Κίμωλος: Οι παραλίες γίνονται υπαίθρια σινεμά στο Kimolos Experience Festival

Το φεστιβάλ μετατρέπει απομονωμένα σημεία του νησιού σε κινηματογραφικές αίθουσες, με συμμετοχή δημιουργών και την εθελοντική ομάδα «Κιμωλίστες»· το πρόγραμμα διαρκεί ως τα τέλη Αυγούστου και ενδέχεται να προσαρμοστεί λόγω καιρού.

Πολιτισμός και τοπική κινητικότητα στο επίκεντρο

Το Kimolos Experience Festival επιστρέφει στο νησί και φέρνει μαζί του ένα μετακινούμενο υπαίθριο σινεμά που αξιοποιεί φυσικούς χώρους και παραλίες της Κιμώλου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Cine Καλησπερίτης, το πρόγραμμα προβολών και οι προσκεκλημένοι καλλιτέχνες θα βρεθούν σε επιλεγμένες τοποθεσίες του νησιού, σε βραδιές που συνδυάζουν προβολές με συζητήσεις και καλλιτεχνικές συναντήσεις.

Την οργάνωση στηρίζει ενεργά η εθελοντική ομάδα Κιμωλίστες, η οποία μετατρέπει απομονωμένες παραλίες και ιστορικά σημεία σε υπαίθριες αίθουσες. Το σκηνικό περιλαμβάνει υλικά και φωτισμό προσαρμοσμένα στη φυσική αισθητική του τόπου — ανάμεσα σε άλλα, αναφέρεται η τοποθέτηση 500 ηλιακών φαναριών από αλμυρίκια.

«Οι Κιμωλίστες μεταμορφώνουν τις πιο απομονωμένες παραλίες του νησιού σε ανοιχτές κινηματογραφικές αίθουσες»

Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να συνδέσει την κινηματογραφική τέχνη με το φυσικό περιβάλλον της Κιμώλου και να προσφέρει στον θεατή μια εμπειρία κάτω από τον έναστρο ουρανό. Στο πρόγραμμα προβλέπονται επίσης συζητήσεις με σκηνοθέτες και ηθοποιούς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, γεγονός που αυξάνει την πολιτιστική εμβέλεια των βραδιών αυτών.

Για τους μόνιμους κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις, το φεστιβάλ σημαίνει αυξημένη κίνηση επισκεπτών σε ώρες βραδινές και σε τοποθεσίες εκτός των κεντρικών οικισμών. Η παρουσία εκδηλώσεων σε απομονωμένες παραλίες απαιτεί επίσης μέτρα οργάνωσης και υποδοχής: πρόσβαση, καθαριότητα, φωτισμός και τήρηση μέτρων ασφαλείας για το κοινό και το περιβάλλον.

Η ανακοίνωση τονίζει ότι το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί λόγω καιρικών συνθηκών και ότι οι τελικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μέσα από τα επίσημα κανάλια της οργανωτικής ομάδας. Οι τοπικές αρχές και οι εθελοντικές ομάδες θα χρειαστεί να παρακολουθούν την εξέλιξη του προγράμματος ώστε να συντονίσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και υπηρεσίες προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Οργάνωση: Cine Καλησπερίτης και εθελοντική ομάδα Κιμωλίστες.

Cine Καλησπερίτης και εθελοντική ομάδα Κιμωλίστες. Χώροι: απομονωμένες παραλίες και ιστορικά σημεία της Κιμώλου.

απομονωμένες παραλίες και ιστορικά σημεία της Κιμώλου. Διάρκεια: προβολές που εκτείνονται έως τα τέλη Αυγούστου (σύμφωνα με την ανακοίνωση).

Στοιχείο Αναφορά Ηλιακά φαναράκια 500

Η τοπική κοινότητα κρίνει τέτοιες πρωτοβουλίες με βάση την ισορροπία ανάμεσα στην πολιτιστική αναβάθμιση και στην ανάγκη διατήρησης της καθημερινότητας και του φυσικού περιβάλλοντος. Η επόμενη περίοδος θα δείξει πώς θα συνδυαστούν οι απαιτήσεις των εκδηλώσεων με τη διαχείριση των χώρων του νησιού, ώστε να εξυπηρετηθούν επισκέπτες και κάτοικοι χωρίς επιβάρυνση για την τοπική υποδομή.