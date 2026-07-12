Εργαστήριο στο Ντο Σον αναδεικνύει τη ναυτική πολιτιστική ταυτότητα και ανοίγει δρόμο για επίσημη αναγνώριση

Επιστήμονες και τοπικοί παράγοντες συγκεντρώθηκαν στο Ντο Σον για να τεκμηριώσουν την αξία της ναυτικής κληρονομιάς — στόχος η ενίσχυση της παρουσίας της περιοχής στο εθνικό αρχείο πολιτιστικών αξιών.

Επιστημονική τεκμηρίωση της ναυτικής παράδοσης ως προϋπόθεση για εθνική αναγνώριση

Στο Ντο Σον της επαρχίας Χάι Φονγκ πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου επιστημονικό εργαστήριο με θέμα τον ναυτικό πολιτισμό στην εποχή των Βασιλέων Χουνγκ, μια πρωτοβουλία που στοχεύει να θέσει την παράκτια περιοχή στο προσκήνιο των συζητήσεων για την πολιτιστική κληρονομιά του Βιετνάμ. Συντονιστής της συνάντησης ήταν ο καθηγητής, διδάκτωρ Vu Minh Giang, Πρόεδρος του Επιστημονικού και Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Εθνικού Πανεπιστημίου του Βιετνάμ στο Ανόι, που έδωσε το επιστημονικό βάρος στη διοργάνωση.

Το εργαστήριο επεσήμανε ότι το Ντο Σον, παρά τη δημοφιλία του ως παραθαλάσσιο τουριστικό κέντρο, διαθέτει πολύπλευρα πολιτιστικά στοιχεία: το συγκρότημα της παγόδας και του πύργου Tuong Long, το σύστημα λατρείας των θεοτήτων της θάλασσας και τα παραδοσιακά φεστιβάλ των κατοίκων της παράκτιας κοινότητας. Αυτά, όπως υπογράμμισαν οι συμμετέχοντες, συνθέτουν μια ταυτότητα στενά συνδεδεμένη με τις ναυτικές παραδόσεις.

Οι εισηγήσεις και οι συζητήσεις άπλωσαν το θέμα πέρα από την ιστορική καταγραφή: εστίασαν σε πρακτικά βήματα για τη διατήρηση και προώθηση των στοιχείων αυτών εντός των σύγχρονων αναπτυξιακών στρατηγικών. Το συμπέρασμα που αναδύθηκε ήταν ότι απαιτείται επιστημονική τεκμηρίωση για να ενσωματωθούν οι τοπικές αξίες σε εθνικά μητρώα και πολιτικές προστασίας.

Συντονιστής : Vu Minh Giang

: Vu Minh Giang Τόπος : Do Son, Hai Phong

: Do Son, Hai Phong Στόχος: Επιστημονική τεκμηρίωση και ανάδειξη της ναυτικής κληρονομιάς

Το εργαστήριο συγκέντρωσε ιστορικούς, αρχαιολόγους, ερευνητές πολιτισμού και μελετητές θρησκευτικών πεποιθήσεων, δημιουργώντας ένα διεπιστημονικό πεδίο όπου τοπικές αφηγήσεις και τεκμηριωμένα επιχειρήματα μπορούν να συναντηθούν. Το στοιχείο αυτό είναι κρίσιμο: χωρίς επιστημονικά τεκμηριωμένους φακέλους, πολλές αξίες κινδυνεύουν να μείνουν αόρατες στις διαδικασίες που καθορίζουν τι θεωρείται «εθνική» κληρονομιά.

Η τοπική διοίκηση του Do Son τόνισε ότι στη διαχρονία του έθνους η θάλασσα υπήρξε όχι μόνο πεδίο επιβίωσης αλλά και χώρος όπου διαμορφώθηκαν πρώιμες πολιτιστικές αξίες. Σύμφωνα με τους ομιλητές, τα αποτελέσματα του εργαστηρίου μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ενίσχυση του φακέλου των πολιτιστικών αξιών που σχετίζονται με τον εθνικό πρόγονο Lac Long.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία 10 Ιουλίου Διοργάνωση Τμήμα Do Son & Ινστιτούτο Μελετών και Επιστήμης Ανάπτυξης (Εθνικό Πανεπιστήμιο του Βιετνάμ, Ανόι) Κύριος ομιλητής Vu Minh Giang

Από την άποψη πολιτιστικής πολιτικής, το βήμα αυτό μπορεί να έχει συνέπειες: εφόσον συγκεντρωθούν και παρουσιαστούν επιστημονικά τεκμήρια για τις τοπικές πρακτικές και μνημεία, ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη στοιχείων του Ναυτικού Πολιτισμού σε ευρύτερα προγράμματα προστασίας και ανάδειξης, ενδεχομένως με επιπτώσεις στην τουριστική διαχείριση και την εκπαίδευση των τοπικών κοινοτήτων.

Συνεπώς, το εργαστήριο δεν υπήρξε απλώς μια ακαδημαϊκή συνάντηση: αποτέλεσε μια στρατηγική προσπάθεια να μετατραπεί η τοπική μνήμη και οι παραδόσεις σε εθνικά αναγνωρισμένες πολιτιστικές αξίες, με ελπίδα ότι αυτό θα οδηγήσει σε βιώσιμες πρακτικές διατήρησης και ευρύτερη αναγνωρισιμότητα για το Ντο Σον.