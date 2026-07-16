Μεγάλος κύκλος καθαρισμών ολοκληρώθηκε στη Μύκονο — 918 μαθητές συμμετείχαν ενεργά

Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος περιλάμβανε επεμβάσεις σε έξι νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με τη Μύκονο να ξεχωρίζει για τη συμμετοχή 918 μαθητών και τη σημαντική συλλογή απορριμμάτων.

Επιχειρησιακή δράση και τοπική κινητοποίηση

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης προχώρησε στην ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου καθαρισμών σε έξι νησιωτικές κοινότητες του Νοτίου Αιγαίου, με εμφανή βελτίωση στην κατάσταση των ακτών που είχαν ήδη παρέμβαση το 2021. Η παρέμβαση συνδύασε οργανωμένες επιχειρήσεις καθαρισμού και τοπικές εθελοντικές πρωτοβουλίες, συμβάλλοντας στη μείωση της ρύπανσης και στην ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς.

Στη Μύκονο η συμμετοχή ξεχώρισε: μέσα σε έξι ημέρες, 918 μαθητές και μαθήτριες πήραν μέρος σε καθαρισμούς τριών παραλιών, μια κινητοποίηση ιδιαίτερα μεγάλη για νησί του μεγέθους της. Η ενεργή συμμετοχή των σχολείων αναδεικνύει τον ρόλο της τοπικής νεολαίας στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

«Typhoon Project»

Αποτελέσματα ανά νησί και τοπικός αντίκτυπος

Συνολικά καταγράφηκαν μετρήσιμα αποτελέσματα σε επισκέψεις, απορρίμματα και ποσοστιαίες βελτιώσεις της επιβάρυνσης των ακτών. Τα στοιχεία προσφέρουν χρήσιμη εικόνα για την έκταση του προβλήματος αλλά και για την αποτελεσματικότητα της συστηματικής παρέμβασης.

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης μέσω του σχολικού εθελοντισμού.

μέσω του σχολικού εθελοντισμού. Μείωση της ρύπανσης σε ακτές που είχαν προηγηθεί καθαρισμοί.

σε ακτές που είχαν προηγηθεί καθαρισμοί. Συνεργασίες με τοπικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα (π.χ. ΑΕΝ Σύρου).

Νησί Επισκέψεις / Παραλίες Απορρίμματα / Τόνοι Βελτίωση Σύρος 140 (16 καθαρίστηκαν) 53.539 τεμ. / 4,7 τ. 33% Μύκονος 109 (31 καθαρίστηκαν) 744.048 τεμ. / 11,3 τ. 29% Δήλος 39 (9 καθαρίστηκαν) 57.113 τεμ. / 2,5 τ. 75% Αντίπαρος 205 (24 καθαρίστηκαν) 77.210 τεμ. / 3,5 τ. 31%

Για τη Μύκονο η συλλογή υπερέβη το μισό εκατομμύριο τεμάχια απορριμμάτων, αντιστοιχώντας σε 11,3 τόνους και σημαντικό όγκο (290 m3), στοιχείο που δείχνει ότι παρά τη βελτίωση, η πίεση στις ακτές παραμένει.

Η τοπική κοινωνία και επιχειρήσεις θα επωφεληθούν άμεσα από καθαρότερες παραλίες: βελτιώνεται η εμπειρία των κατοίκων και επισκεπτών, μειώνονται οι πιθανοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και ενισχύεται η εικόνα του νησιού. Τα σχολεία απέδειξαν ότι μπορούν να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα προγραμματίζει συνέχεια στις Κυκλάδες, με στόχο να ολοκληρώσει την παρέμβαση τους επόμενους μήνες. Η συνέπεια στις επαναλαμβανόμενες δράσεις και η ενίσχυση των τοπικών συνεργασιών θα είναι κρίσιμα στοιχεία για τη διατήρηση των κερδών στο περιβάλλον και την ποιότητα των ακτών.

Για τους κατοίκους: η συμμετοχή σε μελλοντικές δράσεις και η συνεργασία με φορείς μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των καθαρισμών και να εξασφαλίσουν μακροχρόνια προστασία των παραλιών.