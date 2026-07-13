Η Μύκονος στο 4ο γκρουπ του FIBA Europe Cup: οι πιθανοί αντίπαλοι πριν την κλήρωση

Η διοργανώτρια αρχή του FIBA Europe Cup ανακοίνωσε τα γκρουπ δυναμικότητας· η Μύκονος τοποθετήθηκε στο 4ο γκρουπ μαζί με ομάδες από Ισπανία, Γερμανία, Τουρκία και Γαλλία. Η κλήρωση για τους ομίλους θα γίνει την Πέμπτη 16/7.

Τοποθέτηση και δομή της διοργάνωσης

Η διοργανώτρια αρχή του FIBA Europe Cup δημοσιοποίησε τα γκρουπ δυναμικότητας για την προσεχή σεζόν, πριν από την κλήρωση που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 16/7. Στον κατάλογο των 48 ομάδων η Μύκονος BC εμφανίζεται στο 4ο γκρουπ, μαζί με άλλες ομάδες που θα αποτελέσουν τις πιθανές αντίπαλες για την κανονική περίοδο της διοργάνωσης.

Οι ομάδες του 4ου γκρουπ

Στο 4ο γκρουπ συγκαταλέγονται οι εξής συλλόγοι:

FIATC Girona (Ισπανία)

(Ισπανία) VET-CONCEPT Gladiators Trier (Γερμανία)

(Γερμανία) Ηρακλής (Ελλάδα)

(Ελλάδα) Mykonos BC (Ελλάδα)

(Ελλάδα) Esenler Erokspor (Τουρκία)

(Τουρκία) Yukatel Denizli Basket (Τουρκία)

(Τουρκία) Elan Chalon (Γαλλία)

(Γαλλία) SLUC Nancy Basket (Γαλλία)

Πώς διαμορφώνονται οι όμιλοι

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι 48 ομάδες έχουν χωριστεί σε 6 γκρουπ δυναμικότητας. Από αυτά τα γκρουπ θα προκύψουν οι οκτώ όμιλοι των 6 ομάδων για την κανονική περίοδο του FIBA Europe Cup. Η σημερινή κατανομή καθορίζει μόνο τις θέσεις στους φακέλους της κλήρωσης, όχι το τελικό πρόγραμμα των αγώνων, το οποίο θα προκύψει την ημέρα της κλήρωσης.

Συνοπτικά τα γκρουπ

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης την πλήρη λίστα των έξι γκρουπ. Ενδεικτικά:

Γκρουπ Ενδεικτικοί εκπρόσωποι 1ο CSM CSU Raiffeisen Oradea, Sporting CP, Bakken Bears Aarhus κ.ά. 2ο Glint Manisa Basket, BC Oostende, Προμηθέας Πάτρας κ.ά. 3ο VEF Riga, Tartu Ulikool, Κολοσσός H Hotels κ.ά. 4ο FIATC Girona, VET-CONCEPT Trier, Ηρακλής, Mykonos BC κ.ά. 5ο Dziki Warszawa, Zastal Zielona Gora, Lions de Geneve κ.ά. 6ο BC Batumi 2010, Manchester Basketball, BC Vienna κ.ά.

Τι ακολουθεί για τη Μύκονο

Η τοποθέτηση στο 4ο γκρουπ καθορίζει τους φακέλους της κλήρωσης και τις πιθανές ισορροπίες δυναμικότητας στους ομίλους. Η επίσημη κλήρωση της Πέμπτης 16/7 θα δείξει τους τελικούς αντιπάλους της Μυκόνου και το πρόγραμμα των αγώνων. Μέχρι τότε, η ομάδα και οι παράγοντες της νησιωτικής κοινότητας θα παρακολουθούν στενά την εξέλιξη για να οργανώσουν μετακινήσεις, προετοιμασία και τη στρατηγική ενόψει του ευρωπαϊκού κύκλου αγώνων.

Η τοπική οπαδική βάση και οι φορείς του νησιού αναμένεται να ενημερωθούν για τα εισιτήρια και τις δυνατότητες φιλοξενίας φιλάθλων σε περίπτωση εντός έδρας αγώνων, μόλις δημοσιοποιηθεί το πλήρες πρόγραμμα.