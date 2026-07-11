ΚΚΕ ζητά ενίσχυση ελέγχων και δημόσιες δομές για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Σε εκδήλωση της Τομεακής Επιτροπής Δράμας το ΚΚΕ επανέφερε αιτήματα για νομική κατοχύρωση δικαιώματος ελέγχου από συνδικαλιστικές ενώσεις, σύσταση μεικτών επιτροπών και ενίσχυση κρατικών υποδομών επιθεώρησης εργασίας και υγείας.

Σε δημόσια εκδήλωση της Τομεακής Επιτροπής Δράμας, το ΚΚΕ επανέλαβε μια σειρά από αιτήματα που αφορούν την πρόληψη και τον έλεγχο των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, με έμφαση στη νομική κατοχύρωση ρόλων ελέγχου για συνδικαλιστικούς φορείς και την ενίσχυση των κρατικών μηχανισμών εποπτείας.

Κύρια αιτήματα και προτάσεις

Στην εκδήλωση τονίστηκε ότι πρέπει να κατοχυρωθεί ρητά το δικαίωμα των Ομοσπονδιών, των κλαδικών σωματείων και των επιχειρησιακών ενώσεων να ελέγχουν τις συνθήκες εργασίας. Το κόμμα καλεί επίσης στη συγκρότηση μεικτών επιτροπών ελέγχου σε κρίσιμους κλάδους όπως τα μεγάλα εργοτάξια, τα λιμάνια, η ναυτιλία και ο ενεργειακός τομέας.

Νομική κατοχύρωση δικαιώματος ελέγχου για συνδικάτα και εργατικά κέντρα.

Σύσταση μεικτών επιτροπών ελέγχου σε μεγάλα έργα και κλάδους.

Ενίσχυση Επιθεώρησης Εργασίας και επιθεώρησης Υγείας και Ασφάλειας.

Δημιουργία κρατικού σώματος τεχνικών ασφάλειας και γιατρών εργασίας ενταγμένων στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Κατάρτιση σχεδίων αντιμετώπισης για βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης κλίμακας.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης, επισημάνθηκε η ανάγκη για άμεσα μέτρα πρόληψης και την ενίσχυση υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και ελεγκτικών μηχανισμών που, όπως υπογράφηκε, έχουν υποβαθμιστεί διαχρονικά.

«Απαιτούμε οι Ομοσπονδίες και τα κλαδικά συνδικάτα, μαζί με τα επιχειρησιακά σωματεία και τα Εργατικά Κέντρα να έχουν νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα ελέγχου των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.»

Στην εκδήλωση έγιναν επίσης παρεμβάσεις από τοπικούς εκπροσώπους εργαζομένων, μεταξύ των οποίων η Σακαλίδου Τασούλα (πρόεδρος Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπάλληλων Δράμας), ο Παπαδόπουλος Γιάννης (πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Δράμας και πρόεδρος του ΝΤ Δράμας της ΑΔΕΔΥ) και ο Δαϊκίδης Κώστας (πρόεδρος ...).

Συνεπακόλουθες προεκτάσεις για τη δημόσια υγεία

Οι προτάσεις που παρουσίασε το ΚΚΕ συνδέουν άμεσα την εργατική ασφάλεια με το δημόσιο σύστημα υγείας: η πρόταση για ένταξη γιατρών εργασίας και τεχνικών ασφάλειας σε ενιαίο δημόσιο πλαίσιο στοχεύει στην κεντρική οργάνωση υπηρεσιών πρόληψης και αντιμετώπισης εργατικών νοσημάτων και ατυχημάτων. Παράλληλα, τα αιτήματα για αυξημένους και πιο συστηματικούς ελέγχους αναδεικνύουν τον ρόλο της εποπτείας στην πρόληψη μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων.

Αίτημα Στόχος Νομική κατοχύρωση δικαιώματος ελέγχου συνδικάτων Αυξημένη συμμετοχή εργαζομένων στην εποπτεία Σύσταση μεικτών επιτροπών Συνεργασία εργαζομένων και υπηρεσιών σε κρίσιμους χώρους Κρατικό σώμα τεχνικών και γιατρών εργασίας Ενιαία δημόσια δομή πρόληψης και παρέμβασης

Η συζήτηση που αναπτύχθηκε στην εκδήλωση έχει ευρύτερη σημασία, καθώς θίγει σημεία όπου η πολιτική για την ασφάλεια της εργασίας συχνά συγκρούεται με οργανωτικές και χρηματοδοτικές επιλογές. Το αίτημα για δημόσιες υπηρεσίες και νομικές ρυθμίσεις αποτελεί πολιτική πρόταση με προφανείς επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, στη λειτουργία επιχειρήσεων και στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Σε εθνικό επίπεδο, οι προτάσεις αυτές εισάγουν ένα πλαίσιο δημόσιου ελέγχου και συμμετοχής που, αν εφαρμοστεί, θα απαιτήσει συντονισμό μεταξύ υπουργείων, ελεγκτικών αρχών και κοινωνικών εταίρων. Η υλοποίησή τους θα συνεπάγεται νομοθετικές πρωτοβουλίες και ενισχυμένη χρηματοδότηση των επιθεωρητικών υπηρεσιών και των δομών υγείας της εργασίας.