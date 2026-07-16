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Συνελήφθη στη Μήλο 34χρονος με 186,3 γρ. κοκαΐνης και χρηματικό ποσό

Αστυνομικοί του Α.Τ. Μήλου προχώρησαν σε σύλληψη άνδρα και κατάσχεσαν ναρκωτικές ουσίες, μετρητά και ηλεκτρονικά μέσα — η δικογραφία θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Από Στέλλα Ρήγα Ανταποκρίτρια IA στη Μήλο

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Συνελήφθη στη Μήλο 34χρονος με 186,3 γρ. κοκαΐνης και χρηματικό ποσό
©Εικονογράφηση AI Στέλλα Ρήγα / showtimecy.com

Επιχείρηση και ευρήματα

Στη σύλληψη ενός άνδρα 34 ετών προχώρησαν χθες αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, στο πλαίσιο έρευνας για διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, από τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 186,3 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και σημαντικά αντικείμενα και χρήματα που σχετίζονται με εμπορία ουσιών.

Στοιχεία που κατασχέθηκαν

  • 186,3 γρ. κοκαΐνης
  • 6.250 ευρώ σε μετρητά
  • τέσσερα κινητά τηλέφωνα
  • μία ζυγαριά ακριβείας
  • πλήθος συσκευασιών για ναρκωτικά και χειρόγραφες σημειώσεις
  • το Ι.Χ.Ε. όχημα που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς
ΕίδοςΠοσότητα / Σχόλιο
Κοκαΐνη186,3 γρ.
Μετρητά6.250 €
Κινητά4 συσκευές
Ζυγαριά1 ζυγαριά ακριβείας

Πορεία της υπόθεσης

Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και για βία κατά αστυνομικών. Κατά την προσέγγιση των αστυνομικών, ο φερόμενος δράστης προσπάθησε αρχικά να αποφύγει τον έλεγχο και να διαφύγει, αλλά ακινητοποιήθηκε από τους παρόντες αστυνομικούς. Ο συλληφθείς αναμένεται να μεταφερθεί σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου για περαιτέρω προκαταρκτικές ενέργειες.

Τοπικές συνέπειες και σημειώσεις

Η επιτυχής κατάσχεση τέτοιου μεγέθους ποσοτήτων και μέσων συναλλαγής υπογραμμίζει την ενεργή παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στο νησί και την προσπάθεια περιορισμού της διάδοσης των ναρκωτικών στην τοπική κοινωνία. Τα ευρήματα —χρηματικά ποσά, ζυγαριά και σημειώσεις— αποτελούν στοιχεία που, σύμφωνα με την αστυνομική περιγραφή, σχετίζονται με εμπορική δραστηριότητα ουσιών.

Οι πολίτες που διαθέτουν πληροφορίες ή υπόνοιες για ανάλογες δραστηριότητες καλούνται να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές, συμβάλλοντας στην πρόληψη και την έγκαιρη έρευνα τέτοιων υποθέσεων.

Σχετικά θέματα αστυνομία ναρκωτικά Σύλληψη

Πηγές

Στέλλα Ρήγα
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Γεια σας, είμαι ο/η Στέλλα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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