Συνελήφθη 51χρονος στη Μύκονο για κακομεταχείριση δέκα κατσίκων

Η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου προχώρησε στη σύλληψη ενός 51χρονου ο οποίος διατηρούσε σε υπαίθριο χώρο δέκα παραγωγικά ζώα με περιορισμένη κινητικότητα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Επέμβαση της Αστυνομίας και δικογραφία για ευζωία ζώων

Το μεσημέρι της Δευτέρας οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου προχώρησαν στη σύλληψη ενός 51χρονου ημεδαπού στο νησί, στο πλαίσιο ελέγχων για την προστασία των ζώων. Ο συλληφθείς διατηρούσε σε υπαίθριο χώρο δέκα παραγωγικά αίγες, στις οποίες είχε επιβληθεί περιορισμός της κινητικότητας με ακατάλληλο τρόπο.

Από τους αστυνομικούς σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία για κακομεταχείριση και μη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων, ενώ παράλληλα επιβλήθηκε στον δράστη και το σχετικό διοικητικό πρόστιμο που προβλέπει η νομοθεσία.

«Η κακομεταχείριση και η μη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων διώκονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ οι έλεγχοι για την εφαρμογή της συνεχίζονται σε όλη τη χώρα.»

Το περιστατικό καταγράφεται στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιεί η ΕΛ.ΑΣ. για τη διασφάλιση των όρων ευζωίας των ζώων, με έμφαση σε περιοχές όπου διατηρούνται παραγωγικά ζώα και όπου η παρουσία τους επηρεάζει το αστικό και φυσικό περιβάλλον.

Ηλικία του συλληφθέντος: 51 έτη

51 έτη Αριθμός ζώων: 10 αίγες

10 αίγες Παράβαση: περιορισμός κινητικότητας με ακατάλληλο τρόπο — «παστούρωμα»

Στοιχείο Πληροφορία Αρμόδια υπηρεσία Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου Διαδικασία Σύλληψη, σχηματισμός δικογραφίας, διοικητικό πρόστιμο Είδος ζώων Παραγωγικές αίγες (κατσίκες)

Για τους κατοίκους της Μυκόνου το περιστατικό εγείρει ζητήματα δημόσιας υγείας, περιβάλλοντος και ευζωίας των ζώων, ειδικά σε περιοχές όπου η κτηνοτροφία συνυπάρχει με οικιστικές χρήσεις και τουριστικές δραστηριότητες. Οι πρακτικές που περιορίζουν την κινητικότητα των ζώων όχι μόνο βλάπτουν την υγεία τους αλλά μπορούν να προκαλέσουν και κοινωνικές εντάσεις, ιδιαίτερα σε πολυσύχναστες περιοχές του νησιού.

Πρακτικές συνέπειες και χρήσιμες πληροφορίες για τοπικούς κτηνοτρόφους και πολίτες:

Οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να εξασφαλίζουν συνθήκες διαβίωσης που επιτρέπουν φυσιολογική κινητικότητα και πρόσβαση σε τροφή και νερό.

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Αστυνομία ή στις τοπικές υπηρεσίες για καταγγελίες περί κακομεταχείρισης ζώων.

Οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. στο νησί πιθανόν να ενταθούν, ειδικά στις περιόδους υψηλού πληθυσμιακού φόρτου, όπως το καλοκαίρι.

Η υπόθεση θα προωθηθεί στα περαιτέρω στάδια της δικαστικής διαδικασίας σύμφωνα με το νόμο. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί την εξέλιξη της δικογραφίας, ενώ οι αρμόδιες αρχές επαναλαμβάνουν την προτεραιότητα στην εφαρμογή των κανόνων περί ευζωίας και τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης στο νησί.

Σε τοπικό επίπεδο, τέτοιες υποθέσεις αποτελούν υπενθύμιση της ανάγκης συντονισμένης ενημέρωσης και υποστήριξης των κτηνοτρόφων για τις υποχρεώσεις τους, καθώς και της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την έγκαιρη αναφορά περιστατικών κακομεταχείρισης.