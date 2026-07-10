Η Ελλάδα επιδιώκει συμφωνία για την ενοποίηση των αγορών έως τον Οκτώβριο

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ως πρόεδρος του Eurogroup, τόνισε τη στήριξη της Ελλάδας στην πολιτική δέσμευση για το MISP και κατέστησε σαφές ότι η τεχνική εργασία πρέπει να συνοδεύεται από πολιτική βούληση.

Η κυβέρνηση της Ελλάδας διατυπώνει ξεκάθαρη πολιτική βούληση για την επίτευξη ευρωπαϊκής συμφωνίας σχετικά με την ενοποίηση και εποπτεία των αγορών (Market Integration and Supervision Package - MISP), με ορίζοντα την επίτευξη συμφωνίας έως τον Οκτώβριο. Τη θέση αυτή διατύπωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια της ανοικτής συνεδρίασης του ECOFIN αφιερωμένης στο πακέτο MISP.

Πολιτική δέσμευση και τεχνική αρτιότητα

Στην παρέμβασή του, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στηρίζεται όχι μόνο σε οράματα αλλά και σε «πρακτικές αποφάσεις» που μετασχημάτισαν διακριτικά την ιστορία. Ανέφερε ότι μεταρρυθμίσεις όπως η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU) πιθανόν συνιστούν σημαντικές αλλαγές για τη γενιά μας και εντάσσονται στο ίδιο ιστορικό πλαίσιο.

«Ευχαριστώ πολύ, Simon. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συγχαρητήριά μου προς την Ιρλανδική προεδρία…»

Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ταυτόχρονης παρουσίας πολιτικής βούλησης και τεχνικής επάρκειας, σημειώνοντας ότι η συμφωνία στην πολιτική κατεύθυνση σήμερα θα διευκόλυνε την επιτυχή ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών στο διάστημα που απομένει μέχρι τον Οκτώβριο.

Στόχος: επίτευξη συμφωνίας για το MISP έως τον Οκτώβριο.

επίτευξη συμφωνίας για το MISP έως τον Οκτώβριο. Κεντρικό στοιχείο: συνδυασμός πολιτικής δέσμευσης με τεχνική προετοιμασία.

συνδυασμός πολιτικής δέσμευσης με τεχνική προετοιμασία. Αναφορά μεταρρύθμισης: Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU) ως πιθανώς σημαντική αλλαγή.

Συνέπειες για την εθνική και ευρωπαϊκή σκηνή

Η ελληνική θέση, όπως εκφράστηκε από τον πρόεδρο του Eurogroup, έχει πολλαπλά επίπεδα επιρροής. Πρώτον, καταδεικνύει ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας σε αποφάσεις για το ευρωπαϊκό πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών αγορών, που μπορεί να επηρεάσουν το θεσμικό περιβάλλον και τη διαχείριση επενδυτικών προϊόντων εντός της Ε.Ε. Δεύτερον, η στήριξη της πολιτικής δέσμευσης αποτελεί σήμα προς τα κράτη-μέλη ότι απαιτείται συντονισμός πολιτικών και τεχνικών ομάδων για να προχωρήσει η νομοθετική διαδικασία εντός χρονοδιαγράμματος.

Τρίτον, η αναφορά σε μεταρρυθμίσεις όπως η SIU υπονοεί πως η Αθήνα θεωρεί ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις έχουν ευρύ κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο και όχι αποκλειστικά τεχνικό χαρακτήρα. Αυτό μεταφράζεται σε ανάγκη προσεκτικής αξιολόγησης των επιπτώσεων στους εγχώριους θεσμούς και στις επενδυτικές ροές.

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Η διαδικασία που περιγράφτηκε από τον πρόεδρο του Eurogroup δείχνει ότι το επόμενο διάστημα θα ενταθούν οι διαβουλεύσεις σε τεχνικό επίπεδο, με πολιτικά σημεία αναφοράς που θα καθορίσουν το εύρος και τη φύση της τελικής συμφωνίας. Η ελληνική στήριξη προσθέτει πολιτικό κεφάλαιο στη διαδικασία, αλλά η πραγματοποίηση της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από τη συλλογική βούληση των κρατών-μελών και την ικανότητα σύζευξης πολιτικής και τεχνικής εργασίας μέχρι τον κοινό στόχο.