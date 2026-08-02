Ανησυχία στην ΠΑΕ Ζάκυνθος για τις καθυστερήσεις στο Δημοτικό Στάδιο

Η ΠΑΕ ΑΠΣ Ζάκυνθος ζητά άμεσες ενέργειες και σαφές χρονοδιάγραμμα για την παράδοση του Δημοτικού Σταδίου, καθώς οι αργές εργασίες απειλούν την προετοιμασία και τα οικονομικά της ομάδας.

Έντονη ανησυχία για την πρόοδο του έργου στο Δημοτικό Στάδιο

Η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΠΣ Ζάκυνθος εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της για την πορεία των εργασιών στο Δημοτικό Στάδιο, οι οποίες ξεκίνησαν πρόσφατα αλλά, σύμφωνα με την ΠΑΕ, κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς. Η ομάδα τονίζει ότι το έργο είναι ζωτικής σημασίας για τον σύλλογο και για τοπική κοινωνία και προειδοποιεί για σοβαρές επιπτώσεις στην αγωνιστική και οικονομική λειτουργία της, αν οι εργασίες δεν επιταχυνθούν.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ήδη υπάρχουν καθυστερήσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα στην τελική φάση της προετοιμασίας της ομάδας, με άμεσες συνέπειες στον προγραμματισμό, στα οικονομικά έξοδα και στην παρουσία των φιλάθλων δίπλα στην ομάδα. Η ΠΑΕ καλεί τον Δήμο και τις αρμόδιες υπηρεσίες να απαιτήσουν από τον εργολάβο την ενίσχυση των συνεργείων και τη δέσμευση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

«Δυστυχώς, ο χρόνος δεν είναι πλέον σύμμαχός μας.»

Η αναφορά αυτή αποτυπώνει την κρισιμότητα της κατάστασης: σύμφωνα με την ΠΑΕ, σε δύο ημέρες εργασιών η εικόνα δεν προκαλεί αισιοδοξία, καθώς στα εργοτάξια εμφανίζονται μόνο δύο ή τρία άτομα, αριθμός που δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών με τους ρυθμούς που χρειάζονται.

Συνέπειες στην αγωνιστική πορεία: Κίνδυνος να αναγκαστεί η ομάδα να δώσει μακριά από την έδρα της τους πρώτους επίσημους αγώνες.

Κίνδυνος να αναγκαστεί η ομάδα να δώσει μακριά από την έδρα της τους πρώτους επίσημους αγώνες. Οικονομικό κόστος: Επιπρόσθετες δαπάνες μετακινήσεων, ενοικίασης γηπέδων και απώλεια εσόδων από εισιτήρια και τοπικές εμπορικές δραστηριότητες.

Επιπρόσθετες δαπάνες μετακινήσεων, ενοικίασης γηπέδων και απώλεια εσόδων από εισιτήρια και τοπικές εμπορικές δραστηριότητες. Κοινωνικός αντίκτυπος: Οι φίλαθλοι στερούνται της δυνατότητας να στηρίξουν την ομάδα τους στο σπίτι, με συνέπειες στην τοπική κοινωνία και την ατμόσφαιρα του νησιού.

Η ΠΑΕ ζητά επίσης από τη Δημοτική Αρχή να δημοσιοποιήσει «επίσημα ... το ακριβές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών», ώστε η ομάδα και οι πολίτες να μπορούν να προγραμματίσουν με ασφάλεια την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η επανειλημμένη αναφορά στην ανάγκη ενημέρωσης δείχνει ότι υπάρχει ζήτημα διαφάνειας και επικοινωνίας μεταξύ δημοτικών υπηρεσιών, εργολάβου και τοπικών φορέων.

Θέμα Απειλούμενη συνέπεια Χρονοδιάγραμμα έργου Καθυστέρηση παράδοσης, πιθανή παράταση έως το χειμώνα Διενέργεια αγώνων Μεταφορά έδρας, αύξηση εξόδων Κοινωνική συμμετοχή Μείωση παρουσιών φιλάθλων, οικονομική ζημία τοπικών επιχειρήσεων

Για την τοπική κοινωνία της Ζακύνθου, το Δημοτικό Στάδιο δεν είναι απλώς ένα αθλητικό κτίριο: αποτελεί σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και τις τοπικές εκδηλώσεις. Η ΠΑΕ τονίζει ότι η ιστορική ομάδα του νησιού δεν μπορεί να επωμίζεται το κόστος της αβεβαιότητας και απαιτεί άμεσες λύσεις από τους αρμόδιους φορείς.

Απομένει πλέον να φανεί αν ο Δήμος θα ανταποκριθεί στην έκκληση της ΠΑΕ και αν ο εργολάβος θα ενισχύσει τα συνεργεία ώστε να επιταχυνθούν οι εργασίες. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης μεγαλώνει το οικονομικό και αγωνιστικό ρίσκο για την ομάδα και περιορίζει τη δυνατότητα των κατοίκων να βλέπουν την ομάδα τους στο φυσικό της χώρο.