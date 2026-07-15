Baos Mykonos: γαστρονομική πρόταση της Myconian Collection στη Χώρα

Το εστιατόριο Baos στο Myconian Korali αναδεικνύει την κυκλαδίτικη πρώτη ύλη σε σύγχρονη υψηλή γαστρονομία, ενισχύοντας το προφίλ της Μυκόνου ως διεθνούς τουριστικού προορισμού.

Νέα πρόταση γαστρονομίας στη Μύκονο

Στη Χώρα της Μυκόνου λειτουργεί πλέον το εστιατόριο Baos, εντός του ξενοδοχείου Myconian Korali, μια πρωτοβουλία της οικογένειας Δακτυλίδη και της Myconian Collection. Στο επίκεντρο της κουζίνας βρίσκεται η αξιοποίηση της κυκλαδίτικης πρώτης ύλης με στόχο την ανάδειξή της σε εμπειρία υψηλής γαστρονομίας.

Η παρουσίαση του Baos εντάσσεται στο ευρύτερο αφήγημα της Μυκόνου: από ξεκίνημα ως μικρό νησιωτικό κέντρο έως τη διεθνή ταυτότητα που απέκτησε από τη δεκαετία του ’60, μέσα από την ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων, εστιατορίων και νυχτερινής διασκέδασης. Η οικογένεια Δακτυλίδη, με μακρά τοπική παρουσία, έχει εξελίξει την επιχείρησή της σε όμιλο που πλέον αριθμεί δέκα τέσσερα (14) πολυτελή καταλύματα και συνεργασίες με διεθνή δίκτυα φιλοξενίας, μεταξύ των οποίων και ένα μέλος του Relais & Châteaux.

Στην εποχή όπου η Μύκονος είναι ταυτόσημη με την εστίαση στη φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών και την έντονη διεθνή επισκεψιμότητα, το Baos επιχειρεί να συνδυάσει το τοπικό στοιχείο με την κουλτούρα του slow living και τις αξίες της αειφορίας, όπως αυτές περιγράφονται από τους δημιουργούς του. Το νησί παραμένει επίσης προορισμός φιλικός προς την LGBTQ+ κοινότητα και τις διεθνείς προσωπικότητες, χαρακτηριστικά που ενισχύουν τη ζήτηση για προτάσεις υψηλής ποιότητας.

Τοποθεσία: Myconian Korali , Χώρα Μυκόνου.

, Χώρα Μυκόνου. Φιλοσοφία κουζίνας: ανάδειξη τοπικών προϊόντων σε σύγχρονη γαστρονομία.

Διοίκηση: οικογένεια Δακτυλίδη, μέλος της Myconian Collection.

Επιχείρηση Τοποθεσία Σχέση Baos Myconian Korali, Χώρα Εστιατόριο εντός ξενοδοχείου Myconian Collection Μύκονος (όμιλος) Ιδιοκτήτης / Διαχειριστής

Για τους μόνιμους κατοίκους και τους εργαζομένους του τουριστικού κλάδου, το άνοιγμα και η προβολή τέτοιων εστιατορίων έχει πολλαπλά αποτελέσματα: δημιουργία θέσεων εργασίας στον χώρο της εστίασης και της φιλοξενίας, αύξηση της ζήτησης για τοπικά προϊόντα και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Μυκόνου με προτάσεις υψηλού επιπέδου.

Επισημαίνεται ότι η επικέντρωση στην τοπική πρώτη ύλη και στις αρχές της «αειφορίας» μπορεί να λειτουργήσει θετικά για μικρούς παραγωγούς του νησιού, εφόσον υπάρξουν συνεργασίες και δίκτυα προμήθειας που ενσωματώνουν τοπικά προϊόντα στο μενού. Ταυτόχρονα, η ανάδειξη της κουζίνας ως κομμάτι της τουριστικής εμπειρίας συμβάλλει στη διαφοροποίηση της εικόνας της Μυκόνου πέρα από τη νυχτερινή ζωή και τη διεθνή λάμψη.

Οι επισκέπτες που αναζητούν επιλογές εστίασης σύμφωνα με τις αξίες του slow living και της περιβαλλοντικής ευαισθησίας θα βρουν στο Baos μια πρόταση που φιλοδοξεί να συνδέσει τοπικά προϊόντα και σύγχρονη κουζίνα. Για κατοίκους του νησιού, η λειτουργία ενός τέτοιου εστιατορίου σημαίνει επίσης νέες ευκαιρίες συνεργασίας για τοπικούς παραγωγούς και παρόχους υπηρεσιών.

Συμπέρασμα: Το Baos στο Myconian Korali αποτελεί μια ακόμη ένδειξη της στροφής της Μυκόνου προς την υψηλή γαστρονομία που στηρίζεται σε τοπικά προϊόντα και στην αναβαθμισμένη φιλοξενία. Η εξέλιξη αυτή έχει άμεσες επιπτώσεις στην τοπική αγορά εργασίας, στις συνεργασίες με παραγωγούς και στη συνολική εικόνα του νησιού ως προορισμού.