Ένωση Αστυνομικών Σερρών: Η δομή Σιντικής στην «κόψη» — αναφορά για υποστελέχωση και 455 κρατούμενους

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών προειδοποιεί για σοβαρή επιβάρυνση της Δομής Σιντικής στο «Κλειδί», καταγγέλλοντας επιθέσεις κατά αστυνομικών, ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές και παρατεταμένη κράτηση περίπου 455 αλλοδαπών.

Κατάσταση στη Δομή Σιντικής και οι εκκλήσεις της Ένωσης

Με επιστολή της προς την πολιτική και τη φυσική ηγεσία των αρμόδιων υπουργείων, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών περιγράφει μια επιβαρυμένη κατάσταση στη Δομή Σιντικής (θέση «Κλειδί») που, κατά την εκτίμησή της, έχει φτάσει «στα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας της». Αφορμή για την παρέμβαση αποτέλεσε περιστατικό στις 8 Ιουλίου, όταν κρατούμενοι επιτέθηκαν με πέτρες σε αστυνομικούς που εκτελούσαν υπηρεσία· χωρίς, σύμφωνα με την ένωση, να προκύψει τραυματισμός, υπήρξαν υλικές ζημιές σε υπηρεσιακό όχημα.

Η επιστολή καταγράφει σειρά προβλημάτων που, όπως αναφέρει η ένωση, αυξάνουν τον επιχειρησιακό κίνδυνο και θέτουν σε κίνδυνο τόσο το προσωπικό όσο και τους κρατουμένους:

Συχνά περιστατικά έντασης , αυτοτραυματισμοί και αποπειρές αυτοκτονίας.

, αυτοτραυματισμοί και αποπειρές αυτοκτονίας. Παρατεταμένη διάρκεια κράτησης — περίπου 455 άτομα από Αίγυπτο και Μπαγκλαντές κρατούνται πάνω από έντεκα μήνες.

— περίπου άτομα από Αίγυπτο και Μπαγκλαντές κρατούνται πάνω από έντεκα μήνες. Υποστελέχωση : μείωση της δύναμης κατά 40 άτομα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

: μείωση της δύναμης κατά άτομα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Ελλείψεις στις υποδομές, με προβλήματα στις περιφράξεις και ανάγκη επισκευών.

«Η λειτουργία της δομής απαιτεί πλέον αυξημένα μέτρα ασφάλειας, επαρκές προσωπικό και κατάλληλες υποδομές.»

Συνέπειες και επιπτώσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αργή προώθηση διαδικασιών επιστροφής και η έλλειψη σχεδίου αποσυμφόρησης έχουν οδηγήσει σε παρατεταμένη διοικητική κράτηση, με συνέπεια την αύξηση της έντασης εντός της δομής. Η μείωση προσωπικού, σε συνδυασμό με τη φθορά των υποδομών, περιορίζει την ικανότητα των αστυνομικών να διαχειριστούν επεισόδια και να διασφαλίσουν την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων.

Η Ένωση ζητά από τα αρμόδια υπουργεία να λάβουν άμεσα μέτρα για την αποσυμφόρηση, την ενίσχυση προσωπικού και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικά περιστατικά που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια τάξη και την ανθρώπινη ασφάλεια.

Στοιχεία σε σύντομη παρουσίαση

Στοιχείο Αναφορά Αριθμός κρατουμένων ≈455 Διάρκεια κράτησης Πάνω από 11 μήνες Μείωση προσωπικού 40 άτομα

Η υπόθεση παραμένει υπό τον δημόσιο διάλογο καθώς θίγει κρίσιμα σημεία της διαχείρισης μεταναστευτικών ροών και των συνθηκών κράτησης. Οι αξιώσεις της Ένωσης αναμένεται να τεθούν υπόψη της κεντρικής διοίκησης, η οποία οφείλει να αξιολογήσει τα μέτρα που περιγράφονται στην επιστολή και να απαντήσει με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Το θέμα σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο που οργανώνεται η φύλαξη και η διοικητική κράτηση σε δομές ανά την επικράτεια, καθώς και με τις προτεραιότητες στην κατανομή ανθρωπίνων πόρων και την αναβάθμιση υποδομών.