Η Ιθάκη υποδέχεται το 5ο Θεατρικό Φεστιβάλ: παράσταση, εργαστήρια και τιμητικές διακρίσεις

Από 18 έως 26 Σεπτεμβρίου η Ιθάκη μετατρέπεται σε πόλο θεατρικής παραγωγής και εκπαιδευτικών δράσεων, με θεματική «Τοπίο - Σώμα» και τιμητικές αναφορές σε Τερζόπουλο και Βαγενά.

Πολιτισμός και τοπική ζωή στο επίκεντρο

Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης επιστρέφει φέτος για την 5η συνεχή διοργάνωση, καθιστώντας το νησί σημείο συνάντησης για επαγγελματίες του θεάτρου, ερευνητές, εκπαιδευτικούς και κοινό. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 26 Σεπτεμβρίου, με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει παραστάσεις, εργαστήρια και άλλες πολιτιστικές δράσεις.

Ο θεσμός, που άνθησε αρχικά τη δεκαετία του 1970 και συνέχισε έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990, αναβίωσε το 2022 και έκτοτε έχει αναδειχθεί σε μία σταθερή καλλιτεχνική παρουσία στο νησί. Στο σύγχρονο αυτό πλαίσιο, το φεστιβάλ επιχειρεί να ενώσει την ιστορική πορεία του με σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση και τον επιστημονικό διάλογο γύρω από το θέατρο.

Θεματική και καλλιτεχνική στόχευση

Η φετινή θεματική έχει τον τίτλο «Τοπίο - Σώμα», και ερευνά τη σχέση ανάμεσα στον χώρο, την ανθρώπινη παρουσία και την αφήγηση. Η προσέγγιση αυτή στοχεύει τόσο στις σκηνικές αναγνώσεις όσο και στην εκπαιδευτική ανταλλαγή, με στόχο να προωθήσει τη σύνδεση της θεατρικής δημιουργίας με το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον του νησιού.

«Τοπίο - Σώμα»

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ έχουν αναλάβει ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατροπαιδαγωγός-σκηνοθέτις Αθηνά Αρσένη, οι οποίοι επιμελήθηκαν ένα πρόγραμμα με έμφαση στη σύγχρονη ελληνική θεατρική παραγωγή, στην εξωστρέφεια και στη διατομεακή συνεργασία μεταξύ διαφόρων καλλιτεχνικών προσεγγίσεων.

Τιμητικές διακρίσεις και επιδραστικά πρόσωπα

Στις φετινές δράσεις προβλέπεται να τιμηθούν σημαντικά ονόματα για την προσφορά τους στις τέχνες. Ειδικότερα, το φεστιβάλ θα τιμήσει τον Θεόδωρο Τερζόπουλο και την Άννα Βαγενά, αναγνωρίζοντας την πορεία και την προσφορά τους στο ελληνικό θέατρο.

Σύνδεση με την τοπική κοινωνία και πρακτικά οφέλη

Για την τοπική κοινωνία, η επαναλαμβανόμενη διεξαγωγή του φεστιβάλ σημαίνει πολλαπλά οφέλη: ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής, κινήσεις στον τομέα του τουρισμού εκτός αιχμής, και ευκαιρίες συμμετοχής για νέους καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικές δράσεις και τα εργαστήρια προσφέρουν πρόσβαση σε μεθόδους και γνώσεις που μπορούν να ενσωματωθούν σε τοπικές πρωτοβουλίες πολιτισμού και παιδείας.

Ημερομηνίες: 18–26 Σεπτεμβρίου

18–26 Σεπτεμβρίου Θεματική: «Τοπίο - Σώμα»

«Τοπίο - Σώμα» Καλλιτεχνική διεύθυνση: Κώστας Γάκης, Αθηνά Αρσένη

Κώστας Γάκης, Αθηνά Αρσένη Τιμηθείσες προσωπικότητες: Θεόδωρος Τερζόπουλος, Άννα Βαγενά

Στοιχείο Περιγραφή Διάρκεια 18–26 Σεπτεμβρίου Θεματική Τοπίο - Σώμα Καλλιτεχνική διεύθυνση Κ. Γάκης, Α. Αρσένη Τιμητικές διακρίσεις Θ. Τερζόπουλος, Α. Βαγενά

Οι κάτοικοι και οι φορείς της Ιθάκης θα κληθούν να συνεργαστούν με τους διοργανωτές για την υποδοχή των παραστάσεων και των επισκεπτών, ενώ οι τοπικές δομές φιλοξενίας και εστίασης μπορεί να δουν αυξημένη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των ημερών του φεστιβάλ. Για το κοινό προτείνεται παρακολούθηση των ανακοινώσεων και των ημερομηνιών προπώλησης εισιτηρίων, καθώς και ενημέρωση για τα εργαστήρια που απαιτούν δήλωση συμμετοχής.

Το φεστιβάλ επιβεβαιώνει τη δυναμική της Ιθάκης ως τόπου πολιτισμού και δημιουργίας, συνδέοντας την τοπική ταυτότητα με ευρύτερες καλλιτεχνικές πρακτικές και ανοίγοντας πεδίο για νέες συνεργασίες και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.