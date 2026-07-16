Συλλήψη στη Μήλος: 34χρονος κατηγορείται για συστηματική διακίνηση κοκαΐνης

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου συνέλαβαν 34χρονο, κατασχέθηκαν <strong>186,3 γρ.</strong> κοκαΐνης, <strong>6.250 ευρώ</strong> και άλλο υλικό που συνδέεται με εμπορία ναρκωτικών. Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Επιχείρηση και στοιχεία της σύλληψης

Στις 14 Ιουλίου αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου προχώρησαν στη σύλληψη ενός 34χρονου που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών. Οι έρευνες που ακολούθησαν οδήγησαν στην κατάσχεση ουσιών και αντικειμένων που, σύμφωνα με την Αστυνομία, σχετίζονται με τη συστηματική εμπορία κοκαΐνης στο νησί.

«Στη σύλληψη ενός 34χρονου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν την Τρίτη 14 Ιουλίου, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου.»

Κατά την επιχείρηση, ο συλληφθείς φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει όταν αντιλήφθηκε επικείμενο έλεγχο, αλλά ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και για βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων.

Κατασχεθέντες και τεκμήρια

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε επιβατικό όχημα για τις συναλλαγές και έκρυβε ναρκωτικές ουσίες σε σημεία γύρω από την κατοικία του. Τα βασικά ευρήματα καταγεγραμμένα από την Αστυνομία είναι τα εξής:

186,3 γραμμάρια κοκαΐνης

κοκαΐνης 6.250 ευρώ σε μετρητά

σε μετρητά τέσσερα κινητά τηλέφωνα

μία ζυγαριά ακριβείας και πλήθος συσκευασιών

χειρόγραφες σημειώσεις σχετικές με αγοραπωλησίες

το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούσε

Είδος Ποσότητα / Σημείωση Κοκαΐνη 186,3 γρ. Μετρητά 6.250 € Κινητά 4 συσκευές Ζυγαριά / Συσκευασίες Εργαλεία συσκευασίας και μέτρησης

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Η υπόθεση προέκυψε από αξιολόγηση πληροφοριών και στοχευμένη έρευνα των αστυνομικών, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις. Η καταγραφή τέτοιων περιστατικών έχει άμεσο ενδιαφέρον για την τοπική κοινωνία, καθώς αφορά θέματα δημόσιας ασφάλειας και ενδεχόμενης διάχυσης παράνομων ουσιών στο νησί, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου για την περάτωση της δικογραφίας. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις προανακριτικές ενέργειες για να διακριβωθεί το εύρος της δραστηριότητας και τυχόν εμπλοκή τρίτων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι

Η Αστυνομία καλεί όποιον διαθέτει πληροφορίες σχετικά με διακίνηση να επικοινωνήσει με το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου. Η έγκαιρη ενημέρωση των αρχών είναι κρίσιμη για την πρόληψη και την αποδόμηση δικτύων παράνομης διακίνησης στο νησί.