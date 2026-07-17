Βασίλης Κόκκαλης παραιτείται από βουλευτής και παραδίδει την έδρα του

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα και θα ενημερώσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Η απόφαση εντάσσεται στο κύμα μετακινήσεων εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Αθήνα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, γνωστοποίησε ότι παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα και θα παραδώσει την έδρα του, όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ενημερώσει επισήμως τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για τις προθέσεις του.

Το σκεπτικό της απόφασης

Στην προσωπική του δήλωση, ο κ. Κόκκαλης επικαλείται την ανάγκη για σεβασμό στην εντολή των πολιτών της Λάρισας και παραδέχεται ότι οι διαμορφωθείσες πολιτικές συνθήκες δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει «όπως πριν» στην Βουλή. Τονίζει δε την πρόθεσή του να συνεχίσει τη δράση του «από άλλα μετερίζια» και εκτός θεσμικών αξιωμάτων, δίπλα σε κοινωνικές ομάδες όπως αγρότες και κτηνοτρόφοι.

"Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Λάρισας και με σεβασμό στην εντολή που έλαβα, αποφάσισα να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσω την έδρα μου."

Θεσμικές και πολιτικές επιπτώσεις

Η παραίτηση δημιουργεί άμεσο θέμα κάλυψης της έδρας και αναπλήρωσης στο κοινοβουλευτικό μηχανισμό. Επιπλέον, εγγράφεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανακατατάξεων στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε πρόσφατες αποχωρήσεις συνεργατών εντός της Κ.Ο. Το γεγονός αυτό έχει πιθανές συνέπειες για την εσωκομματική συνοχή και τη στρατηγική της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή.

Άμεση ενέργεια: Επίσημη ενημέρωση του προέδρου της Βουλής τις επόμενες μέρες.

Επίσημη ενημέρωση του προέδρου της Βουλής τις επόμενες μέρες. Δράση μετά την παραίτηση: Συνεχίζει τη δημόσια παρέμβαση «από την κοινωνία» χωρίς αξιώματα.

Συνεχίζει τη δημόσια παρέμβαση «από την κοινωνία» χωρίς αξιώματα. Συναφείς εξελίξεις: Στην ανακοίνωση γίνεται μνεία και σε πρόσφατες αποχωρήσεις από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Συνοπτικός πίνακας

Ονοματεπώνυμο Θέση / Ενέργεια Κατάσταση Βασίλης Κόκκαλης Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ανακοίνωσε παραίτηση και παράδοση έδρας Όλγα Γεροβασίλη Μέλος Κοινοβουλευτικής Ομάδας Αποχώρηση από την Κ.Ο. (αναφορά στην ανακοίνωση)

Η εξέλιξη θα παρακολουθηθεί στενά από τα πολιτικά επιτελεία, καθώς κάθε μεταβολή στη σύνθεση της Βουλής και στην εσωτερική δομή των κομμάτων μπορεί να επηρεάσει τη διαπραγματευτική τους θέση και την κοινοβουλευτική δυναμική. Η επιλογή του κ. Κόκκαλη να συνεχίσει δραστηριότητα εκτός του κοινοβουλίου σηματοδοτεί και μια ευρύτερη συζήτηση για το ρόλο των πολιτικών προσώπων μεταξύ θεσμών και κοινωνίας.

Επόμενα βήματα: Επίσημη ενημέρωση του προέδρου της Βουλής και διαδικασίες κάλυψης της έδρας σύμφωνα με τον ισχύοντα εκλογικό και κοινοβουλευτικό κανονισμό.