Παραίτηση Δ. Μήλου από το Δ.Σ. του ΑΠΣ Ζάκυνθος μετά την άνοδο στην Β’ Εθνική

Ο Διονύσιος Μήλος ανακοίνωσε την παραίτησή του από το διοικητικό συμβούλιο του ΑΠΣ Ζάκυνθος, κλείνοντας έναν τριετή κύκλο που οδήγησε την ομάδα στην επιστροφή στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Αποχώρηση μετά την επίτευξη του στόχου

Την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΣ Ζάκυνθος γνωστοποίησε ο Διονύσιος Μήλος, με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Σύμφωνα με το κείμενο, η παραίτηση είχε υποβληθεί ήδη από τις 15 Μαΐου προς τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., ενώ η δημόσια ανακοίνωση έγινε για την ενημέρωση του φίλαθλου κοινού και όσων στήριξαν τον σύλλογο.

«Με την παρούσα επιθυμώ να γνωστοποιήσω δημόσια ότι η παραίτησή μου από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΣ Ζάκυνθος είχε υποβληθεί από τις 15 Μαΐου…»

Στην ανακοίνωση χαρακτηρίζεται «κλειστός» ένας κύκλος τριών ετών, με έντονες στιγμές και συλλογικές προσπάθειες. Ο ίδιος επισημαίνει ότι κατά την τριετή του θητεία εργαζόταν με γνώμονα το καλό του συλλόγου και την επιστροφή στις επαγγελματικές κατηγορίες, ο στόχος της οποίας —όπως αναφέρεται— επιτεύχθηκε με την άνοδο στη Β’ Εθνική.

Η δήλωση ευχαριστεί τα μέλη του Δ.Σ., τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και τους εθελοντές για τη συνεργασία και τις θυσίες τους. Παρά την αποχώρησή του από το Δ.Σ., ο Διονύσιος Μήλος δηλώνει ότι δεν αποχωρεί από την οικογένεια του συλλόγου και θα παραμείνει ένθερμος υποστηρικτής του.

Τι σημαίνει για τον σύλλογο και τους φιλάθλους

Η αποχώρηση ενός εκ των στελεχών του Δ.Σ. σε περίοδο μετάβασης απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό από τη διοίκηση για τη συνέχεια της διοικητικής λειτουργίας και τη διατήρηση του κλίματος ενότητας που οδήγησε στην άνοδο. Για τους φιλάθλους, η είδηση έχει συναισθηματική βαρύτητα, καθώς η τριετής διαδρομή συνδέθηκε με σημαντικές στιγμές και την επιστροφή σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ημερομηνία υποβολής παραίτησης: 15 Μαΐου

15 Μαΐου Διάρκεια θητείας: 3 χρόνια

3 χρόνια Κύριος στόχος: άνοδος στην Β’ Εθνική (επιτευχθείσα)

Αποχωρήσεις από διοικήσεις συλλόγων μετά από επιτυχίες δεν είναι σπάνιες: μπορεί να οφείλονται σε προσωπικούς λόγους, σε ανάγκη ανανέωσης ή σε διαφορετικές προτεραιότητες για το μέλλον. Η επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο, δεν αναφέρει άλλες αιτιολογίες πέρα από την προσωπική επιλογή του κ. Μήλου και τις ευχές για επιτυχία στη νέα διοικητική προσπάθεια.

Πρακτικό ενδιαφέρον για την τοπική κοινότητα

Για την τοπική και ευρύτερη αθλητική κοινότητα, η εξέλιξη απαιτεί ενημέρωση σχετικά με το ποιος θα αναλάβει τα καθήκοντα του αποχωρούντος μέλους και με ποιες διαδικασίες θα ενισχυθεί η διοικητική συνοχή ενόψει του απαιτητικού πρωταθλήματος της Β’ Εθνικής. Οι ενδιαφερόμενοι και οι οπαδοί του ΑΠΣ Ζάκυνθος μπορούν να αναμένουν ανακοινώσεις από το σύλλογο για τυχόν νέες τοποθετήσεις ή μεταβολές στο Δ.Σ.

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Η ανακοίνωση κλείνει με ευχές για υγεία και δύναμη προς τη νέα διοικητική προσπάθεια, τους ποδοσφαιριστές και όσους υπηρετούν τον σύλλογο, ενώ ο Διονύσιος Μήλος επιβεβαιώνει ότι θα παρακολουθεί την πορεία της ομάδας ως φίλαθλος και υποστηρικτής.