Κλιματική αλλαγή: πιθανή μείωση έως και 6% στο ΑΕΠ της Ιταλίας έως το 2050 προειδοποιεί μελέτη

Μια νέα ανάλυση του Ευρωμεσογειακού Κέντρου για την Κλιματική Αλλαγή επισημαίνει πως χωρίς πρόσθετα μέτρα μετριασμού και προσαρμογής η Ιταλία μπορεί να δει το ΑΕΠ της να υπολείπεται μέχρι και 6% ως το 2050, ενώ αναδεικνύει και τον ρόλο του «κλιματικού spread» ως δημοσιονομικού κινδύνου.

Συναγερμός για το μέλλον της οικονομίας

Μια πρόσφατη ανάλυση του Ευρωμεσογειακού Κέντρου για την Κλιματική Αλλαγή (CMCC) φέρνει στο προσκήνιο τις μακροπρόθεσμες οικονομικές συνέπειες της υπερθέρμανσης στον ευρωπαϊκό Νότο. Η έκθεση εκτιμά πως, εφόσον δεν εφαρμοστούν επιπλέον πολιτικές μετριασμού και προσαρμογής, η πραγματική οικονομική παραγωγή της Ιταλίας έως το 2050 μπορεί να είναι μειωμένη κατά 2,2% έως 6,0% σε σύγκριση με ένα υποθετικό σενάριο χωρίς ζημιές από την κλιματική αλλαγή.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στην άμεση απώλεια παραγωγής: πλήττονται η φορολογική βάση, επιβαρύνονται οι δημόσιες δαπάνες και αυξάνεται ο κίνδυνος για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, μέσω ενός φαινομένου που προσδιορίζουν ως «κλιματικό spread».

«Διαπιστώνουμε ότι ο κλιματικός κίνδυνος είναι και κυρίαρχος δημοσιονομικός κίνδυνος», δήλωσε ο Μάσιμο Ταβόνι, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Οικονομίας και Περιβάλλοντος στο CMCC.

Ακόμη και σε πιο ευνοϊκά σενάρια ανάπτυξης, η μελέτη προβλέπει υπολείμματα της τάξης του 1,6% έως 4,2% στο ΑΕΠ σε σχέση με επίπεδα όπου οι κλιματικοί κίνδυνοι αποσοβούνται. Τα ευρήματα καταφθάνουν σε ένα χρονικό σημείο κατά το οποίο η Ευρώπη βιώνει ένα έντονο κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες πολύ πάνω από τα μέσα εποχιακά και ανθρώπινο κόστος που έχει συνδεθεί με χιλιάδες θανάτους στην ήπειρο.

Προεκτάσεις για τη δημοσιονομική πολιτική

Η ανάλυση του CMCC συνδέει τις φυσικές απώλειες με τη δημοσιονομική ευστάθεια: η αποδυνάμωση της φορολογικής βάσης και η αύξηση δαπανών (υγεία, αποκατάσταση υποδομών, κοινωνικές παροχές) μπορούν να πιέσουν τον λόγο χρέους/ΑΕΠ και να αυξήσουν το κόστος δανεισμού. Η ύπαρξη «κλιματικού spread» σηματοδοτεί ότι οι επενδυτές μπορεί να τιμολογούν προσαύξηση κινδύνου σε κράτη περισσότερο εκτεθειμένα σε κλιματικές απώλειες.

Κεντρικό εύρημα: πιθανή μείωση ΑΕΠ έως 6% έως το 2050 χωρίς μέτρα.

πιθανή μείωση ΑΕΠ έως έως το χωρίς μέτρα. Δημοσιονομικός κίνδυνος: συρρίκνωση φορολογικής βάσης και αύξηση κόστους δανεισμού.

συρρίκνωση φορολογικής βάσης και αύξηση κόστους δανεισμού. Ανισότητες Ευρώπης: οι επιπτώσεις δεν είναι ομοιόμορφες μεταξύ κρατών.

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης την ανισοκατανομή των επιπτώσεων εντός της Ευρώπης: οι νότιες χώρες τείνουν να εμφανίζουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε ακραία φαινόμενα, ξηρασίες και απώλειες αγροτικής παραγωγής, θέτοντας πρόσθετες προκλήσεις για την περιφερειακή σύγκλιση.

Στοιχεία σε περίληψη

Παράμετρος Εκτίμηση Μέγιστη μείωση ΑΕΠ έως 2050 6,0% Εύρος μείωσης (βασικό σενάριο) 2,2% - 6,0% Εύρος μείωσης (ευνοϊκό σενάριο) 1,6% - 4,2%

Τα συμπεράσματα της μελέτης ενισχύουν την επιχειρηματολογία υπέρ ταχύτερης ενσωμάτωσης μέτρων μετριασμού και προσαρμογής στις εθνικές στρατηγικές, αλλά και της αξιολόγησης του ρίσκου από τις αγορές κεφαλαίου έναντι της κλιματικής έκθεσης των κρατών. Για χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως η Ιταλία — και στα όρια που αφορούν την Ελλάδα — η πρόκληση συνίσταται στο να συνδυαστούν πολιτικές περιβαλλοντικής προστασίας με ισχυρή δημοσιονομική διαχείριση και επενδύσεις σε ανθεκτικότητα υποδομών.

Η μελέτη του CMCC λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν είναι μόνο οικολογικές, αλλά έχουν και βαθιές οικονομικές και δημοσιονομικές προεκτάσεις, που απαιτούν έγκαιρη και συντονισμένη απάντηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.