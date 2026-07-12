Νέα ένταση για τα Στενά του Ορμούζ: Ιράν ανακοινώνει κλείσιμο, ΗΠΑ μιλούν για ανοικτή διέλευση

Αντιφατικές ανακοινώσεις από Τεχεράνη και Ουάσινγκτον για τη διελεύσιμη κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Η εξέλιξη απειλεί τις θαλάσσιες οδούς πετρελαίου και επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς μεταφορές.

Αντιφατικά μηνύματα και κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ μετά από νέες εχθροπραξίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι αμερικανικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι η σημαντική αυτή θαλάσσια αρτηρία παραμένει ανοικτή. Η εξέλιξη επανέφερε την ανασφάλεια στις διεθνείς μεταφορές πετρελαίου και αυξάνει την πιθανότητα κλιμάκωσης των συγκρούσεων.

Στην τηλεφωνική του παρέμβαση στο CNN, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε την πρόσφατη σειρά γεγονότων ως ξαφνική ανατροπή, αναφέροντας ότι ενώ υπήρχε συμφωνία με την άλλη πλευρά, «δύο ώρες μετά, χτύπησαν ένα πλοίο με drone» και σχολίασε την αντίδρασή του απέναντι στο Ιράν. Από την πλευρά της, ιρανικά πρακτορεία μετέδωσαν ότι η διέλευση από τα Στενά δεν είναι προς το παρόν δυνατή.

«Η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ δεν είναι αυτή τη στιγμή δυνατή», μετέδωσε το πρακτορείο Mizan Online.

Η αντιπαράθεση σημειώνεται μετά από μία ακόμη σειρά συγκρούσεων μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, παρότι στις 17 Ιουνίου είχε υπογραφεί πρωτόκολλο συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία αυτή προέβλεπε, μεταξύ άλλων, το επαναάνοιγμα των Στενών — από τα οποία διέρχεται, υπό κανονικές συνθήκες, περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου.

Σημειώνεται επίσης η ρητορική της ιρανικής πλευράς: ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη, Μοχσέν Ρεζαΐ, χαρακτήρισε το πέρασμα «πιο σημαντικό από δεκάδες ατομικές βόμβες», σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA, υπογραμμίζοντας το συμβολικό και στρατηγικό βάρος της περιοχής.

Τι σημαίνει για την τοπική κοινότητα της Μήλου

Η Μήλος, ως νησί με εξαρτήσεις από θαλάσσιες διαδρομές για προμήθειες και τουρισμό, μπορεί να επηρεαστεί αν υπάρξει διαταραχή στις θαλάσσιες μεταφορές ή αν ανέβουν οι τιμές ενέργειας. Πρακτικές συνέπειες που αξίζει να παρακολουθούν οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις:

Δυσκολίες στην προμήθεια καυσίμων και προϊόντων σε περίπτωση επίμονων περιορισμών στη διέλευση.

Αύξηση κόστους μεταφορών που μπορεί να επηρεάσει τις τιμές αγαθών και υπηρεσιών στο νησί.

Κίνδυνοι για διεθνείς ναυλωτές και δρομολόγια, με πιθανές αλλαγές στη γεωγραφία της ναυσιπλοΐας.

Είναι σημαντικό για τις τοπικές αρχές, τις επιχειρήσεις εφοδιασμού και τους φορείς του τουρισμού να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να προετοιμαστούν για εναλλακτικά σενάρια εφοδιασμού.

Χρονολόγηση πρόσφατων γεγονότων

Ημερομηνία Γεγονός 28 Φεβρουαρίου Ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν (αναφορά ως αφορμή πολέμου) 17 Ιουνίου Υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας για τερματισμό πολέμου και άνοιγμα των Στενών Σήμερα Ιράν ανακοινώνει κλείσιμο των Στενών· ΗΠΑ δηλώνουν ότι παραμένουν ανοικτά

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με διαφορετικές αναγνώσεις των περιστατικών από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Για την τοπική κοινωνία της Μήλου, οι άμεσες επιπτώσεις εξαρτώνται από την εξέλιξη των επιχειρησιακών κινήσεων στη Μέση Ανατολή και τις αποφάσεις των διεθνών ναυτιλιακών φορέων.