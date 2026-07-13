Ισχυρές επιδόσεις διύλισης ενισχύουν τις προοπτικές της HELLENiQ ENERGY έως το 2027

Η HELLENiQ ENERGY εισέρχεται σε ευνοϊκό κύκλο διύλισης με περιθώρια άνω των 30 δολ./βαρέλι, ενώ η επαναφορά της παραγωγής στην Ασπρόπυργο βελτιώνει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης της ζήτησης για diesel και jet fuel. Οι παράγοντες προσφοράς και οι γεωπολιτικές εντάσεις διαμορφώνουν το ρίσκο και τις προοπτικές έως το 2027.

Η ελληνική πετρελαϊκή εταιρεία HELLENiQ ENERGY εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 σε ένα περιβάλλον διύλισης που χαρακτηρίζεται από σπάνιση προσφοράς και αυξημένη ζήτηση για προϊόντα μεσαίου αποστάγματος, κυρίως diesel και jet fuel. Οι διεθνείς εκτιμήσεις καταγράφουν πλέον περιθώρια διύλισης σε επίπεδα πάνω από 30 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι ιστορικού μέσου όρου περίπου 7 δολαρίων, στοιχείο που αναβαθμίζει τις βραχυπρόθεσμες δυνατότητες κερδοφορίας.

Παράγοντες που ενισχύουν τα περιθώρια

Στο μείγμα των λόγων που οδηγούν στη σημερινή εικόνα περιλαμβάνονται:

η περιορισμένη ευρωπαϊκή δυναμικότητα διύλισης σε συνδυασμό με καθυστερήσεις στην προσθήκη νέων μονάδων διεθνώς,

τα σχετικά χαμηλά αποθέματα προϊόντων, που σύμφωνα με τις αναλύσεις κινούνται έως και 20% κάτω από τους μέσους όρους της τελευταίας πενταετίας,

από τους μέσους όρους της τελευταίας πενταετίας, οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και στη Ρωσία, που επηρεάζουν τις ροές εφοδιασμού και ανατρέπουν τις ισορροπίες προσφοράς και ζήτησης.

Για τη HELLENiQ ENERGY, η συγκυρία συμπίπτει με την ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης στο διυλιστήριο της Ασπροπύργου, γεγονός που επιτρέπει την επαναφορά της παραγωγής και την αξιοποίηση μεγαλύτερου όγκου προϊόντων σε υψηλές τιμές περιθωρίου.

Διαχείριση προμηθειών και ευελιξία

Ο όμιλος έχει επιδείξει δυνατότητα προσαρμογής στο προμηθευτικό μείγμα, αντικαθιστώντας κάποιες ελλείψεις από το Ιράκ με φορτία από περιοχές όπως η Κασπία, ο Καύκασος και η Βόρεια Αφρική. Η ευελιξία αυτή μειώνει, σε πρώτο βαθμό, το επιχειρησιακό ρίσκο που προκύπτει από τις διακοπές ροών και διευκολύνει την πλήρη αξιοποίηση των υψηλών περιθωρίων.

Οι αναλυτές δεν αποκλείουν περαιτέρω αναβαθμίσεις στις εκτιμήσεις για τη μετοχή, δεδομένης της ανθεκτικότητας των περιθωρίων και της βελτιωμένης παραγωγής. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι η διάρκεια αυτού του κύκλου εξαρτάται από παράγοντες που δεν ελέγχονται άμεσα από τις εταιρείες διύλισης.

Κίνδυνοι και προοπτικές έως το 2027

Οι παράγοντες που μπορούν να αλλάξουν την υπάρχουσα δυναμική περιλαμβάνουν γεωπολιτικές μετακινήσεις, αλλαγές στη διεθνή προσφορά ή απότομες μεταβολές της ζήτησης. Παρά ταύτα, οι συνθήκες που διαμορφώνονται —λιγότερα λειτουργικά διυλιστήρια, καθυστερήσεις σε νέα έργα και αποθέματα κάτω από μέσους όρους— δημιουργούν πιθανότητα παράτασης των υψηλών περιθωρίων έως και το 2027.

Δείκτης Τιμή/Σημείωση Τρέχον περιθώριο διύλισης (εκτιμ.) >30 δολ./βαρέλι Ιστορικός μέσος όρος ~7 δολ./βαρέλι Αποθέματα προϊόντων έως 20% χαμηλότερα από μέσο 5ετίας

Σε συνολικό πλαίσιο, η κατάσταση αυτή προσφέρει ευκαιρίες για εταιρείες με λειτουργική ευελιξία και ικανότητα διαχείρισης προμηθειών, όπως η HELLENiQ ENERGY. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει την ανάγκη για προσεκτική παρακολούθηση των γεωπολιτικών εξελίξεων και της πορείας των παγκόσμιων επενδύσεων σε διυλιστικές υποδομές.