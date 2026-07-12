Κυπριακή ταινία κερδίζει βραβείο στο 60ο Φεστιβάλ Κάρλοβι Βάρι — βραβεύσεις και για ελληνικές συμμετοχές

Η ταινία «Το λιοντάρι στην πλάτη μου» της Τώνιας Μισιάλη απέσπασε το Οικουμενικό Βραβείο στο 60ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι, ενώ ελληνική παραγωγή τιμήθηκε στο τμήμα Proxima.

Κυπριακή κατάκτηση και ελληνική διάκριση στο Κάρλοβι Βάρι

Στο πλαίσιο της 60ής διοργάνωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι, η κυπριακή ταινία «Το λιοντάρι στην πλάτη μου» της Τώνιας Μισιάλη τιμήθηκε με το Οικουμενικό Βραβείο, ένα από τα παράλληλα βραβεία του φεστιβάλ. Το φιλμ, που εστιάζει στα προβλήματα δύο γυναικών και στην ανάπτυξη μιας δυνατής φιλίας σε μια συντηρητική κοινωνία, απέσπασε τη διεθνή αναγνώριση και ανέδειξε τη φωνή ενός κυπριακού δημιουργικού εγχειρήματος σε ευρωπαϊκή σκηνή.

Παράλληλα, η ταινία «Ένας ολόκληρος άνθρωπος, σχεδόν» του Ευθύμη Κόζεμουντ-Σανίδη —με κυπριακή συμμετοχή στην παραγωγή— βραβεύθηκε στο τμήμα Proxima με το βραβείο σκηνοθεσίας, τιμώντας την προσέγγιση της ταινίας στο θέμα της ανθρώπινης επαφής, του έρωτα και της συμφιλίωσης.

Η κεντρική διάκριση του φεστιβάλ, η Κρυστάλλινη Σφαίρα, απονεμήθηκε στην ταινία «Το μάζεμα των φρούτων» από τη Μιανμάρ. Το βραβείο συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό των 25.000 δολαρίων, ενώ το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής απονεμήθηκε στη δανέζικη «Η επισκέπτρια» και περιλαμβάνει 15.000 δολάρια, με τον σκηνοθέτη Μαντς Μένγκελ να κερδίζει και βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας.

Οι διεθνείς αυτές διακρίσεις επιβεβαιώνουν όχι μόνο την καλλιτεχνική ποιότητα των συγκεκριμένων έργων, αλλά και τη διεύρυνση της παρουσίας του ελλαδικού και κυπριακού σινεμά σε σημαντικά φεστιβαλικά φόρα. Η προβολή σε φεστιβάλ όπως το Κάρλοβι Βάρι λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής για τη διάδοση ταινιών στο διεθνές κοινό και για την ενίσχυση συνεργασιών παραγωγής και διανομής.

Το λιοντάρι στην πλάτη μου — Οικουμενικό Βραβείο (παράλληλο βραβείο)

— Οικουμενικό Βραβείο (παράλληλο βραβείο) Ένας ολόκληρος άνθρωπος, σχεδόν — Βραβείο σκηνοθεσίας στο τμήμα Proxima

— Βραβείο σκηνοθεσίας στο τμήμα Proxima Το μάζεμα των φρούτων — Κρυστάλλινη Σφαίρα (+ 25.000$)

Οι διακρίσεις ανά τον κόσμο ενισχύουν την κινηματογραφική οικολογία στην Ελλάδα και στην Κύπρο: προσελκύουν διεθνές ενδιαφέρον για τα έργα, διευκολύνουν την έκθεση σε αγορές και φεστιβαλικές προβολές και μπορούν να ανοίξουν δρόμους χρηματοδότησης και συμπαραγωγών.

Βραβείο Ταινία / Δημιουργός Χρηματικό ποσό Οικουμενικό Βραβείο «Το λιοντάρι στην πλάτη μου» — Τώνια Μισιάλη — Βραβείο σκηνοθεσίας (Proxima) «Ένας ολόκληρος άνθρωπος, σχεδόν» — Ευθύμης Κόζεμουντ-Σανίδης — Κρυστάλλινη Σφαίρα «Το μάζεμα των φρούτων» — Άουνγκ Φιόε 25.000$ Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής «Η επισκέπτρια» — Μαντς Μένγκελ 15.000$

Η αναγνώριση σε διεθνή φεστιβάλ λειτουργεί ως καταλύτης για τη διάδοση θεμάτων που αφορούν κοινωνικά ζητήματα, σχέσεις και προσωπικές αναζητήσεις — θέματα που έχουν βρει έντονη έκφραση στις πρόσφατες παραγωγές της περιοχής. Η επιτυχία των ταινιών αυτών στο Κάρλοβι Βάρι αναμένεται να ενισχύσει το ενδιαφέρον για περαιτέρω προβολές και διανομές, συμβάλλοντας στη διεθνή πορεία των δημιουργών και των συνεργατών τους.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου τα φεστιβάλ εξακολουθούν να καθορίζουν την πορεία της κινηματογραφικής αναγνώρισης, οι διακρίσεις του Κάρλοβι Βάρι προσφέρουν σημαντική ώθηση στην προβολή της σύγχρονης κινηματογραφίας από την Κύπρο και την Ελλάδα.