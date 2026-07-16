Συνελήφθη 51χρονος στη Μύκονο για παστούρωμα και παραβίαση κανόνων ευζωίας

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου συνέλαβαν 51χρονο που διατηρούσε δεσμευμένα δέκα αιγοειδή, σχηματίζοντας δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας και επιβάλλοντας διοικητικό πρόστιμο.

Επιχείρηση ελέγχων και σύλληψη κατοίκου

Στη σύλληψη ενός 51χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, στο πλαίσιο των ελέγχων που γίνονται για την προστασία και την ευζωία των ζώων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς διατηρούσε σε υπαίθριο χώρο δέκα παραγωγικά ζώα (αίγες) και είχε περιορίσει με ακατάλληλο τρόπο την κινητικότητά τους, εφαρμόζοντας την πρακτική του λεγόμενου «παστουρώματος» (το δέσιμο των ποδιών των ζώων ώστε να μην μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα).

Εναντίον του 51χρονου σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων και του επιβλήθηκε το αντίστοιχο διοικητικό πρόστιμο. Η Αστυνομία επισημαίνει ότι οι έλεγχοι για την τήρηση της νομοθεσίας συνεχίζονται συστηματικά σε όλη τη χώρα με στόχο την προστασία των ζώων και την αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης.

Τι σημαίνει το γεγονός για τη Μύκονο

Η υπόθεση έχει άμεση σημασία για την τοπική κοινωνία: η ενασχόληση με παραγωγικά ζώα στο νησί συνδέεται με μικρές κτηνοτροφικές μονάδες και νοικοκυριά που στηρίζουν μέρος του εισοδήματός τους στα ζώα αυτά. Η καταγγελία και η εισαγγελική δίωξη τέτοιων πρακτικών λειτουργεί αποτρεπτικά αλλά και ενημερωτικά για όσους διατηρούν ζώα σχετικά με τους κανόνες ευζωίας που πρέπει να τηρούνται.

Άμεσα μέτρα: σύλληψη και δικογραφία.

σύλληψη και δικογραφία. Διοικητικές συνέπειες: επιβολή προστίμου.

επιβολή προστίμου. Μακροπρόθεσμος στόχος: συστηματικοί έλεγχοι για προστασία των ζώων.

Οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε νησιωτικές περιοχές, όπως η Μύκονος, στοχεύουν τόσο στην αντιμετώπιση ακραίων περιστατικών κακοποίησης όσο και στην πρόληψη πρακτικών που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ευζωία των ζώων. Η ευαισθητοποίηση των τοπικών κτηνοτρόφων και των ιδιοκτητών ζώων είναι κρίσιμη για την αποφυγή επαναλήψεων.

Στοιχείο Περιγραφή Ηλικία συλληφθέντα 51 ετών Είδος ζώων Αίγες (παραγωγικά ζώα) Αριθμός ζώων 10 Ενέργειες αρχών Σύλληψη, σχηματισμός δικογραφίας, διοικητικό πρόστιμο

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Μυκόνου το μήνυμα της Αστυνομίας είναι σαφές: η κακομεταχείριση των ζώων διώκεται και οι κανόνες ευζωίας εφαρμόζονται χωρίς εξαιρέσεις. Καθώς πλησιάζουν οι πιο έντονες τουριστικές περιόδοι, η τήρηση των κανόνων από όλους —κτηνοτρόφους, ιδιοκτήτες και επισκέπτες— βοηθά στη διατήρηση της δημόσιας υγείας και της εικόνας του νησιού.

Οι πολίτες που διαπιστώνουν περιστατικά κακοποίησης ή ακατάλληλων συνθηκών διαβίωσης ζώων ενθαρρύνονται να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές ώστε να γίνονται οι αναγκαίοι έλεγχοι και επεμβάσεις.