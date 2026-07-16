Μήλος: Ο Δήμος προετοιμάζεται νομικά απέναντι στις ερευνητικές γεωτρήσεις

Το Δημοτικό Συμβούλιο ανέθεσε σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο την αξιολόγηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις «Ερευνητικές Γεωθερμικές Γεωτρήσεις Νήσου Μήλου» στις θέσεις Αγριλιές και Κόμια – Τσιγλούρες, καθώς και τη διερεύνηση διοικητικών ή δικαστικών παρεμβάσεων.

Δήμος Μήλου μεταβαίνει από την πολιτική στη νομική δράση

Ο Δήμος Μήλου αποφάσισε να νομικά θωρακίσει τη θέση του απέναντι στις σχεδιαζόμενες ερευνητικές γεωθερμικές γεωτρήσεις, αναθέτοντας σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο την αξιολόγηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Ερευνητικές Γεωθερμικές Γεωτρήσεις Νήσου Μήλου». Η απόφαση έρχεται μετά από την ομόφωνη πολιτική τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά των σχεδίων για γεωθερμική δραστηριότητα στο νησί.

Σύμφωνα με την απόφαση, το αντικείμενο της νομικής εξέτασης δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνική ανάλυση της μελέτης, αλλά θα εξετάσει και τις δυνατότητες του Δήμου για παρεμβάσεις σε διοικητικό ή δικαστικό επίπεδο, εφόσον προκύψουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Το έργο αφορά ερευνητικές γεωτρήσεις στις θέσεις Αγριλιές και Κόμια – Τσιγλούρες .

και . Η αιτία της ανησυχίας είναι η προηγούμενη εμπειρία της Μήλου από γεωθερμικές δραστηριότητες και η ήδη υπάρχουσα εξορυκτική επιβάρυνση.

Η Μήλος συνδυάζει έντονη τουριστική ανάπτυξη και ιδιαίτερη γεωλογική φυσιογνωμία, στοιχεία που θα αξιολογηθούν στη νομική γνωμοδότηση.

Στα σημεία που θα εξεταστούν περιλαμβάνονται η νομιμότητα της χωροθέτησης, η συμβατότητα με τις ισχύουσες χρήσεις γης και τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, καθώς και τυχόν περιορισμοί λόγω ειδικών καθεστώτων προστασίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην πληρότητα της μελέτης και στο κατά πόσον λαμβάνει υπόψη τις σωρευτικές πιέσεις που δέχεται ήδη το νησί από εξορυκτικές δραστηριότητες.

Η γνωμοδότηση θα καταγράψει τις δυνατότητες παρέμβασης του Δήμου και θα αναζητήσει σημεία της μελέτης που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε διοικητικό ή δικαστικό επίπεδο.

Επιπλέον, θα αναλυθούν τα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας στα οποία μπορεί να παρέμβει ο Δήμος και τα διαθέσιμα διοικητικά μέσα, καθώς και η σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για έργα με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η αξιολόγηση αυτή έχει χαρακτήρα στρατηγικής σημασίας, δεδομένων των πολλαπλών επιβαρύνσεων που έχει ήδη αντιμετωπίσει το νησί.

Θέμα Περιγραφή Έργο Ερευνητικές Γεωθερμικές Γεωτρήσεις Νήσου Μήλου Θέσεις Αγριλιές · Κόμια – Τσιγλούρες Δράση Δήμου Ανάθεση νομικής αξιολόγησης ΜΠΕ · διερεύνηση διοικητικών/δικαστικών ενεργειών

Για τους κατοίκους της Μήλου η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μετάβαση από τη δημόσια διαμαρτυρία σε οργανωμένη νομική αντίδραση, με στόχο να διερευνηθούν όλα τα νομικά και διοικητικά μέσα που προσφέρει το θεσμικό πλαίσιο. Η εξέλιξη αυτή είναι κρίσιμη για την προστασία των φυσικών πόρων, την τουριστική οικονομία και την ποιότητα ζωής στο νησί.