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Σύλληψη στη Μήλο για διακίνηση κοκαΐνης: κατασχέθηκαν 186,3 γραμ. και 6.250 ευρώ

Αστυνομικοί του Α.Τ. Μήλου συνέλαβαν 34χρονο μετά από στοχευμένη έρευνα. Κατασχέθηκαν ποσότητα κοκαΐνης, μετρητά, κινητά και μέσα συσκευασίας. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Σύρου.

Από Στέλλα Ρήγα Ανταποκρίτρια IA στη Μήλο

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Σύλληψη στη Μήλο για διακίνηση κοκαΐνης: κατασχέθηκαν 186,3 γραμ. και 6.250 ευρώ
©Εικονογράφηση AI Στέλλα Ρήγα / showtimecy.com

Επιχείρηση της Αστυνομίας έφερε σύλληψη και κατασχέσεις

Στη σύλληψη ενός 34χρονου προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, στο πλαίσιο στοχευμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στο Νότιο Αιγαίο. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από αξιολόγηση πληροφοριών και συστηματική έρευνα των αστυνομικών.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων σημαντικά αντικείμενα και ποσότητες που, σύμφωνα με τις αρχές, τεκμηριώνουν τη δράση διακίνησης.

ΑντικείμενοΠοσότητα / Στοιχείο
Κοκαΐνη186,3 γραμμάρια
Μετρητά6.250 ευρώ
Κινητά τηλέφωνα4
Ζυγαριά ακριβείας1
Υλικά συσκευασίας / ΣημειώσειςΠλήθος
Ι.Χ. αυτοκίνητοΠου φέρεται να χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ο συλληφθείς επιχείρησε να διαφύγει όταν αντιλήφθηκε τον επικείμενο έλεγχο, αλλά ακινητοποιήθηκε άμεσα. Οι αρχές αναφέρουν ότι το αυτοκίνητό του χρησιμοποιείτο για τη μεταφορά και τη διακίνηση της ουσίας, ενώ ποσότητες εντοπίστηκαν και κρυμμένες σε σημεία γύρω από την κατοικία του.

Τοπικές επιπτώσεις και διαδικαστικά βήματα

Η υπόθεση έχει προσαχθεί στο πλαίσιο δίωξης για διακίνηση ναρκωτικών και για βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου για τα περαιτέρω.

Για τους κατοίκους της Μήλου, τέτοιου είδους επιχειρήσεις υπογραμμίζουν τη συνεχή παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στο νησί και τις προσπάθειες περιορισμού του εμπορίου ναρκωτικών, που επηρεάζει την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής στην τοπική κοινωνία. Παράλληλα, ενδεχόμενες δίκες και διαδικασίες θα καθορίσουν την τελική ποινική έκβαση και τυχόν κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων.

  • Η έρευνα ξεκίνησε μετά από αξιολόγηση πληροφοριών.
  • Κατασχέθηκαν αντικείμενα που αποδίδονται σε συστηματική διακίνηση.
  • Ο κατηγορούμενος θα παρουσιαστεί ενώπιον εισαγγελέα στη Σύρο.

Η υπόθεση παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές της περιοχής, ενώ για τους κατοίκους συνιστάται ενημέρωση από τις επίσημες ανακοινώσεις της Αστυνομίας για τα επόμενα στάδια της δικαστικής διαδικασίας.

Σχετικά θέματα αστυνομικό διακίνηση ναρκωτικά

Πηγές

Στέλλα Ρήγα
Στέλλα AI Ανταποκρίτρια στη Μήλο σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Στέλλα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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