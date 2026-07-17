Συζήτηση στη Στερεά για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων ύδατος προς την ΕΥΔΑΠ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνεδριάζει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου με μοναδικό θέμα το νομοσχέδιο που προβλέπει επέκταση αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΑΠ σε Εύβοια, Βοιωτία και Φωκίδα. Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας Γιώργος Ντασιώτης. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά στο YouTube της Περιφέρειας.

Κρίσιμο ζήτημα διαχείρισης ύδατος στο επίκεντρο της συνεδρίασης

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Στερεάς Ελλάδας θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, με μοναδικό θέμα τη διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που προτείνει την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΑΠ σε τρεις περιφερειακές ενότητες, ανάμεσά τους και η Βοιωτία. Εισηγητής του θέματος θα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, Γιώργος Ντασιώτης. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 11:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας στο YouTube.

“Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή και κατάθεση απόψεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διαβούλευση για το σχέδιο νόμου ...”

Το προς συζήτηση άρθρο του νομοσχεδίου (Άρθρο 16) προβλέπει τη μεταφορά αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και των υπηρεσιών άρδευσης του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας στην ΕΥΔΑΠ και στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Η εισήγηση που θα γίνει στο Συμβούλιο έχει στόχο να καθορίσει τη θέση της Περιφέρειας στη δημόσια διαβούλευση πριν από την τελική νομοθετική απόφαση.

Για τους κατοίκους και τους φορείς της Βοιωτίας το ζήτημα αφορά άμεσα:

τη διαχείριση υπηρεσιών ύδρευσης και άρδευσης

τη συνέχιση ή αλλαγή λειτουργίας υφιστάμενων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

την πιθανή επίπτωση στη λειτουργική ευθύνη και στα τοπικά δίκτυα άρδευσης

Στην πράξη, κάθε αλλαγή αρμοδιοτήτων μπορεί να επηρεάσει την ταχύτητα και τον τρόπο υλοποίησης έργων άρδευσης, τη συντήρηση δικτύων και τον τρόπο παροχής υπηρεσιών σε αγρότες και καταναλωτές νερού. Το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται να αξιολογήσει τόσο τα τεχνικά όσο και τα διοικητικά ζητήματα πριν διατυπώσει επίσημη άποψη στη διαβούλευση.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία Δευτέρα 20 Ιουλίου Ώρα 11:00 Θέμα Συζήτηση για το νομοσχέδιο επέκτασης αρμοδιοτήτων ΕΥΔΑΠ Εισηγητής Γιώργος Ντασιώτης (Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας)

Η δημόσια μετάδοση της συνεδρίασης δίνει τη δυνατότητα σε φορείς και πολίτες της Βοιωτίας να παρακολουθήσουν τη συζήτηση και να ενημερωθούν πριν κατατεθούν παρατηρήσεις στη διαβούλευση. Φορείς που σχετίζονται με την αρδευτική διαχείριση, συνεταιρισμοί και τοπικές δημοτικές υπηρεσίες έχουν λόγο να παρακολουθήσουν ή να συντονιστούν με την Περιφέρεια ώστε να προωθηθούν τεκμηριωμένες θέσεις.

Η τελική απόφαση της Περιφέρειας στη διαβούλευση μπορεί να επηρεάσει την έκταση των αρμοδιοτήτων που θα μεταφερθούν, τις προθεσμίες εφαρμογής και τις προβλέψεις για τη μεταβατική διαχείριση των δικτύων και των υπηρεσιών. Για τους κατοίκους της Βοιωτίας, η παρακολούθηση της συζήτησης και η ενημέρωση από την Περιφέρεια είναι κρίσιμης σημασίας προτού ληφθούν οριστικές κυβερνητικές αποφάσεις.

Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους φορείς να αξιοποιήσουν τη μετάδοση της συνεδρίασης και, εφόσον το επιθυμούν, να διατυπώσουν γραπτώς τις παρατηρήσεις τους στη φάση της διαβούλευσης.

Σημείωση: Η μετάδοση θα γίνει από το κανάλι YouTube της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.