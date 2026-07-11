Νέα μη κερδοσκοπική συμμαχία γυναικών γιατρών SheMed βάζει στο επίκεντρο τη γυναικεία υγεία

Από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε η SheMed, μια πρωτοβουλία γυναικών ιατρών που στοχεύει στην προαγωγή της πρόληψης και στην ανάδειξη των συστημικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες γιατροί και οι γυναίκες ασθενείς στην Ελλάδα.

Μια οργανωμένη προσπάθεια για την αναβάθμιση της γυναικείας υγείας και την προώθηση της ισότητας στον χώρο της ιατρικής απέκτησε πρόσφατα μορφή με τη σύσταση της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης SheMed. Η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε από τα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, συγκέντρωσε γυναίκες γιατρούς από το δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα και την ακαδημαϊκή κοινότητα και ήδη μετρά πάνω από 50 μέλη από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στόχοι και άξονες δράσης

Η SheMed έχει τεθεί με σαφείς σκοπούς: την προαγωγή της υγείας των γυναικών, την ενημέρωση για προληπτικά μέτρα, την έγκαιρη διάγνωση και την καλύτερη αντιμετώπιση νοσημάτων με έμφαση στις ανάγκες του γυναικείου πληθυσμού. Ταυτόχρονα, θα διερευνά και θα αναδεικνύει ειδικά ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες γιατρούς, όπως την επαγγελματική εξέλιξη, τις συνθήκες εργασίας και τις επιπτώσεις της διασύνδεσης καριέρας-οικογένειας.

Προβλήματα που επισημαίνει η πρωτοβουλία

Στις συζητήσεις που οδήγησαν στη δημιουργία του πυρήνα της SheMed αναδείχθηκαν σημαντικά εμπόδια: μεγάλες και απαιτητικές εφημερίες για ειδικευόμενες, δυσκολίες στην ισορροπία εργασίας και οικογένειας και εμπόδια στην ακαδημαϊκή ανέλιξη. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν υπογραμμίζουν φαινόμενα «διαρροής» γυναικών σε κρίσιμες βαθμίδες της ιατρικής σταδιοδρομίας.

Επιβάρυνση ειδικευομένων με πολλές εφημερίες το μήνα.

Μείωση ποσοστού γυναικών από τους φοιτητές έως τις ακαδημαϊκές θέσεις.

Έμφαση σε κοινωνικά ζητήματα όπως η υπογεννητικότητα, η έμφυλη βία και η βία στον χώρο της υγείας.

Στοιχεία για την εκπροσώπηση των γυναικών στην ιατρική

Στην παρουσίαση των στοιχείων αναφέρθηκαν ποσοστά που δείχνουν την πορεία των γυναικών στον ιατρικό χώρο: η συμμετοχή μειώνεται καθώς προχωράμε σε υψηλότερα επαγγελματικά επίπεδα. Τα δεδομένα που δόθηκαν από επιστημονικούς συνεργάτες χρησιμοποιούνται ως βάση για προσδιορισμό παρεμβάσεων.

Επίπεδο Ποσοστό γυναικών Φοιτητές Ιατρικής 55% Ειδικευόμενοι 48% Ακαδημαϊκές θέσεις 44%

Η SheMed προτείνει να μελετηθούν συστηματικά οι αιτίες αυτής της μείωσης και να προταθούν πολιτικές που θα διευκολύνουν την επαγγελματική πορεία των γυναικών ιατρών χωρίς να θυσιάζουν επιλογές προσωπικής ζωής. Επιπλέον, περιλαμβάνει στο πεδίο δράσης της ευρύτερα κοινωνικά θέματα, όπως η ενδοοικογενειακή και η έμφυλη βία, καθώς και η ισότητα των φύλων στην υγειονομική περίθαλψη.

Η νέα οργάνωση αναμένεται να ζητήσει συνεργασίες με επαγγελματικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και τη δημόσια διοίκηση για την προώθηση μέτρων πρόληψης και πολιτικών που υποστηρίζουν την ισότιμη ένταξη των γυναικών στην ιατρική κοινότητα και τη βελτίωση της φροντίδας για τις γυναίκες ασθενείς.