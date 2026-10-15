Έντονες αντιδράσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για το τετράμηνο κλείσιμο του αεροδρομίου «Όμηρος»

Παράγοντες του τουρισμού, της εστίασης και άλλοι φορείς καταγγέλλουν απουσία διαβούλευσης και ζητούν μείωση της διάρκειας της διακοπής, εναλλακτικές μετακινήσεις και κρατική στήριξη.

Κλίμα οξείας δυσαρέσκειας στην τοπική κοινωνία

Σε έντονο τόνο τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της Χίου κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, μετά την επιβεβαίωση ότι ο διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου «Όμηρος» θα παραμείνει κλειστός από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027. Η ανακοίνωση της τετραμηνιαίας διακοπής προκάλεσε έντονες αντιδράσεις για την έλλειψη προηγούμενης ουσιαστικής διαβούλευσης και για την απουσία δεσμεύσεων σχετικά με αντισταθμιστικά μέτρα.

Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου, Κώστας Μούνδρος, υπενθύμισε τη συνδρομή που πρόσφεραν τοπικοί φορείς κατά την προετοιμασία του έργου, ιδίως στην εξασφάλιση αδρανών υλικών από την περιοχή του Βροντάδου. Δήλωσε ακόμη ότι παλαιότερες δεσμεύσεις προέβλεπαν ολοκλήρωση την άνοιξη και προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου για περίπου 52 ημέρες, αντί της μακράς διακοπής που ανακοινώθηκε τώρα.

Οι τοπικοί παράγοντες ζήτησαν συγκεκριμένες ενέργειες για να μην οδηγηθεί το νησί σε παρατεταμένη συγκοινωνιακή και οικονομική απομόνωση. Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνονται ο περιορισμός του χρόνου διακοπής σε 60–70 ημέρες, η διασφάλιση αξιόπιστων εναλλακτικών μετακινήσεων και η έκτακτη κρατική στήριξη προς επαγγελματίες και ευπαθείς ομάδες.

Ημερομηνίες κλεισίματος: 15/11/2026–15/03/2027

15/11/2026–15/03/2027 Κύριες ανησυχίες: απώλεια αεροπορικών συνδέσεων, οικονομικές επιπτώσεις για τουρισμό και εστίαση, δυσχέρειες σε ιατρικά και εκπαιδευτικά ταξίδια

απώλεια αεροπορικών συνδέσεων, οικονομικές επιπτώσεις για τουρισμό και εστίαση, δυσχέρειες σε ιατρικά και εκπαιδευτικά ταξίδια Αιτήματα φορέων: μείωση διάρκειας, εναλλακτικές μετακινήσεις, αντισταθμιστικά μέτρα

Η ανακοίνωση της διάρκειας του κλεισίματος κοινοποιήθηκε μέσω υπηρεσιακού εγγράφου του υπουργείου Μεταφορών προς τις αεροπορικές εταιρείες και παρουσιάστηκε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Κλέαρχο Χρύση. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή αιτιολόγηση, η αναστολή σχετίζεται με τη συγχώνευση των φάσεων Β και Γ του έργου επέκτασης του πεδίου ελιγμών, με στόχο την ασφαλέστερη καιρικά εκτέλεση των εργασιών και τη διασφάλιση των συνδέσεων κατά την τουριστική περίοδο του 2027.

Για ένα νησί με περίπου 60.000 κατοίκους, όπως επισημάνθηκε από τους παριστάμενους, η αεροπορική σύνδεση αποτελεί κρίσιμη υποδομή. Η απώλειά της για τέσσερις μήνες, που περιλαμβάνουν χειμερινές γιορτές και περιόδους αιχμής για κάποιες ειδικές ανάγκες, αναμένεται να επιβαρύνει ιδιαίτερα κατοίκους που μεταβαίνουν εκτός νησιού για ιατρικούς λόγους, φοιτητές, εργαζόμενους και οικογένειες με τακτικές μετακινήσεις.

Στοιχείο Πληροφορία Διάρκεια κλεισίματος 15/11/2026–15/03/2027 (4 μήνες) Πρότεινα όρια φορέων 60–70 ημέρες Κύριες επιπτώσεις Οικονομική πίεση στον τουρισμό, αυξημένα έξοδα μετακινήσεων, δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες

Οι τοπικοί φορείς ζήτησαν άμεση κινητοποίηση του Δήμου και επαφές με την κεντρική κυβέρνηση για να εξασφαλιστούν δεσμεύσεις σχετικά με χρονοδιάγραμμα, οργανωμένες θαλάσσιες εναλλακτικές λύσεις και οικονομικά μέτρα υποστήριξης. Η τοπική κοινωνία αναμένει πλέον συγκεκριμένα βήματα και γραπτές εγγυήσεις ώστε να αποτραπούν έκτακτες κοινωνικοοικονομικές συνέπειες κατά το κρίσιμο διάστημα του επόμενου χειμώνα.