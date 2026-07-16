Συνελήφθη στη Μήλο 34χρονος με 186,3 γρ. κοκαΐνης και χρηματικό ποσό

Αστυνομικοί του Α.Τ. Μήλου προχώρησαν σε σύλληψη άνδρα και κατάσχεσαν ναρκωτικές ουσίες, μετρητά και ηλεκτρονικά μέσα — η δικογραφία θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Επιχείρηση και ευρήματα

Στη σύλληψη ενός άνδρα 34 ετών προχώρησαν χθες αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, στο πλαίσιο έρευνας για διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, από τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 186,3 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και σημαντικά αντικείμενα και χρήματα που σχετίζονται με εμπορία ουσιών.

Στοιχεία που κατασχέθηκαν

186,3 γρ. κοκαΐνης

κοκαΐνης 6.250 ευρώ σε μετρητά

σε μετρητά τέσσερα κινητά τηλέφωνα

μία ζυγαριά ακριβείας

πλήθος συσκευασιών για ναρκωτικά και χειρόγραφες σημειώσεις

το Ι.Χ.Ε. όχημα που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς

Είδος Ποσότητα / Σχόλιο Κοκαΐνη 186,3 γρ. Μετρητά 6.250 € Κινητά 4 συσκευές Ζυγαριά 1 ζυγαριά ακριβείας

Πορεία της υπόθεσης

Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και για βία κατά αστυνομικών. Κατά την προσέγγιση των αστυνομικών, ο φερόμενος δράστης προσπάθησε αρχικά να αποφύγει τον έλεγχο και να διαφύγει, αλλά ακινητοποιήθηκε από τους παρόντες αστυνομικούς. Ο συλληφθείς αναμένεται να μεταφερθεί σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου για περαιτέρω προκαταρκτικές ενέργειες.

Τοπικές συνέπειες και σημειώσεις

Η επιτυχής κατάσχεση τέτοιου μεγέθους ποσοτήτων και μέσων συναλλαγής υπογραμμίζει την ενεργή παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στο νησί και την προσπάθεια περιορισμού της διάδοσης των ναρκωτικών στην τοπική κοινωνία. Τα ευρήματα —χρηματικά ποσά, ζυγαριά και σημειώσεις— αποτελούν στοιχεία που, σύμφωνα με την αστυνομική περιγραφή, σχετίζονται με εμπορική δραστηριότητα ουσιών.

Οι πολίτες που διαθέτουν πληροφορίες ή υπόνοιες για ανάλογες δραστηριότητες καλούνται να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές, συμβάλλοντας στην πρόληψη και την έγκαιρη έρευνα τέτοιων υποθέσεων.