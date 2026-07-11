Νέα ποδοσφαιρική κοινότητα στην Κεφαλονιά: ιδρύθηκε η Α.Ε.Κ. Κεφαλονιάς με έδρα το Αργοστόλι

Ανακοινώθηκε η σύσταση της Α.Ε.Κ. Κεφαλονιάς, που θα αγωνίζεται στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου και στοχεύει σε αθλητική και κοινωνική δράση στο νησί.

Νέα ομάδα, τοπική έδρα και στόχοι για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου

Ιδρύθηκε επίσημα η Α.Ε.Κ. Κεφαλονιάς, όπως γνωστοποίησε η διοίκηση του νεοσύστατου σωματείου. Η ομάδα θα έχει την έδρα της στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου και θα συμμετέχει στα πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας – Ιθάκης. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι σκοπός της ίδρυσης είναι να αποτελέσει ταυτόχρονα αγωνιστική δύναμη και κοινωνική κοινότητα για το νησί.

Στον πυρήνα της πρωτοβουλίας τίθενται αρχές που παραπέμπουν στην παράδοση της Α.Ε.Κ.: έμφαση στην ανάπτυξη των νεότερων ηλικιών, στη διαπαιδαγώγηση μέσω του αθλητισμού και στην προώθηση αξιών όπως το ήθος και ο σεβασμός. Η διοίκηση τονίζει ότι η ομάδα δεν περιορίζεται στην αγωνιστική συμμετοχή, αλλά φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως φορέας κοινωνικής συνοχής για αθλητές και φιλάθλους.

Η παρουσία μιας δομημένης ποδοσφαιρικής οργάνωσης στο νησί έχει πολλαπλές συνέπειες για την τοπική κοινωνία: δημιουργεί ευκαιρίες για αθλητική απασχόληση των νέων, ενδυναμώνει την τοπική αθλητική υποδομή και προάγει την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες γύρω από το γήπεδο.

Έδρα: Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου

Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου Συμμετοχή: Πρωταθλήματα Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας – Ιθάκης

Πρωταθλήματα Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας – Ιθάκης Στόχοι: ανάπτυξη ακαδημιών, αγωνιστική παρουσία, κοινωνική δράση

«Με αίσθημα ευθύνης, υπερηφάνειας και οράματος, ανακοινώνουμε σήμερα την ίδρυση της Α.Ε.Κ. Κεφαλονιάς...»

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας του συλλόγου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται άμεσα για προπονήσεις, εγγραφές και αγωνιστικό πρόγραμμα.

Για τους κατοίκους του Αργοστολίου και γενικότερα της Κεφαλονιάς, η λειτουργία της ομάδας σημαίνει επιστροφή σε οργανωμένη αθλητική δραστηριότητα σε τοπικό επίπεδο, αλλά και δυνατότητα προβολής του νησιού μέσα από αθλητικές διοργανώσεις. Η χρήση του Δημοτικού Σταδίου ως έδρας ενισχύει τη συνδεσιμότητα των τοπικών υποδομών με τις ανάγκες των σωματείων.

Στοιχείο Πληροφορία Ονομασία Α.Ε.Κ. Κεφαλονιάς Έδρα Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου Πλαίσιο συμμετοχής Πρωταθλήματα Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας – Ιθάκης

Η νέα ομάδα καλείται πλέον να οργανώσει πρακτικά ζητήματα — από εγγραφές παιδιών και στελέχωση προπονητικού επιτελείου έως διαχείριση υλικοτεχνικών υποδομών και συνεργασίες με τοπικούς φορείς. Η επιτυχία της πρωτοβουλίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συμμετοχή των πολιτών και την ικανότητα της διοίκησης να μετουσιώσει τις διακηρυγμένες αρχές σε σταθερές δομές για τον αθλητισμό της Κεφαλονιάς.