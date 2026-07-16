Νέο καλοκαιρινό τραγούδι «Μύκονος» από τη Μαρίνα Λαζαράκη με οπτικό υλικό

Η Μαρίνα Λαζαράκη κυκλοφορεί το τραγούδι «Μύκονος» από την Heaven Music, ένα σύγχρονο νησιώτικο κομμάτι με στίχους και μουσική του Ματθαίου Γιαννούλη και music video σε σκηνοθεσία Άλεξ Κωνσταντινίδη.

Κυκλοφορία και μουσική ταυτότητα

Η Μαρίνα Λαζαράκη παρουσιάζει το νέο της τραγούδι με τίτλο «Μύκονος», το οποίο κυκλοφορεί μέσω της Heaven Music. Το κομμάτι κινείται στο πλαίσιο της σύγχρονης νησιώτικης μουσικής, συνδυάζοντας μελωδία και ρυθμό που προσιδιάζουν στη θερινή ατμόσφαιρα των ελληνικών νησιών.

Στους στίχους και στη μουσική συναντάμε τη δημιουργία του Ματθαίου Γιαννούλη, ο οποίος υπογράφει το τραγούδι και διαμορφώνει την ερμηνεία της Λαζαράκη σε έναν τόνο ερωτικό και συμβολικό, με αναφορές στην αναζήτηση του έρωτα και την ένταση των συναισθημάτων.

Θεματολογία και εικόνες

Το τραγούδι προβάλλει εικόνες του Αιγαίου και γενικότερα των ελληνικών νησιών, ενώ ξεχωρίζει η ειδική αναφορά στη Μύκονο και στα Κύθηρα, που δίνουν στο κομμάτι χαρακτηριστική ταυτότητα και μία ταξιδιάρικη διάσταση. Η επιλογή θεματολογίας το συνδέει άμεσα με το καλοκαιρινό κοινό και την τουριστική εποχή.

Οπτικό υλικό και σκηνοθεσία

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα music video με καλοκαιρινή αισθητική, σε σκηνοθεσία Άλεξ Κωνσταντινίδη. Το βίντεο έχει σκοπό να ενισχύσει την αφήγηση του κομματιού και να προβάλει οπτικές αναφορές που συσχετίζονται με τα νησιά και τη θαλασσινή διάθεση.

Τίτλος: «Μύκονος»

«Μύκονος» Ερμηνεύτρια: Μαρίνα Λαζαράκη

Μαρίνα Λαζαράκη Συνθέτης-στιχουργός: Ματθαίος Γιαννούλης

Ματθαίος Γιαννούλης Δισκογραφική: Heaven Music

Heaven Music Σκηνοθεσία music video: Άλεξ Κωνταντινίδης

Σημασία για τη Μύκονο

Η κυκλοφορία ενός τραγουδιού που φέρει το όνομα και εικόνες της Μυκόνου ενισχύει την προβολή του νησιού μέσα από πολιτιστικά μέσα. Για κατοίκους, επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και επαγγελματίες στην εστίαση και τη διασκέδαση, τέτοιες μουσικές παραγωγές μπορούν να λειτουργήσουν ως επιπλέον μέσο προβολής της τοπικής εικόνας κατά τη σεζόν.

Στοιχείο Πληροφορία Δισκογραφική Heaven Music Συντελεστής (σύνθεση-στίχοι) Ματθαίος Γιαννούλης Σκηνοθεσία videoclip Άλεξ Κωνταντινίδης

Η παρουσίαση του τραγουδιού εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα καλοκαιρινών κυκλοφοριών που συχνά αξιοποιούν νησιωτικές εικόνες για να αναδείξουν εθνικά και τοπικά τοπία. Η συγκεκριμένη παραγωγή, λόγω της άμεσης αναφοράς στο νησί, υπάρχει πιθανότητα να ακούγεται ευρέως σε χώρους ψυχαγωγίας και τουριστικές δραστηριότητες στη Μύκονο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.