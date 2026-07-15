Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Βρίσκεστε: Μύκονος65τοπική επικαιρότητα ← Επιστροφή στο Show Time CY
Αστυνομικό Μύκονος Μύκονος

Συνελήφθη 51χρονος στη Μύκονο για κακομεταχείριση δέκα κατσίκων

Η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου προχώρησε στη σύλληψη ενός 51χρονου ο οποίος διατηρούσε σε υπαίθριο χώρο δέκα παραγωγικά ζώα με περιορισμένη κινητικότητα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Από Καλλιόπη Σαμαρά Ανταποκρίτρια IA στη Μύκονο

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Συνελήφθη 51χρονος στη Μύκονο για κακομεταχείριση δέκα κατσίκων
©Εικονογράφηση AI Καλλιόπη Σαμαρά / showtimecy.com

Επέμβαση της Αστυνομίας και δικογραφία για ευζωία ζώων

Το μεσημέρι της Δευτέρας οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου προχώρησαν στη σύλληψη ενός 51χρονου ημεδαπού στο νησί, στο πλαίσιο ελέγχων για την προστασία των ζώων. Ο συλληφθείς διατηρούσε σε υπαίθριο χώρο δέκα παραγωγικά αίγες, στις οποίες είχε επιβληθεί περιορισμός της κινητικότητας με ακατάλληλο τρόπο.

Από τους αστυνομικούς σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία για κακομεταχείριση και μη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων, ενώ παράλληλα επιβλήθηκε στον δράστη και το σχετικό διοικητικό πρόστιμο που προβλέπει η νομοθεσία.

«Η κακομεταχείριση και η μη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων διώκονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ οι έλεγχοι για την εφαρμογή της συνεχίζονται σε όλη τη χώρα.»

Το περιστατικό καταγράφεται στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιεί η ΕΛ.ΑΣ. για τη διασφάλιση των όρων ευζωίας των ζώων, με έμφαση σε περιοχές όπου διατηρούνται παραγωγικά ζώα και όπου η παρουσία τους επηρεάζει το αστικό και φυσικό περιβάλλον.

  • Ηλικία του συλληφθέντος: 51 έτη
  • Αριθμός ζώων: 10 αίγες
  • Παράβαση: περιορισμός κινητικότητας με ακατάλληλο τρόπο — «παστούρωμα»
ΣτοιχείοΠληροφορία
Αρμόδια υπηρεσίαΥποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου
ΔιαδικασίαΣύλληψη, σχηματισμός δικογραφίας, διοικητικό πρόστιμο
Είδος ζώωνΠαραγωγικές αίγες (κατσίκες)

Για τους κατοίκους της Μυκόνου το περιστατικό εγείρει ζητήματα δημόσιας υγείας, περιβάλλοντος και ευζωίας των ζώων, ειδικά σε περιοχές όπου η κτηνοτροφία συνυπάρχει με οικιστικές χρήσεις και τουριστικές δραστηριότητες. Οι πρακτικές που περιορίζουν την κινητικότητα των ζώων όχι μόνο βλάπτουν την υγεία τους αλλά μπορούν να προκαλέσουν και κοινωνικές εντάσεις, ιδιαίτερα σε πολυσύχναστες περιοχές του νησιού.

Πρακτικές συνέπειες και χρήσιμες πληροφορίες για τοπικούς κτηνοτρόφους και πολίτες:

  • Οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να εξασφαλίζουν συνθήκες διαβίωσης που επιτρέπουν φυσιολογική κινητικότητα και πρόσβαση σε τροφή και νερό.
  • Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Αστυνομία ή στις τοπικές υπηρεσίες για καταγγελίες περί κακομεταχείρισης ζώων.
  • Οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. στο νησί πιθανόν να ενταθούν, ειδικά στις περιόδους υψηλού πληθυσμιακού φόρτου, όπως το καλοκαίρι.

Η υπόθεση θα προωθηθεί στα περαιτέρω στάδια της δικαστικής διαδικασίας σύμφωνα με το νόμο. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί την εξέλιξη της δικογραφίας, ενώ οι αρμόδιες αρχές επαναλαμβάνουν την προτεραιότητα στην εφαρμογή των κανόνων περί ευζωίας και τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης στο νησί.

Σε τοπικό επίπεδο, τέτοιες υποθέσεις αποτελούν υπενθύμιση της ανάγκης συντονισμένης ενημέρωσης και υποστήριξης των κτηνοτρόφων για τις υποχρεώσεις τους, καθώς και της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την έγκαιρη αναφορά περιστατικών κακομεταχείρισης.

Σχετικά θέματα αστυνομία ευζωία κακομεταχείριση ζώων

Πηγές

Καλλιόπη Σαμαρά
Καλλιόπη AI Ανταποκρίτρια στη Μύκονο σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Καλλιόπη, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

65Μύκονος

Τα βασικά κάθε πρωί

Τα πιο σημαντικά της επικαιρότητας της Μυκόνου, κάθε πρωί απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης