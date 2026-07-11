Εσωκομματική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ: αντικρουόμενες αποφάσεις και κλιμάκωση εντός της εβδομάδας

Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται αντιμέτωπος με πρωτοφανείς εσωτερικές αναταράξεις, καθώς η αναβολή της έκτακτης Κεντρικής Επιτροπής προκάλεσε αντίδραση από την εσωκομματική αντιπολίτευση και προσκλήσεις σε συγκέντρωση έξω από το ξενοδοχείο της συνεδρίασης. Η ιεραρχική μεταβολή και οι σημερινές αντιπαραθέσεις αυξάνουν την πολιτική αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα.

Η εσωκομματική ένταση στον ΣΥΡΙΖΑ εντάθηκε σε βαθμό που αμφισβητείται ακόμη και η ίδια η δυνατότητα του κόμματος να συγκαλεί και να ολοκληρώνει κρίσιμες διαδικασίες. Την ώρα που στελέχη της κορυφής του κόμματος προχώρησαν σε αναβολή της έκτακτης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η εσωκομματική αντιπολίτευση υποστήριξε ότι η σύγκληση θα πραγματοποιηθεί «κανονικά» στο προγραμματισμένο ξενοδοχείο της Αθήνας.

Οι κρίσιμες κινήσεις και οι παραίτησεις

Η απόφαση για αναβολή ελήφθη μετά την παραίτηση του πρώτου γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και του στελέχους Σωκράτη Φάμελλου, γεγονός που ανέδειξε την Αναστασία Σαπουνά στο ανώτερο στέλεχος της ιεραρχίας του κόμματος. Η ίδια αιτιολόγησε την αναβολή με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει στη θέση του προέδρου πρόσωπο ικανό να πραγματοποιήσει εισήγηση, και ανακοίνωσε τη σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, καθώς και νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την 18η Ιουλίου.

Απέναντι σε αυτή την εκδοχή, η εσωκομματική αντιπολίτευση και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Φώτης Κουβέλης, υποστήριξαν ότι δεν συντρέχει λόγος αναβολής και ότι η Κεντρική Επιτροπή μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ανεξάρτητα από την απουσία του προέδρου.

«Το δικαίωμα της σύγκλησης και της λειτουργίας δεν εξαρτάται από το εάν απουσιάζει ή δεν απουσιάζει ο πρόεδρος του κόμματος»

Κλιμάκωση και δημόσιες αντιπαραθέσεις

Η ένταση απεικονίστηκε με δημόσιες προσκλήσεις για συγκέντρωση: ο διαγραφείς από την Κ.Ο., Παύλος Πολάκης, χαρακτήρισε παράνομη την αναβολή και κάλεσε σε συγκέντρωση στο ξενοδοχείο WYNDHAM, στην πλατεία Καραϊσκάκη, στις 10:30, σε μια κίνηση που αυξάνει την πιθανότητα ευρείας δημόσιας αντιπαράθεσης και ενδεχόμενων επεισοδίων γύρω από το χώρο της συνεδρίασης.

Ανακοινωμένα ραντεβού: Πολιτική Γραμματεία Δευτέρα 13/7.

Πολιτική Γραμματεία Δευτέρα 13/7. Νέα Κεντρική Επιτροπή: προγραμματισμένη για 18/7.

προγραμματισμένη για 18/7. Δημόσια κινητοποίηση: κάλεσμα του Παύλου Πολάκη στο WYNDHAM στις 10:30.

Συνέπειες και πολιτικό πλαίσιο

Οι εξελίξεις δημιουργούν σοβαρά ζητήματα εσωτερικής συνοχής σε ένα κόμμα που αποτελεί την κύρια αντιπολιτευτική δύναμη. Η διαχείριση των παραίτησεων και η ένταση γύρω από την οργάνωση των οργάνων δεν περιορίζονται σε διαδικασικά ζητήματα: επιδρούν στην ικανότητα του κόμματος να παρουσιάσει ενιαία στρατηγική απέναντι στην κυβέρνηση, να συντονίσει την κοινοβουλευτική του ομάδα και να διατηρήσει την οργανωτική του σταθερότητα.

Ημερομηνία Γεγονός Σήμερα Αναβολή έκτακτης Κεντρικής Επιτροπής / αντίθετη άποψη για διεξαγωγή 13 Ιουλίου Σύγκληση Πολιτικής Γραμματείας (όπως ανακοίνωσε η ηγεσία) 18 Ιουλίου Προγραμματισμένη νέα συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής

Η επόμενη εβδομάδα αναμένεται κομβική: οι αποφάσεις που θα ληφθούν στην Πολιτική Γραμματεία και η διαχείριση της διαφωνίας για το καθεστώς σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής θα καθορίσουν αν η εσωκομματική κρίση θα αποκλιμακωθεί ή θα εισέλθει σε νέα φάση όξυνσης. Για το πολιτικό σύστημα ευρύτερα, η εικόνα τριβής στο εσωτερικό της κύριας αντιπολίτευσης μπορεί να επηρεάσει τον ρυθμό κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης και να μεταβάλει τα πεδία πολιτικού ανταγωνισμού το αμέσως επόμενο διάστημα.