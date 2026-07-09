ΕΛΛΕΤ Μήλου: Ανησυχία για περίφραξη στον Μύτακα και προστασία του τοπίου άμεσα αναγκαία

Η Τοπική Επιτροπή ΕΛΛΕΤ Μήλου κρούει τον κώδωνα για την περίφραξη που κλείνει την πρόσβαση στη θάλασσα στον Μύτακα, τις νομικές διαδικασίες στο ΣτΕ και την αναστολή οικοδομικών εργασιών, ζητώντας θεσμοθέτηση Ζώνης Προστασίας Τοπίου για διαφύλαξη του χαρακτήρα του νησιού.

Στενά περιθώρια για πρόσβαση και τοπία που κινδυνεύουν

Η Τοπική Επιτροπή της ΕΛΛΕΤ Μήλου έθεσε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης σειρά θεμάτων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόσβαση των κατοίκων στη θάλασσα. Στη συνέντευξη του προέδρου της Τ.Ε., Μπάμπη Μπιλίνη, στον ραδιοφωνικό σταθμό Aegean Voice 107.5 και την εκπομπή «Στο βάθος κήπος», αναδείχθηκαν προβλήματα με πρακτικό αντίκτυπο στη ζωή του νησιού.

Κεντρικό ζήτημα αποτελεί η περίφραξη στην περιοχή του Μύτακα, που σύμφωνα με την ΕΛΛΕΤ αποκλείει την ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα. Η Τοπική Επιτροπή και, όπως αναφέρεται, η πλειοψηφία των κατοίκων εκφράζουν αντίδραση απέναντι στην ενέργεια αυτή, θεωρώντας ότι πλήττει το δημόσιο χαρακτήρα των παραλιών και την παραδοσιακή χρήση του ακτογραμμικού μετώπου.

Αναστολή οικοδομικών εργασιών που επηρεάζει τόσο μεγάλες επενδύσεις όσο και τοπικούς κατοίκους.

Δικαστικές υποθέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας ( ΣτΕ ), σε εξέλιξη ζητήματα που σχετίζονται με τις επεμβάσεις στο νησί.

), σε εξέλιξη ζητήματα που σχετίζονται με τις επεμβάσεις στο νησί. Σχέδια για μεγάλη ξενοδοχειακή επένδυση στην περιοχή, που προκαλούν ανησυχίες για την προστασία του τοπίου.

Η ΕΛΛΕΤ υπογραμμίζει την ανάγκη για σαφή χωροταξικό σχεδιασμό και κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου να αποφευχθούν αυθαίρετες παρεμβάσεις που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της Μήλου. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η θεσμοθέτηση Ζώνης Προστασίας Τοπίου, ώστε να κατοχυρωθούν περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να τεθούν κανόνες για τη μελλοντική ανάπτυξη.

Θέμα Επιπτώσεις Περίφραξη στον Μύτακα Περιορισμός πρόσβασης στη θάλασσα, κοινωνική δυσαρέσκεια Αναστολή οικοδομικών εργασιών Καθυστέρηση επενδύσεων, αβεβαιότητα για κατοίκους και επιχειρήσεις Μεγάλη ξενοδοχειακή επένδυση Κίνδυνος αλλοίωσης τοπίου και πολιτιστικής κληρονομιάς

Στη συνέντευξη αναφέρθηκε επίσης ο κίνδυνος που διατρέχουν τα παραδοσιακά «Σύρματα», χαρακτηριστικά στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛΛΕΤ, ενδέχεται να πληγούν από ανεξέλεγκτες τουριστικές επενδύσεις.

Η τοπική κοινωνία, όπως τονίστηκε, δεν αρνείται την ανάγκη ανάπτυξης· ζητεί όμως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα περιλαμβάνει σαφείς κανόνες, προστασία της φυσιογνωμίας της Μήλου και μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν τη δημόσια πρόσβαση στην ακτή.

Τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους

Για τους μόνιμους κατοίκους και τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις, τα ανοικτά ζητήματα δημιουργούν αβεβαιότητα όσον αφορά το επενδυτικό περιβάλλον και τη λειτουργία της καθημερινότητας: από την πρόσβαση σε παραλίες μέχρι την απασχόληση που θα προσφέρουν οι μελλοντικές επενδύσεις. Η θεσμοθέτηση Ζώνης Προστασίας Τοπίου, εφόσον προχωρήσει, θα ορίζει χρήσεις γης και περιορισμούς, με άμεσο αποτέλεσμα στη διαχείριση των έργων και στην προστασία των τοπικών στοιχείων.

Η ΕΛΛΕΤ Μήλου καλεί τις αρμόδιες αρχές και την τοπική αυτοδιοίκηση σε διάλογο με διαφάνεια και συμμετοχή των κατοίκων, ώστε να διαμορφωθεί ένα σχέδιο που θα συνδυάζει προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη. Η εξέλιξη των δικαστικών προσφυγών στο ΣτΕ και οι αποφάσεις για τις οικοδομικές άδειες θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις και το νομικό πλαίσιο στα οποία θα στηριχθεί κάθε περαιτέρω παρέμβαση.

Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί στενά τα επόμενα βήματα, αναζητώντας λύσεις που θα εξασφαλίζουν την πρόσβαση στη θάλασσα, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προστασία του μοναδικού τοπίου της Μήλου.