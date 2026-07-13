Kimolos Experience: Το «Cine Καλησπερίτη» φέρνει σινεμά και εκδηλώσεις στην Κίμωλο

Το μετακινούμενο υπαίθριο σινεμά του Kimolos Experience Festival ενισχύει το πολιτιστικό καλοκαίρι της Κιμώλου με προβολές σε ιστορικά σημεία και παραλίες, προσκεκλημένους δημιουργούς και σκηνογραφική διαμόρφωση που στοχεύει στην τοπική εμπειρία.

Πολιτισμός και τουρισμός: κινηματογράφος σε δημόσιους χώρους της Κιμώλου

Το φετινό Kimolos Experience Festival ενσωματώνει ξανά στο πρόγραμμά του το «Cine Καλησπερίτη», το μετακινούμενο υπαίθριο σινεμά που έχει αποκτήσει διεθνή απήχηση. Οι προβολές πραγματοποιούνται σε σημεία του νησιού όπου η φύση και η ιστορία λειτουργούν ως σκηνικό, με στόχο να προσφέρουν διαφορετική εμπειρία στον ντόπιο και στον επισκέπτη.

Η σκηνογραφία που επιμελείται ο Φώτης Μαρινάκης περιλαμβάνει στοιχεία φωτισμού και χώρου που διαφοροποιούν κάθε προβολή. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη 500 ηλιακά φαναράκια, 100 δάδες ως είσοδοι στις «αίθουσες-παραλίες» και 200 κεριά στο χώρο των προβολών, στοιχεία που αναδεικνύουν την προσπάθεια για ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

Εστίαση σε απομονωμένες παραλίες και τοπικές γωνιές του νησιού.

Παρουσία δημιουργών και κριτικών σε επιλεγμένες προβολές.

Διαφορετική σκηνογραφία και θεματική ανά προβολή.

«Το βραβευμένο μετακινούμενο υπαίθριο σινεμά επιλέγεται από δημιουργούς που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο Kimolos Experience Festival.»

Το πρόγραμμα της περιόδου Μάιος–Ιούλιος περιλαμβάνει ήδη προβολές που πραγματοποιήθηκαν στο Μεσαιωνικό Κάστρο και σε παραλίες. Στις προβολές έχουν παρευρεθεί μεταξύ άλλων και προσκεκλημένοι όπως ο ηθοποιός Ανδρέας Κωνσταντίνου και ο κριτικός κινηματογράφου Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος — γεγονός που δίνει πρόσθετο ενδιαφέρον και συζητήσεις μετά τις προβολές.

Ημερομηνία Ταινία Τοποθεσία 30/05 «Υπάρχω» Μεσαιωνικό Κάστρο – Χωριό Κιμώλου 11/06 «Utopolis» Μεσαιωνικό Κάστρο – Χωριό Κιμώλου 26/06 «Η πιο Πλούσια Γυναίκα στον Κόσμο» Ρέμα 30/06 «Mamma Mia» Παραλία Πράσσα 08/07 «A Star is Born» Παραλία Μαυροσπήλια

Για την τοπική κοινότητα, το «Cine Καλησπερίτη» σημαίνει περισσότερα από βραδιές κινηματογράφου: ενεργοποιεί δημόσιους χώρους, δημιουργεί επιπλέον επισκεψιμότητα σε ώρες εκτός αιχμής και προωθεί πολιτιστικές ανταλλαγές με προσκεκλημένους δημιουργούς. Οι προβολές σε απομονωμένες παραλίες, όπως η Πράσσα και τα Μαυροσπήλια, αναδεικνύουν παράλληλα το φυσικό απόθεμα της Κιμώλου.

Η διοργάνωση στηρίζει την ιδέα μιας κινηματογραφικής εμπειρίας που σέβεται το περιβάλλον και την τοπική κλίμακα. Για κατοίκους και φορείς αυτό σημαίνει ανάγκη συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας, καθαριότητας και πρόσβασης στους χώρους προβολών, ώστε οι εκδηλώσεις να προσθέτουν διάρκεια και αξία στο νησί χωρίς να επιβαρύνουν τους δημόσιους πόρους.

Καθώς το καλοκαίρι προχωρά, το πρόγραμμα συνεχίζει με προβολές και γεγονότα που αξίζει να παρακολουθούν οι ντόπιοι και οι επισκέπτες. Η σύνδεση κινηματογράφου, τοπίου και κοινότητας παραμένει το κύριο στοιχείο του φεστιβάλ, αναβαθμίζοντας την πολιτιστική εικόνα της Κιμώλου στη διάρκεια της σεζόν.