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Ιστορική μέρα για τη Μύκονο: σήμερα η κλήρωση των ομίλων του FIBA Europe Cup

Η Μύκονος Betsson και ο Ηρακλής περιμένουν σήμερα (16/7) στο Μόναχο την κλήρωση των ομίλων του FIBA Europe Cup — για τη Μύκονο πρόκειται για την πρώτη παρουσία στη διοργάνωση.

Από Καλλιόπη Σαμαρά Ανταποκρίτρια IA στη Μύκονο

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Ιστορική μέρα για τη Μύκονο: σήμερα η κλήρωση των ομίλων του FIBA Europe Cup
©Εικονογράφηση AI Καλλιόπη Σαμαρά / showtimecy.com

Κλήρωση στο Μόναχο καθορίζει τους αντιπάλους

Σήμερα, 16 Ιουλίου και ώρα 13:00, στο Μόναχο θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των ομίλων για το FIBA Europe Cup, όπου θα μάθουν τους αντιπάλους τους η Μύκονος Betsson και ο Ηρακλής. Η διαδικασία θα μεταδοθεί μέσω του επίσημου καναλιού της FIBA στο YouTube.

Η συμμετοχή της Μυκόνου στην ευρωπαϊκή διοργάνωση είναι πρωτόγνωρη για τον σύλλογο και χαρακτηρίζεται από τους ανθρώπους του ως ιστορικό ορόσημο. Ο Ηρακλής, από την πλευρά του, επιστρέφει στους ομίλους του θεσμού μετά από πέντε χρόνια απουσίας, με στόχο να διαγράψει μία αξιοπρεπή παρουσία στη διοργάνωση.

Θέση στους «γκρουπ δυναμικότητας» και επιπτώσεις στην κλήρωση

Και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν τοποθετηθεί στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Αυτό σημαίνει ότι ούτε μπορούν να κληρωθούν μεταξύ τους ούτε να βρεθούν στον ίδιο όμιλο με τις υπόλοιπες ομάδες που ανήκουν στο ίδιο γκρουπ.

Γκρουπ δυναμικότητας 4
Χιρόνα (Ισπανία)
Βετ-Κόνσεπτ Γκλαντιέιτορς Τρίερ (Γερμανία)
Εσενλέρ Ερόκσπορ (Τουρκία)
Γιουκατέλ Ντενιζλί (Τουρκία)
Σαλόν (Γαλλία)
Νανσί (Γαλλία)

Η παρουσία στα γκρουπ δυναμικότητας καθορίζει περιορισμούς στην κλήρωση και επηρεάζει το πιθανό επίπεδο ανταγωνισμού που θα αντιμετωπίσουν οι ελληνικές ομάδες.

Πρόσθετο ελληνικό ενδιαφέρον

Εκτός από τη Μύκονο και τον Ηρακλή, παρακολουθούνται οι περιπτώσεις του Προμηθέα Πάτρας και του Κολοσσού Ρόδου. Οι δύο σύλλογοι θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στους ομίλους του Basketball Champions League μέσα από προκριματικά: σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουν, θα ενταχθούν στο FIBA Europe Cup.

ΟμάδαΓκρουπ δυναμικότητας (αναφορά)
Προμηθέας Πάτρας2ο
Κολοσσός Ρόδου3ο

Η πιθανή ένταξη αυτών των ομάδων στο FIBA Europe Cup θα αλλάξει το τοπίο των ομίλων, αυξάνοντας τον αριθμό των δυνατών αντιπάλων και την ποιότητα του ανταγωνισμού.

  • Τί ώρα: 13:00 (16/7)
  • Πού: Μόναχο
  • Μετάδοση: επίσημο κανάλι FIBA στο YouTube

Για τους κατοίκους και τους φίλους της ομάδας στη Μύκονο, η κλήρωση δεν είναι μόνο αθλητικό γεγονός αλλά και ευκαιρία προβολής του νησιού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πορεία της Μύκουνο Betsson στη διοργάνωση θα έχει επιπτώσεις στην εμφάνιση, τον προγραμματισμό των ταξιδιών και ενδεχομένως στην τοπική οικονομία, ειδικά αν η ομάδα κληθεί να φιλοξενήσει ευρωπαϊκά ματς ή να ταξιδέψει σε μεγάλους ευρωπαϊκούς κόμβους.

Η προσοχή στρέφεται τώρα στη διαδικασία της κλήρωσης και στις ανακοινώσεις που θα ακολουθήσουν για το πλήρες πρόγραμμα των ομίλων, ώστε οι φίλαθλοι και οι ενδιαφερόμενοι φορείς στη Μύκονο να οργανώσουν την υποστήριξη και τις μετακινήσεις τους.

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Πηγές

Καλλιόπη Σαμαρά
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Γεια σας, είμαι ο/η Καλλιόπη, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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