Νέα μελέτη θέτει την Ιθάκη του Ομήρου στη χερσόνησο της Παλικής

Μια διεθνής ομάδα κλασικιστών προτείνει ότι η «Ιθάκη» της Οδύσσειας ήταν πιθανώς η δυτική χερσόνησος της Κεφαλονιάς (Παλική), ανατρέποντας την παραδοσιακή ταύτιση με το σημερινό νησί της Ιθάκης.

Αμφισβήτηση της παραδοσιακής τοποθέτησης

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Antigone προτείνει ότι το βασίλειο του Οδυσσέα δεν ταυτίζεται με το σημερινό νησί της Ιθάκης, αλλά με τη δυτική χερσόνησο της Κεφαλονιάς, γνωστή ως Παλική. Η έρευνα συγκεντρώνει δεδομένα και επιχειρήματα που αναδεικνύουν την πιθανή ύπαρξη θαλάσσιου καναλιού που, κατά τους συγγραφείς, διαχώριζε την Παλική από την υπόλοιπη Κεφαλονιά κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού (περ. 1200 π.Χ.).

Το ζήτημα έχει ιστορική διαδρομή: οι αναγνώστες και οι μελετητές έχουν για αιώνες αποδεχτεί ως δεδομένο ότι η Ιθάκη του Ομήρου και το σημερινό νησί συμπίπτουν. Η νέα μελέτη επανεξετάζει το τοπίο, τη γεωμορφολογία και στοιχεία από την παράδοση προτείνοντας διαφορετική γεωγραφική ανάγνωση των ομηρικών στίχων.

Προέλευση και διάρκεια της έρευνας

Η έρευνα έχει μακρά προϊστορία: η συγκεκριμένη υπόθεση ξεκίνησε πριν από περίπου 25 χρόνια, όταν ο επιχειρηματίας Ρόμπερτ Μπίτλστοουν παρουσίασε την ιδέα σε συμβουλευτική εκδήλωση του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ και ήρθε σε επαφή με τον καθηγητή Τζέιμς Ντιγκλ, ομότιμο καθηγητή Ελληνικών και Λατινικών στο Κέιμπριτζ. Η ανταλλαγή ιδεών τότε οδήγησε σε περαιτέρω διερεύνηση που καταλήγει πλέον στη δημοσίευση στο περιοδικό.

«Σκέφτηκα: “Θεέ μου, αυτό θα είναι κάποια τρελή ιδέα”», αναφέρεται ότι σχολίασε ο Τζέιμς Ντιγκλ κατά την πρώτη παρουσίαση της υπόθεσης.

Οι συγγραφείς στηρίζουν την πρότασή τους σε συνδυασμό γλωσσολογικών, ιστορικών και γεωμορφολογικών επιχειρημάτων που, κατά την εκτίμησή τους, ταιριάζουν καλύτερα με την εικόνα της Παλικής ως ενδεχόμενης «Ιθάκης» της ομηρικής αφήγησης.

Τι σημαίνει αυτό για την τοπική κοινότητα

Για τους κατοίκους της σημερινής Ιθάκης και της ευρύτερης περιοχής του Ιονίου, τέτοιες επιστημονικές αναγνώσεις έχουν πολλαπλά πεδία επιρροής:

Προβολή και τουριστική εικόνα: ενδεχόμενη αναπροσαρμογή αφηγήσεων που αξιοποιούνται στην προβολή του νησιού.

Ερευνητικό ενδιαφέρον: αύξηση ερευνητικών επισκέψεων και αρχαιολογικών μελετών στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη.

Τοπική ταυτότητα: δημόσιος και πολιτιστικός διάλογος για την ιστορική ταυτότητα και την ανάδειξη της κληρονομιάς.

Οι τοπικές αρχές και φορείς πολιτισμού ενδέχεται να κληθούν να παρακολουθήσουν τα επόμενα βήματα της συζήτησης, χωρίς να παραβλέπεται ότι η ταύτιση ενός ποιητικού τοπίου με συγκεκριμένη γεωγραφική θέση διαθέτει πολύπλοκο επιστημονικό και πολιτισμικό υπόβαθρο.

Στοιχεία και δεδομένα που παρουσιάζει η μελέτη

Η δημοσίευση αναφέρεται επίσης σε βασικά χαρακτηριστικά της ομηρικής αφήγησης που οι συγγραφείς θεωρούν συμβατά με την Παλική: τη γεωγραφική σύσταση, την πρόσβαση και την ύπαρξη πιθανών αρχαίων υδρογραφικών διαμορφώσεων που σήμερα δεν υφίστανται με τον ίδιο τρόπο.

Στοιχείο Αναφορά στη μελέτη Συγγραφή Οδύσσεια, 24 ραψωδίες Χρονική περίοδος που εξετάζεται Ύστερη Εποχή του Χαλκού (~1200 π.Χ.) Διάρκεια πρωτοβουλίας Περίπου 25 χρόνια

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η νέα πρόταση αποτελεί ένα ακόμη επιστημονικό επιχείρημα στη μακρά συζήτηση γύρω από την ομηρική γεωγραφία. Δεν πρόκειται για άμεση «απόδειξη» της απόλυτης ταύτισης αλλά για πρόκληση για περαιτέρω έρευνα και επιτόπιες μελέτες.

Για την τοπική κοινότητα της Ιθάκης, η δημοσίευση ανοίγει έναν διάλογο που θα επηρεάσει την πολιτιστική προβολή, την έρευνα και, πιθανότατα, την τουριστική στρατηγική. Οι επόμενοι μήνες αναμένεται να φέρουν αντιδράσεις, σχολιασμό από ειδικούς και ενδεχομένως συμπληρωματικές δημοσιεύσεις που θα αξιολογήσουν την υπόθεση με βάση επιπλέον δεδομένα.