Μέσι πρωτοστατεί: διψήφια ασίστ και ηγέτης των στατιστικών στο Μουντιάλ

Στα 39 του ο Λιονέλ Μέσι μετατρέπει το Μουντιάλ σε προσωπική υπόθεση: έχει ήδη διψήφιο αριθμό ασίστ, μοιράζεται τα περισσότερα γκολ και κυριαρχεί σε κρίσιμες επιθετικές κατηγορίες.

Ο Μέσι καθορίζει την Αργεντινή και το στατιστικό σκηνικό του Mundial

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να επιβάλλει την παρουσία του στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, παρά το γεγονός ότι στον προημιτελικό με την Ελβετία δεν κατάφερε να σκοράρει. Η συνεισφορά του όμως ήταν καθοριστική για την πρόκριση της Αργεντινής στην επόμενη φάση: η τελική πάσα στο 1-0 του ΜαΚάλιστερ ήταν η 10η ασίστ του στο τουρνουά, αριθμός που τον καθιστά τον πρώτο παίκτη στην ιστορία του θεσμού με διψήφιο σύνολο σε αυτή την κατηγορία.

Στα 39 του χρόνια ο Ροσαρίνος δεν δείχνει σημάδια φθοράς· αντιθέτως μετατρέπει το τουρνουά σε μια προσωπική υπεροχή. Σε αριθμούς, ηγείται ή μοιράζεται την κορυφή σε κρίσιμες επιθετικές στατιστικές: μαζί με τον Κιλιάν Μπαπέ έχει τα περισσότερα γκολ (σε αυτήν την φάση 8), καταγράφει τις περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες δημιουργίας, είναι πρώτος στα X-Assists και πρωτοστατεί στα σουτ ανά 90' και στα σουτ στο στόχο ανά 90'.

Η σημασία αυτών των στοιχείων δεν είναι απλώς στατιστική. Υπογραμμίζουν την καθοριστική επιρροή του στη ροή των αγώνων, στην ικανότητα να διασπά αμυντικά μπλοκ και να δημιουργεί με συνέπεια φάσεις που μετατρέπονται σε γκολ ή αποκτούν μεγάλη πιθανότητα γκολ. Η ασίστ στον ΜαΚάλιστερ, με την οποία άνοιξε ο δρόμος για το 3-1 στην παράταση απέναντι στην Ελβετία, απέδειξε στην πράξη αυτή τη δυναμική.

10 ασίστ στο τουρνουά — ιστορικός διψήφιος αριθμός.

ασίστ στο τουρνουά — ιστορικός διψήφιος αριθμός. 8 γκολ (ισοβαθμία κορυφής με Μπαπέ).

γκολ (ισοβαθμία κορυφής με Μπαπέ). Πρώτος σε μεγάλες ευκαιρίες, X-Assists και σουτ ανά 90'.

Οι επιδόσεις του Μέσι ανοίγουν επίσης συζήτηση για τη διαχείριση στην επόμενη φάση: η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Αγγλία στα ημιτελικά (15/7, 22:00), και η φυσική κατάσταση, η τακτική προσαρμογή των αντιπάλων και η ικανότητα του συγκροτήματος να στηρίξει τον ηγέτη του θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη του ζευγαριού.

Στατιστικό Αριθμός Ασίστ 10 Γκολ 8 Ηλικία 39

Σε επίπεδο εικόνας, η παρουσία του Μέσι στο τουρνουά λειτουργεί ως μαγνήτης επικοινωνίας και ως κρίσιμο αγωνιστικό πλεονέκτημα για την Αργεντινή. Το μέλλον θα δείξει αν αυτή η ατομική υπεροχή θα μεταφραστεί σε κατάκτηση της κορυφής, αλλά προς το παρόν η στατιστική απόδοση καθιστά σαφές ότι ο ποδοσφαιρικός κόσμος παρακολουθεί την προσπάθεια ενός παίκτη που, στα 39 του, συνεχίζει να επηρεάζει αποφασιστικά τα μεγάλα ματς.