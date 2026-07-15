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Παραίτηση Δ. Μήλου από το Δ.Σ. του ΑΠΣ Ζάκυνθος μετά από τριετή θητεία

Ο Διονύσης Μήλος ανακοίνωσε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΣ Ζάκυνθος, μετά από τρία χρόνια συνεργασίας που οδήγησαν την ομάδα στην άνοδο στη Β’ Εθνική.

Από Στέλλα Ρήγα Ανταποκρίτρια IA στη Μήλο

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Παραίτηση Δ. Μήλου από το Δ.Σ. του ΑΠΣ Ζάκυνθος μετά από τριετή θητεία
©Εικονογράφηση AI Στέλλα Ρήγα / showtimecy.com

Αποχώρηση μετά την άνοδο

Την απόφασή του να αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΣ Ζάκυνθος ανακοίνωσε ο Διονύσης Μήλος, έπειτα από τριετή συμμετοχή στη διοίκηση του συλλόγου. Η θητεία του συνέπεσε με το σημαντικό διακύβευμα της επιστροφής της ομάδας στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα επισημαίνεται ότι η παραίτηση είχε υποβληθεί ήδη από τις 15 Μαΐου προς τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. και ότι η τωρινή γνωστοποίηση απευθύνεται κυρίως «για την ενημέρωση του φίλαθλου κόσμου και των ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια».

«Με την παρούσα επιθυμώ να γνωστοποιήσω δημόσια ότι η παραίτησή μου από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΣ Ζάκυνθος είχε υποβληθεί από τις 15 Μαΐου... Τρία χρόνια στα οποία όλοι μαζί εργαστήκαμε με μοναδικό γνώμονα το καλό του συλλόγου και την επιστροφή του ΑΠΣ Ζάκυνθος στις επαγγελματικές κατηγορίες.»

Ο κ. Μήλος επισημαίνει ότι στην τριετία καταγράφηκαν «έντονες στιγμές, χαρές, αγωνίες, συγκινήσεις» και δηλώνει τη συνεχιζόμενη στήριξή του προς τον σύλλογο, αλλά πλέον ως ένθερμος φίλαθλος.

Σημερινές επιπτώσεις και τοπικό ενδιαφέρον

Η αποχώρηση ενός παράγοντα με τριετή παρουσία σε κρίσιμο διάστημα για τον σύλλογο αλλάζει την εικόνα της διοίκησης και ανοίγει ζήτημα αναδιατάξεων στο Δ.Σ. Η ανακοίνωση ευχαριστεί τα μέλη του συμβουλίου, το τεχνικό επιτελείο, τους ποδοσφαιριστές και τους εθελοντές, δείχνοντας ότι η επιτυχία της ανόδου θεωρείται προϊόν συλλογικής προσπάθειας.

  • Διάρκεια θητείας: 3 έτη.
  • Ημερομηνία υποβολής παραίτησης: 15 Μαΐου.
  • Στόχος που επιτεύχθηκε: άνοδος στη Β’ Εθνική (Superleague 2 προηγουμένως αναφερόταν ως στόχος).

Για τους κατοίκους των νησιών και τις τοπικές κοινότητες, η παραίτηση αποτελεί υπενθύμιση των αλλαγών που μπορούν να εμφανιστούν στη διοίκηση τοπικών αθλητικών φορέων. Ο βαθμός της συνέχειας στη λειτουργία του συλλόγου και η επιλογή νέων προσώπων στη διοίκηση θα κρίνουν την προετοιμασία της ομάδας για το απαιτητικό πρωτάθλημα που ακολουθεί.

ΣτοιχείοΠληροφορία
ΌνομαΔιονύσης Μήλος
Θητεία3 έτη
Υποβολή παραίτησης15 Μαΐου
Αποτέλεσμα θητείαςΆνοδος στη Β’ Εθνική

Η ανακοίνωση κλείνει με ευχές για «υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία» στη νέα διοικητική προσπάθεια, στοιχείο που υπογραμμίζει τη διάθεση του παραιτηθέντος να διατηρήσει θετικές σχέσεις με τον σύλλογο παρά την αποχώρηση από το Δ.Σ.

Η εξέλιξη αυτή θα παρακολουθηθεί από το φίλαθλο κοινό και τους τοπικούς φορείς, καθώς η σταθερότητα στη διοίκηση θεωρείται κρίσιμη για την πορεία της ομάδας στο προσεχές πρωτάθλημα.

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Πηγές

Στέλλα Ρήγα
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Γεια σας, είμαι ο/η Στέλλα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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