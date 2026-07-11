Νέο είδος θαλάσσιου σαλιγκαριού πήρε το όνομα του τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου

Ισπανός βιολόγος ονόμασε είδος θαλάσσιου μαλακίου «Vozinha», σε μια πράξη που συνδέει την επιστημονική περιγραφή με την αναγνώριση της παρουσίας του Πράσινου Ακρωτηρίου στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μία μικρή σε μέγεθος αλλά ενδιαφέρουσα ανακάλυψη στα θαλάσσια ύδατα της Καραϊβικής συνδέθηκε με το ποδόσφαιρο: ο ισπανός βιολόγος Χεσούς Ορτέα περιέγραψε ένα νέο είδος κατακόκκινου θαλάσσιου σαλιγκαριού και του έδωσε το όνομα Vozinha, προς τιμήν του τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Σύνδεση επιστήμης και κοινής μνήμης

Η ονομασία, όπως εξηγεί ο ίδιος ο Ορτέα, επιλέχθηκε «ως φόρος τιμής» στην παρουσία του τερματοφύλακα στην πρώτη συμμετοχή της χώρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο και ειδικότερα για τον τρόπο που συγκράτησε τις επιθέσεις της Ισπανίας στο πλαίσιο εκείνης της διοργάνωσης. Η χρονική σύμπτωση της ανακοίνωσης με τη διεξαγωγή του Μουντιάλ προσδίδει στην ανακάλυψη έναν συμβολικό χαρακτήρα, που υπερβαίνει τα καθαρά επιστημονικά δεδομένα.

Ο Ορτέα, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Οβιέδο, βρήκε το μικροσκοπικό μαλάκιο στην Καραϊβική. Στη δήλωσή του υπογραμμίζει ότι ο χρωματισμός του νέου είδους αποτελεί αναφορά στο αθλητικό επίτευγμα που τίμησε.

«Επιλέξαμε την ονομασία Vozinha προς τιμήν του Βοζίνια… ο οποίος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρώτη συμμετοχή της χώρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στους “Ρόχας” (Ισπανία)»

Η επιλογή να δοθεί ανθρώπινο όνομα σε είδος είναι πρακτική με ιστορικό προηγούμενο στην ταξινομία· εν προκειμένω, όμως, το όνομα συνδέει βιολογική ποικιλότητα με έναν δημόσιο τόπο μνήμης: την αθλητική ανάδειξη του Πράσινου Ακρωτηρίου, όπου ο 40χρονος τερματοφύλακας αναγνωρίστηκε ως μία από τις θετικές αποκαλύψεις της διοργάνωσης και συνέβαλε στην πρόκριση της ομάδας στη φάση των 32.

Ερευνητικό έργο και αναγνώριση

Ο Ορτέα έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένο έργο στα θαλάσσια ύδατα γύρω από το αρχιπέλαγος του Πράσινου Ακρωτηρίου. Το έργο του έχει επίσης αναγνωριστεί από την ίδια τη νησιωτική χώρα: το 2023 του απονεμήθηκε το Μετάλλιο Αξίας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ανακαλύπτης: Χεσούς Ορτέα, ομότιμος καθηγητής, Πανεπιστήμιο του Οβιέδο.

Χεσούς Ορτέα, ομότιμος καθηγητής, Πανεπιστήμιο του Οβιέδο. Τοποθεσία εύρεσης: Καραϊβική.

Καραϊβική. Αιτιολόγηση ονομασίας: Τιμητική αναφορά στον τερματοφύλακα Vozinha του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Στοιχείο Περιγραφή Χρώμα είδους Κατακόκκινο Συγχρονισμός ανακοίνωσης Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Τιμητική διάκριση ανακαλύπτη Μετάλλιο Αξίας από το Πράσινο Ακρωτήριο (2023)

Η περίπτωση αναδεικνύει πώς επιστημονικές περιγραφές ειδών μπορούν να αποκτήσουν πολιτισμικές και κοινωνικές διαστάσεις, ενώ υπενθυμίζει τη σημασία της καταγραφής της βιοποικιλότητας σε περιοχές που συνδέονται με πολυδιάστατες ανθρώπινες ιστορίες. Ταυτόχρονα, η πράξη αυτή θέτει ζητήματα για το πώς οι ονομασίες μπορεί να επηρεάσουν την αντίληψη του κοινού για την επιστήμη και το περιβάλλον.