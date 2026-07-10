Τσίπρας: Η εξέλιξη με τα F‑35 «εθνική ήττα» και αιχμηρή κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης

Σε παρέμβασή του στο 30ό Annual Government Roundtable του Economist, ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση για «εθνική ήττα» όσον αφορά την υπόθεση των F‑35 και άσκησε συνολική κριτική στην κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής της τελευταίας περιόδου.

Σε παρέμβασή του στο 30ό Annual Government Roundtable του Economist, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, επέκρινε με οξύ τρόπο τη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής από την κυβέρνηση και χαρακτήρισε την πρόσφατη εξέλιξη γύρω από τα F‑35 ως «εθνική ήττα» που βαρύνει τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Συνολική κριτική στην εξωτερική πολιτική

Ο κ. Τσίπρας τόνισε πως οι πρόσφατες εξελίξεις δημιουργούν «πολύ μεγάλες ανησυχίες», τόσο για την ευρωπαϊκή όσο και για την εθνική ασφάλεια, και επισήμανε τη διαφωνία του με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα, έθεσε υπό αμφισβήτηση τη μετατόπιση της εξωτερικής πολιτικής σε μονοδιάστατες επιλογές, αντί της πολυδιάστατης προσέγγισης που χαρακτήριζε προηγούμενες κυβερνήσεις μετά το 1974.

«Οι τελευταίες εξελίξεις γεννούν πολύ μεγάλες ανησυχίες. Ανησυχία και σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά και σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια».

Πολιτικό στίγμα και προγραμματικές προθέσεις

Στην ίδια παρέμβαση ο κ. Τσίπρας επανέλαβε το πολιτικό στίγμα που επιδιώκει για την κεντρική πολιτική του κίνηση: την υπέρβαση του σημερινού πολιτικού σκηνικού και τη συγκρότηση μιας δύναμης που θα διεκδικήσει την κυβέρνηση με στόχο την πολιτική αλλαγή. Επεσήμανε επίσης την ανάγκη συγκρότησης μιας σοβαρής, μακροπρόθεσμης διακυβέρνησης, αναδεικνύοντας την έμφαση σε προγράμματα και σταθερότητα.

Κύριο επιχείρημα : Η εξέλιξη με τα F‑35 συνιστά «εθνική ήττα» και αποδεικνύει λανθασμένες κατευθύνσεις στην εξωτερική πολιτική.

: Η εξέλιξη με τα F‑35 συνιστά «εθνική ήττα» και αποδεικνύει λανθασμένες κατευθύνσεις στην εξωτερική πολιτική. Ασφάλεια : Έκδηλη ανησυχία για συνέπειες στην ευρωπαϊκή και εθνική ασφάλεια.

: Έκδηλη ανησυχία για συνέπειες στην ευρωπαϊκή και εθνική ασφάλεια. Πολιτική στόχευση: Έμφαση στην ανάγκη αλλαγής στην ηγεσία και στο πρόγραμμα ως μέσο υπέρβασης του σημερινού σκηνικού.

Σημαντικές συνέπειες και εκκρεμότητες

Η δημόσια τοποθέτηση του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης εγείρει πολλαπλά ερωτήματα: πώς θα απαντήσει η κυβέρνηση στην καυστική εκτίμηση περί «εθνικής ήττας», ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση και κατά πόσο η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει τις σχέσεις της Ελλάδας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και της ατλαντικής ασφάλειας. Η αντιπαράθεση αναμένεται να ενταθεί καθώς το ζήτημα των εξοπλισμών και της στρατηγικής κατεύθυνσης της χώρας παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Θέμα Κατάσταση / Παρατήρηση F‑35 Αντιλαμβάνεται από την αντιπολίτευση ως αποτυχία με εθνικές διαστάσεις Εξωτερική πολιτική Κριτική για αλλαγή στρατηγικής σε σχέση με την πολυδιάστατη προσέγγιση

Η τοποθέτηση Τσίπρα στο διεθνές φόρουμ του Economist λειτουργεί ως πυροδότης πολιτικής αντιπαράθεσης στο εσωτερικό, ενώ θέτει στο επίκεντρο την αξιολόγηση των επιλογών στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης θα καθορίσουν αν η αντιπαράθεση θα περιοριστεί σε πολιτικές διαπιστώσεις ή θα εμπλουτιστεί με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και διευκρινίσεις.