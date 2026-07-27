Ξεκίνησε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους με συμμετοχή του αρματαγωγού «ΙΚΑΡΙΑ»

Στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας πραγματοποιήθηκε η τελετή απόπλου για τον ετήσιο εκπαιδευτικό πλους της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, με τη συμμετοχή των αρματαγωγών «ΛΕΣΒΟΣ» και «ΙΚΑΡΙΑ» και παρουσία κορυφαίων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού.

Απόπλους και αποστολή

Στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας πραγματοποιήθηκε η τελετή απόπλου για τον ετήσιο Θερινό Εκπαιδευτικό Πλους της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ). Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ τα εκπαιδευτικά δρομολόγια θα γίνουν με τα αρματαγωγά «ΛΕΣΒΟΣ» και «ΙΚΑΡΙΑ».

Σκοπός του πλου είναι η πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων εν πλω, η εξοικείωση με το ναυτικό περιβάλλον και η απόκτηση εμπειρίας που δεν μπορεί να προσφέρει η χερσαία εκπαίδευση. Παράλληλα, οι επισκέψεις σε ξένους λιμένες αποτελούν εργαλείο προβολής της ελληνικής σημαίας και της παρουσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο εξωτερικό.

Παρουσία αξιωματικών και συγγενών

Στην τελετή απόπλου παραβρέθηκε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας, ο οποίος ευχήθηκε στο πλήρωμα και τους σπουδαστές για την αποστολή. Παρόντες ήταν επίσης ο Αρχηγός Στόλου, Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος, ο Διοικητής Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης, Υποναύαρχος Στέφανος Σαρρής, ο Διοικητής της ΣΜΥΝ Αρχιπλοίαρχος Λεωνίδας Φουντάνας και ο Διοικητής της Διοίκησης Αμφιβίων Δυνάμεων Πλοίαρχος Εμμανουήλ Γεωργακάκης. Ιδιαίτερη νότα στη στιγμή έδωσε η παρουσία των συγγενών και φίλων των Δοκίμων στην προβλήτα.

"καλά ταξίδια και καλή επιτυχία"

Σημασία για την τοπική μας κοινότητα

Η συμμετοχή του αρματαγωγού που φέρει το όνομα «ΙΚΑΡΙΑ» έχει ειδική απήχηση για τους κατοίκους του νησιού. Η χρήση ονόματος τόπου από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού συνδέει το νησί με εθνικές δραστηριότητες και λειτουργεί ως στοιχείο τοπικής υπερηφάνειας. Επίσης, κάθε εκπαιδευτική αποστολή αυξάνει τις πιθανότητες για επισκέψεις σε λιμένες όπου το πλήρωμα θα αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα, ενισχύοντας την εικόνα του νησιού μέσω του ονόματος του πλοίου.

Για τους κατοίκους, η πρακτική αξία της άσκησης αφορά και θέματα ασφάλειας: οι νέοι Υπαξιωματικοί αποκτούν εμπειρία που μεταφράζεται σε ικανότητες διαχείρισης ναυτικών επιχειρήσεων και υποστήριξης των τοπικών αναγκών σε περιστατικά στη θάλασσα.

Πρακτικά στοιχεία

Πλοία: Αρματαγωγά «ΛΕΣΒΟΣ» και «ΙΚΑΡΙΑ»

και Εκπαιδευτική δύναμη: Δόκιμοι Υπαξιωματικοί της ΣΜΥΝ και πλήρωμα

Τόπος εκκίνησης: Ναύσταθμος Σαλαμίνας

Στόχος πλου: πρακτική εκπαίδευση εν πλω και επισκέψεις σε λιμένες της Μεσογείου

Οι κάτοικοι που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για ενδεχόμενες προσεγγίσεις ή εκδηλώσεις που συνδέονται με τον πλους μπορούν να αναμένουν σχετικές ανακοινώσεις από το Πολεμικό Ναυτικό ή τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Πλοίο Ρόλος ΛΕΣΒΟΣ Μέσο μεταφοράς και εκπαιδευτικής δραστηριότητας ΙΚΑΡΙΑ Μέσο μεταφοράς και εκπαιδευτικής δραστηριότητας (σύνδεση με το νησί Ικαρία)

Η διεξαγωγή του πλου καταδεικνύει τη διαρκή προσπάθεια του Πολεμικού Ναυτικού να συνδυάζει εκπαίδευση και διπλωματική παρουσία. Για την τοπική κοινωνία της Ικαρίας, η ανάδειξη του ονόματος του νησιού σε εθνικό επίπεδο αποτελεί μια μικρή, αλλά σημαντική, σύνδεση με τις ένοπλες δυνάμεις και το ναυτικό επάγγελμα.