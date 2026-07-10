Fitch: Η βελτίωση του περιβάλλοντος ενισχύει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών

Η αναβάθμιση της Fitch στο λειτουργικό περιβάλλον της χώρας επιβεβαιώνει τη σταδιακή ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος, αλλά επισημαίνει και εκκρεμότητες όπως το απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτός ισολογισμών και τις καθυστερήσεις στη διαχείριση τιτλοποιήσεων.

Η διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε την αξιολόγηση του λειτουργικού περιβάλλοντος της Ελλάδας σε bbb με σταθερό outlook, από bbb- με θετικές προοπτικές, στέλνοντας ένα θετικό σήμα για τις τράπεζες της χώρας και την ευρύτερη χρηματοπιστωτική αξιοπιστία. Η κίνηση αποδίδεται στη βελτίωση των επιχειρηματικών προοπτικών του κλάδου, στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και σε ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης.

Η Fitch συνδέει την αναβάθμιση αυτή με τις πρόσφατες κινήσεις αξιολόγησης ορισμένων συστημικών τραπεζών: η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank αναβαθμίστηκαν σε BBB με σταθερό outlook, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί θετικές προοπτικές. Σύμφωνα με τον οίκο, τα ενισχυμένα πιστωτικά προφίλ των τραπεζών μπορούν να στηρίξουν υψηλότερη και πιο βιώσιμη κερδοφορία στα προσεχή έτη.

Προβλέψεις για πιστωτική επέκταση και κίνδυνοι

Η έκθεση εκτιμά ότι η πιστωτική επέκταση θα παραμείνει σε υψηλά μονοψήφια ποσοστά την περίοδο 2026-2027, μετά από άνοδο περίπου 10% το 2025, με βασικό μοχλό τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Αυτές οι προβλέψεις αντανακλούν την προσδοκία βελτίωσης της ζήτησης πιστώσεων και της εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα.

Παρά τη θετική εικόνα, η έκθεση δεν παραλείπει να αναδείξει υφιστάμενες αδυναμίες, οι οποίες παραμένουν πηγές ρίσκου για τη βιωσιμότητα των κερδών και τη σταθερότητα:

Υψηλό απόθεμα προβληματικών δανείων που παραμένει εκτός τραπεζικών ισολογισμών.

που παραμένει εκτός τραπεζικών ισολογισμών. Καθυστερήσεις στη διευθέτηση τιτλοποιημένων δανείων από τους servicers.

από τους servicers. Κίνδυνοι στη λιανική τραπεζική, που μπορούν να επηρεάσουν τη σταθερότητα των εσόδων.

Η διαχείριση αυτών των εκκρεμοτήτων θα κρίνει κατά πόσον η τρέχουσα τάση ενίσχυσης θα μετεξελιχθεί σε διατηρήσιμη βελτίωση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Στοιχείο Αναφορά Νέα αξιολόγηση λειτουργικού περιβάλλοντος bbb (σταθερό) Προηγούμενη αξιολόγηση bbb- (θετικό) Αναμενόμενη πιστωτική επέκταση 2025 ~10% Προβλέψεις 2026-2027 υψηλά μονοψήφια ποσοστά

Σε εθνικό επίπεδο, η αναβάθμιση από την Fitch μπορεί να έχει πολλαπλά αποτελέσματα: να διευκολύνει τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, να βελτιώσει τις συνθήκες για νέες επενδύσεις και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών προς τον ελληνικό τραπεζικό τομέα. Ωστόσο, η μετάβαση από βραχυπρόθεσμη βελτίωση σε σταθερή ανάκαμψη προϋποθέτει συνεχή πρόοδο στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων θέσεων και στην αποτελεσματικότητα των servicers.

Η τρέχουσα συγκυρία δίνει στην πολιτεία και τις τράπεζες ένα παράθυρο ευκαιρίας για να επιταχύνουν μεταρρυθμίσεις και να ενισχύσουν διαχείριση κινδύνων, χωρίς όμως να υποτιμάται ότι οι δομικές προκλήσεις παραμένουν. Η εξέλιξη των τιτλοποιήσεων, η ταχύτερη διευθέτηση μη εξυπηρετούμενων δανείων και η σταθερή πιστωτική ανάπτυξη θα είναι καθοριστικοί παράγοντες για το εάν η αναβάθμιση θα αποδειχθεί σημείο καμπής για τις ελληνικές τράπεζες.