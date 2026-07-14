Στην Άνω Μερά το πρώτο πεντάστερο vegan ξενοδοχείο της Ελλάδας αναπτύσσεται και ενισχύει τοπική γαστρονομία

Το ξενοδοχείο Κουκούμι στην Άνω Μερά διευρύνει τις υπηρεσίες του και προβάλλει τη φιλοσοφία του sustainable, προσφέροντας πλήρη vegan διατροφή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας — στοιχείο με επιπτώσεις για τον τουρισμό και την τοπική αγορά.

Μία διαφορετική πρόταση φιλοξενίας στην καρδιά της Μυκόνου

Στην Άνω Μερά λειτουργεί ένα ξενοδοχείο που ξεχωρίζει για τον χαρακτήρα του: το Κουκούμι, το οποίο παρουσιάζεται ως το πρώτο πεντάστερο vegan ξενοδοχείο της χώρας. Η επιχείρηση έχει επιμείνει στην εφαρμογή αρχών sustainability και cruelty free σε όλες τις λειτουργίες της και, ειδικά, στην κουζίνα της παρέχει πλήρη vegan πρόταση για όλα τα γεύματα.

Το ξενοδοχείο ξεκίνησε με 14 δωμάτια γύρω από την πισίνα και φέτος προσέθεσε ακόμη 20 νέες μονάδες που διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα με τζακούζι. Στο σύνολο, τώρα προσφέρονται 34 δωμάτια με επιλογές που στοχεύουν τόσο σε επισκέπτες με αυστηρές διατροφικές ανάγκες όσο και σε ταξιδιώτες που αναζητούν προτάσεις υγιεινής διατροφής.

Τόπος: Άνω Μερά, Μύκονος

Άνω Μερά, Μύκονος Ειδίκευση: πλήρως vegan μενού για πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο

πλήρως vegan μενού για πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο Επέκταση: από 14 σε 34 δωμάτια

Η ιδιοκτήτρια, Γεωργία Κοντιζά, μετά την προσωπική επιλογή να γίνει vegan, σχεδίασε έναν χώρο που προβάλλει αυτή τη φιλοσοφία και εξασφαλίζει πληρότητα επιλογών για όσους απέχουν από ζωικά προϊόντα. Υπεύθυνη της κουζίνας είναι η σεφ Αγγελική Χαραμή, που έχει εμπειρία σε προτάσεις ευεξίας και διατροφής.

Τοπικές επιπτώσεις και χρήσιμες πληροφορίες για κατοίκους και επαγγελματίες

Η ύπαρξη μιας πεντάστερης μονάδας με αποκλειστικά vegan κουζίνα αλλάζει σε μικρό βαθμό τον γαστρονομικό χάρτη του νησιού. Για τους κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις αυτό σημαίνει:

Ενίσχυση της διαφοροποίησης της προσφοράς τουρισμού, με πιθανή προσέλκυση μιας εξειδικευμένης πελατείας.

Δυνατότητα συνεργασιών με τοπικούς παραγωγούς που παράγουν πρώτες ύλες κατάλληλες για vegan διατροφή.

Αναδιαμόρφωση προσδοκιών σε εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης όσον αφορά την ποικιλία επιλογών.

Προϋπάρχουσα δομή Νέες προσθήκες Σύνολο 14 δωμάτια 20 δωμάτια με μπαλκόνι/τζακούζι 34 δωμάτια

Από την άποψη της καθημερινότητας, οι επισκέπτες του ξενοδοχείου δεν στερούνται επιλογών: ο πρωινός μπουφές και τα μενού περιλαμβάνουν ποικιλία όπως pancakes, scrambled tofu και άλλες προτάσεις υψηλής διατροφικής αξίας, σχεδιασμένες ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες σε πρωτεΐνη, υδατάνθρακες και μικροθρεπτικά συστατικά.

Η νέα αυτή πρόταση στη Μύκονο έρχεται σε μια περίοδο όπου το νησί δέχεται διεθνή πελατεία με διαφορετικές απαιτήσεις. Η ύπαρξη οργανωμένων, υψηλού επιπέδου vegan υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει επιπλέον προτέρημα στην εποχική προβολή του προορισμού.

Για τους ενδιαφερόμενους κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής, η ανάπτυξη τέτοιων μονάδων επιτρέπει την αξιολόγηση νέων συνεργασιών και την αναζήτηση τοπικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στη ζήτηση για βιώσιμη, φυτική διατροφή.

Η παρουσία καινοτόμων τουριστικών προτάσεων στο νησί είναι στοιχείο που αξίζει παρακολούθησης, καθώς μπορεί να επιδράσει και στη συνέχεια πολιτικών επιλογών για την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.