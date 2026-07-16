Συνελήφθη 51χρονος στη Μύκονο για περιορισμό κινητικότητας σε δέκα κατσίκες

Η Αστυνομία της Μυκόνου προχώρησε στη σύλληψη ενός 51χρονου μετά από έλεγχο για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Επιτόπιος έλεγχος οδήγησε σε σύλληψη για κακοποίηση ζώων

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου συνέλαβαν το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Ιουλίου 2026 έναν 51χρονο, στο πλαίσιο ελέγχων που αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία και την ευζωία των ζώων. Η σύλληψη σχετίζεται με την ανακάλυψη δέκα παραγωγικών ζώων—κατσίκων—που βρέθηκαν σε υπαίθριο χώρο υπό συνθήκες που περιορίζουν την κινητικότητά τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 51χρονος είχε εφαρμόσει πρακτικές που περιγράφονται ως «παστούρωμα», με αποτέλεσμα την ακατάλληλη διακρίβωση της ελευθερίας κίνησης των ζώων. Κατόπιν τούτου σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία και επιβλήθηκε το αντίστοιχο διοικητικό πρόστιμο για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων.

Η περίπτωση εντάσσεται στους διαρκείς ελέγχους που πραγματοποιεί η Ελληνική Αστυνομία σε όλη τη χώρα για την τήρηση των κανόνων ευζωίας, με σχετικές υπενθυμίσεις ότι η κακομεταχείριση ζώων διώκεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ημερομηνία σύλληψης: 14/07/2026

14/07/2026 Ηλικία κατηγορουμένου: 51 έτη

51 έτη Ζώα: 10 κατσίκες

10 κατσίκες Κατηγορία: παραβίαση νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων (σχηματισμός δικογραφίας)

Για τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες ζώων στη Μύκονο, το περιστατικό επισημαίνει τη σημασία της ορθής μεταχείρισης και της τήρησης των κανόνων διαβίωσης των παραγωγικών ζώων, ειδικά σε περιοχές όπου η κτηνοτροφική δραστηριότητα συνυπάρχει με τον τουρισμό και την οικιστική χρήση.

Στοιχείο Περιγραφή Τοποθεσία Μύκονος (Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου) Κατηγορούμενος 51χρονος Αριθμός ζώων 10 κατσίκες Αποτέλεσμα Σχηματισμός δικογραφίας, διοικητικό πρόστιμο

Πρακτικά για τους κατοίκους: όσοι διατηρούν παραγωγικά ζώα θα πρέπει να διασφαλίζουν κατάλληλο χώρο διαβίωσης και ευζωία, τηρώντας τις προβλέψεις της νομοθεσίας. Οι έλεγχοι της Αστυνομίας και οι ενδεχόμενες διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις στοχεύουν στην πρόληψη τέτοιων περιστατικών και στη διαφύλαξη τόσο της υγείας των ζώων όσο και της δημόσιας τάξης.

Η υπόθεση θα προστεθεί στην ευρύτερη προσπάθεια των Αρχών για την εφαρμογή των κανόνων ευζωίας σε όλη τη χώρα, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί την εξέλιξη της δικογραφίας και τυχόν δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν.

Σημείωση: Τα αναφερόμενα στοιχεία βασίζονται στην ενημέρωση που δημοσιοποίησε η Ελληνική Αστυνομία και κοινοποιήθηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης.