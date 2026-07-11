Μείωση στα καύσιμα με κρατική παρέμβαση και συμμετοχή διυλιστηρίων έως το τέλος Αυγούστου

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα παρέμβαση στις τιμές της βενζίνης και του diesel με χρηματοδοτική συμβολή των δύο ελληνικών διυλιστηρίων, προκειμένου να μειωθεί το κόστος καυσίμων για τους καταναλωτές έως το τέλος Αυγούστου.

Κυβερνητική παρέμβαση και ρόλος των διυλιστηρίων

Με ανακοίνωση στη Βουλή ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε νέα παρέμβαση στην αγορά καυσίμων, η οποία προβλέπει μείωση κατά 10 λεπτά ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι το τέλος Αυγούστου. Σημαντικό στοιχείο της πρωτοβουλίας είναι η χρηματοδοτική συμμετοχή των δύο ελληνικών διυλιστηρίων, που συμφώνησαν να συμβάλουν ώστε να επέλθει η σχετική μείωση στις αντλίες.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι τιμές στα πρατήρια σημειώνουν νέα άνοδο μετά από πρόσφατες μεταβολές. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει τη βασική κατεύθυνση, αλλά απομένουν κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τον χρόνο εφαρμογής, το εύρος των τύπων καυσίμων που θα καλύπτονται και τον τρόπο μεταφοράς της μείωσης στην τελική τιμή κατανάλωσης.

Τρέχουσες τιμές και εκτιμώμενο όφελος για τους καταναλωτές

Βάσει των τελευταίων στοιχείων της αγοράς, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης 95 οκτανίων ήταν 1,965 €/λίτρο και του diesel κίνησης 1,800 €/λίτρο (κατά την ημερομηνία αναφοράς). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το άμεσο οικονομικό όφελος για τους οδηγούς υπολογίζεται σε περίπου 2,50 έως 5 ευρώ ανά πλήρες γέμισμα, ανάλογα με τη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ και τις διακυμάνσεις των τιμών.

Καύσιμο Μέση τιμή (€/λίτρο) Ανακοινωθείσα μείωση Αμόλυβδη 95 1,965 -0,10 €/λίτρο Diesel κίνησης 1,800 -0,05 €/λίτρο

Προκλήσεις εφαρμογής και επιπτώσεις

Παρά την ανακοίνωση, η εφαρμογή του μέτρου θα εξαρτηθεί από τις λεπτομέρειες της συμφωνίας με τα διυλιστήρια και τον μηχανισμό μεταφοράς της μείωσης στις αντλίες. Κρίσιμα ζητήματα που παραμένουν ανοικτά είναι:

Πότε ακριβώς θα τεθεί σε ισχύ η μείωση.

Εάν θα καλύπτονται όλα τα είδη βενζίνης ή μόνο συγκεκριμένες παραλλαγές.

Πώς θα ελέγχονται και θα διασφαλίζονται οι δεσμεύσεις των εμπλεκόμενων φορέων.

Η αγορά έχει ευαισθησίες: μέσα σε λίγες ημέρες καταγράφηκαν αυξήσεις της τάξης των λίγων δεκάτων του λεπτού ανά λίτρο, ενώ σε εβδομαδιαία σύγκριση η μεταβολή ήταν εντονότερη, ειδικά στο diesel μετά τη λήξη της προηγούμενης κρατικής επιδότησης.

Συνέπειες για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Η μείωση, εφόσον εφαρμοστεί όπως ανακοινώθηκε, θα προσφέρει άμεση ανακούφιση στα νοικοκυριά και στις μεταφορικές επιχειρήσεις, μειώνοντας το κόστος μετακινήσεων και λειτουργίας οχημάτων. Ωστόσο, η συνολική επίδραση θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της παρέμβασης και τις επιμέρους εξελίξεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και στις χονδρεμπορικές αγορές.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται αναλυτικές οδηγίες από την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές, που θα καθορίσουν τον τρόπο εφαρμογής και τους ελέγχους για την τήρηση των δεσμεύσεων.