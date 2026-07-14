Νέος επικεφαλής στο Αστυνομικό Τμήμα Trang Bom μετά από απόφαση της Διεύθυνσης της πόλης Dong Nai

Η Διεύθυνση Αστυνομίας της πόλης Ντονγκ Νάι ανέλαβε την επίσημη ανακοίνωση της μετάθεσης και του διορισμού στον Αστυνομικό Τομέα Trang Bom. Η τελετή πραγματοποιήθηκε την 13η Ιουλίου με την παρουσία ανώτατων αξιωματικών και τονίζει την αναμενόμενη στενή συνεργασία ανάμεσα στη νέα ηγεσία και τις τοπικές αρχές.

Διοικητική αλλαγή και επίσημη εγκατάσταση

Το απόγευμα της 13ης Ιουλίου 2026, το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης Ντονγκ Νάι πραγματοποίησε επίσημη τελετή για την ανακοίνωση της απόφασης μετακίνησης και διορισμού στο Τμήμα Trang Bom. Την εκδήλωση διηύθυνε και παρευρέθηκε ο Συνταγματάρχης Duong Van Manh, Αναπληρωτής Διευθυντής της Αστυνομίας της πόλης, ο οποίος επέδωσε την απόφαση και άνθη προς τον νεοδιορισθέντα Αρχηγό.

Καθήκοντα και προσδοκίες από τη νέα ηγεσία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μετακίνηση αφορά τον Ταγματάρχη Trang Minh Canh, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Αρχηγού της Αστυνομίας του Τάγματος Trang Bom. Στην ομιλία ανάθεσης των καθηκόντων, ο Αναπληρωτής Διευθυντής υπογράμμισε την ανάγκη γρήγορης προσαρμογής στην περιοχή, υψηλού αισθήματος ευθύνης και ενίσχυσης της εσωτερικής συνοχής της υπηρεσίας.

«Να εξοικειωθεί γρήγορα με την περιοχή, να επιδείξει τις ικανότητές του και τις επαναστατικές ηθικές του ιδιότητες, να διατηρήσει υψηλό αίσθημα ευθύνης και να οικοδομήσει ισχυρή εσωτερική ενότητα.»

Στην αποδοχή του διορισμού, ο Ταγματάρχης Trang Minh Canh εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Επιτροπή του Κόμματος και τη Διοίκηση της Αστυνομίας και δεσμεύθηκε να τηρήσει τις οδηγίες και να εργασθεί με τους συνεργάτες του για την επιτυχή ολοκλήρωση των ανατεθειμένων καθηκόντων.

Σημεία αναφοράς και συνέπειες

Η αλλαγή υπογραμμίζει την έμφαση στη διατήρηση της πολιτικής ασφάλειας και της κοινωνικής τάξης, όπως ζητήθηκε από τη Διοίκηση.

Αναμένονται πρωτοβουλίες προληπτικού χαρακτήρα και στενή συνεργασία με την τοπική κομματική και κυβερνητική διοίκηση.

Ο νέος Αρχηγός δεσμεύθηκε για συνεχή μάθηση και βελτίωση, στοιχεία που θεωρούνται κρίσιμα για την διοικητική σταθερότητα της μονάδας.

Σύντομος πίνακας στοιχείων

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία τελετής 13 Ιουλίου 2026 Παρουσία Συνταγματάρχης Duong Van Manh, Αν. Διευθυντής Αστυνομίας της πόλης Νέος Αρχηγός Ταγματάρχης Trang Minh Canh Κύρια ζητούμενα Προσαρμογή, ικανότητες, ηθική, εσωτερική ενότητα, διατήρηση τάξης

Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε μέσω υπηρεσιακών καναλιών και συνοδεύτηκε από φωτογραφικό υλικό της τελετής. Η διοικητική αυτή μεταβολή εντάσσεται σε σειρά αποφάσεων προσωπικού που στοχεύουν στην ενίσχυση της τοπικής αστυνόμευσης και στην καλύτερη συντονισμένη αντιμετώπιση θεμάτων δημόσιας ασφάλειας.