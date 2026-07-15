Στη Μύκονο συνελήφθη 51χρονος για «παστούρωμα» δέκα αιγών

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου προχώρησαν τη Δευτέρα στη σύλληψη 51χρονου που διατηρούσε δεκάδες παραγωγικά ζώα σε συνθήκες που παραβίαζαν τους κανόνες ευζωίας. Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο και σχηματίστηκε δικογραφία.

Στη σύλληψη ενός 51χρονου ημεδαπού προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Ιουλίου 2026 αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, στο πλαίσιο ελέγχων για την προστασία των ζώων στο νησί.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο συλληφθείς διατηρούσε σε υπαίθριο χώρο συνολικά δέκα παραγωγικά ζώα (αίγες), τα οποία είχε περιορίσει με ακατάλληλο τρόπο, εφαρμόζοντας πρακτικές που περιορίζουν την κινητικότητά τους, γνωστές στην τοπική ορολογία ως «παστουρώματα».

Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία και του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων. Η Αστυνομία επανέλαβε ότι οι έλεγχοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας συνεχίζονται σε όλη τη χώρα.

Τι σημαίνει η πράξη για το νησί

Η υπόθεση εγείρει ζητήματα που αφορούν τόσο την ευζωία των ζώων όσο και την εικόνα και την ασφάλεια της τοπικής κοινότητας. Η παράβαση της νομοθεσίας για τα παραγωγικά ζώα δεν αφορά μόνο νομικές συνέπειες για τον ιδιοκτήτη αλλά ενδέχεται να έχει και επιπτώσεις στην υγεία των ζώων και, έμμεσα, στην τοπική κτηνοτροφία.

Άμεση παρέμβαση : Η σύλληψη δείχνει ενεργή παρουσία των αρχών στους ελέγχους ευζωίας.

: Η σύλληψη δείχνει ενεργή παρουσία των αρχών στους ελέγχους ευζωίας. Διοικητικό μέτρο : Επιβλήθηκε πρόστιμο σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

: Επιβλήθηκε πρόστιμο σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Δικογραφία: Ο φάκελος της υπόθεσης θα ακολουθήσει τη δικαστική διαδικασία.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του νησιού, η υπόθεση ενισχύει την ανάγκη επαγρύπνησης και πληροφόρησης: κάθε περίπτωση κακομεταχείρισης πρέπει να αναφέρεται στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να προλαμβάνονται χειρότερες συνέπειες για τα ζώα και το περιβάλλον.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία σύλληψης 14/7/2026 Ηλικία κατηγορούμενου 51 έτη Αριθμός ζώων 10 αίγες Φορέας Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου

Η τοπική κοινωνία καλείται να συμμετάσχει στην προστασία των ζώων αναφέροντας ύποπτες περιπτώσεις σε Αστυνομία ή αρμόδιες υπηρεσίες. Η τήρηση των κανόνων ευζωίας αποτελεί και ζήτημα κοινού συμφέροντος για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής και της εικόνας της Μυκόνου ως τόπου κατοικίας και παραγωγής.