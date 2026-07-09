Ενισχυμένες ναυτικές περιπολίες στο Ιόνιο — η ΤΠΚ «Ρουσσέν» προσέγγισε την Ιθάκη

Μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου drone στη Λευκάδα, το Πολεμικό Ναυτικό έχει αναπτύξει πλοία στο Ιόνιο. Στις φωτογραφίες εμφανίζεται η πυραυλάκατος Ρουσσέν (P-67) στο λιμάνι της Ιθάκης.

Αυξημένη παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή

Μετά τον εντοπισμό ενός θαλάσσιου drone στη Λευκάδα στις αρχές Μαΐου 2026, οι ελληνικές Αρχές έχουν αυξήσει τη ναυτική τους επιτήρηση στο Ιόνιο Πέλαγος. Στο πλαίσιο αυτό, πλοία του Πολεμικού Ναυτικού έχουν διασπαρεί στην περιοχή προκειμένου να ελέγχουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα και να αποτρέψουν ενδεχόμενη επανάληψη παρόμοιων περιστατικών.

Σημειωτέον ότι από τον στόλο δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες που απεικονίζουν την πυραυλάκατο Ρουσσέν, με κωδικό αριθμό P-67, ελλιμενισμένη στο λιμάνι της Ιθάκης. Η παρουσία της στο νησί έχει σχέση με τις περιπολίες που εκτελούνται στα Επτάνησα.

Τι γνωρίζουμε για το περιστατικό και τις αντιδράσεις

Ο εντοπισμός του θαλάσσιου drone έγινε στη Λευκάδα, στις αρχές Μαΐου 2026.

Από τις ελληνικές ανακοινώσεις προέκυψε ότι το όχημα ταυτοποιήθηκε ως μη επανδρωμένο ουκρανικής κατασκευής.

Η ουκρανική πλευρά επιβεβαίωσε την προέλευση του drone και εξέφρασε επίσημη συγγνώμη.

Σε απάντηση, η Ελλάδα προχώρησε σε ενίσχυση των περιπολιών στο Ιόνιο για την προστασία των ελληνικών θαλάσσιων ζωνών.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της θάλασσας στην Ιθάκη και τα γύρω νησιά, αυτή η κίνηση σημαίνει αυξημένη ναυτική παρουσία και ενισχυμένους ελέγχους στην κυκλοφορία και την προσέγγιση σκαφών στα χωρικά ύδατα.

Τεχνικά στοιχεία της ΤΠΚ «Ρουσσέν»

Η πυραυλάκατος που εμφανίζεται στις εικόνες ανήκει στις δυνάμεις ταχέων περιπολικών του Πολεμικού Ναυτικού και διαθέτει εξοπλισμό που της επιτρέπει να επιχειρεί σε επιχειρησιακά ραντεβού ελέγχου του θαλάσσιου χώρου.

Στοιχείο Περιγραφή Ονομασία / κωδικός Ρουσσέν (P-67) Μέγιστη ταχύτητα 34 κόμβοι Οπλισμός Κατευθυνόμενα βλήματα επιφανείας-επιφανείας (τύπου Exocet), πυροβόλο Oto Melara και άλλα συστήματα

Η παρουσία πλοίων όπως η Ρουσσέν στο λιμάνι της Ιθάκης λειτουργεί αφενός αποτρεπτικά έναντι πιθανών επαναλαμβανόμενων εισόδων μη επανδρωμένων συστημάτων σε ελληνικά ύδατα και αφετέρου εξασφαλίζει ταχύτερη αντίδραση σε κάθε περιστατικό.

Τοπικές συνέπειες και πρακτικές επισημάνσεις

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ιθάκης, οι κύριες συνέπειες είναι:

Αυξημένοι ναυτικοί έλεγχοι και πιθανές καθυστερήσεις σε τοπικές θαλάσσιες μετακινήσεις.

Πιο έντονη παρουσία στρατιωτικών σκαφών στο λιμάνι και στις ακτές του νησιού.

Ενδεχόμενη ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε οργανωμένες παραλίες και λιμενικά σημεία.

Οι τοπικές αρχές και το Λιμενικό βρίσκονται σε επαγρύπνηση. Οι ναυτικοί επαγγελματίες καλούνται να τηρούν τις οδηγίες ασφάλειας και να παρακολουθούν ανακοινώσεις για ενδεχόμενους περιορισμούς ή αλλαγές στη ναυσιπλοΐα.

Η υπόθεση του θαλάσσιου drone στη Λευκάδα και η άμεση αντίδραση με περιπολίες στο Ιόνιο αναδεικνύουν τη σημασία της συνεχιζόμενης επιτήρησης των ελληνικών θαλάσσιων συνόρων και την ευαισθησία της περιοχής μας σε περιστατικά διεθνούς εμβέλειας.