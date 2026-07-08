Ο Άη Στράτης γίνεται «πράσινο νησί»: έως 98% κάλυψη από ΑΠΕ και υβριδικός σταθμός σε λειτουργία

Το πιλοτικό έργο «Άη Στράτης – Πράσινο Νησί» δείχνει πρακτικά πώς μικρά νησιά μπορούν να μειώσουν καύσιμα, κόστος και εκπομπές, με υψηλή διείσδυση ανανεώσιμων πηγών και αυτοματοποιημένη διαχείριση δικτύου.

Ένα ολοκληρωμένο υβριδικό σύστημα που αλλάζει το ενεργειακό μοντέλο στο νησί

Το έργο «Άη Στράτης – Πράσινο Νησί» έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ενιαίο υβριδικό σύστημα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας που, μετά από έναν χρόνο κανονικής λειτουργίας, επιτυγχάνει μηνιαία διείσδυση ΑΠΕ έως 98%. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από το ΚΑΠΕ για λογαριασμό του Δήμου Αγίου Ευστρατίου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και στοχεύει στην απόδειξη ότι και μικρά μη διασυνδεδεμένα νησιά μπορούν να λειτουργήσουν κυρίως με ανανεώσιμες πηγές.

Το σύστημα συνδυάζει αιολική και ηλιακή παραγωγή με συσσωρευτές ηλεκτρικής ενέργειας και μονάδα τηλεθέρμανσης με δεξαμενές νερού, ώστε κάθε κιλοβατώρα από ΑΠΕ να αξιοποιείται στο μέγιστο. Η λειτουργία του υβριδικού σταθμού ξεκίνησε πιλοτικά τον Ιούλιο του 2025 και τέθηκε σε κανονική λειτουργία τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Στοιχεία έργου: ανεμογεννήτρια, φωτοβολταϊκός σταθμός, συσσωρευτές, σύστημα τηλεθέρμανσης.

ανεμογεννήτρια, φωτοβολταϊκός σταθμός, συσσωρευτές, σύστημα τηλεθέρμανσης. Στόχος: μείωση χρήσης συμβατικού θερμικού σταθμού, μείωση κόστους και εκπομπών.

μείωση χρήσης συμβατικού θερμικού σταθμού, μείωση κόστους και εκπομπών. Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ, υλοποίηση από ΚΑΠΕ για τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των δοκιμών είχε ο ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Ο Διαχειριστής προσάρμοσε τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου (SCADA-EMS), ανέπτυξε νέους αλγορίθμους και υλοποίησε αυτοματοποιημένες διαδικασίες για την ασφαλή μετάβαση μεταξύ θερμικού και υβριδικού σταθμού. Η λειτουργία του δικτύου διευκολύνεται από ειδικό Πρόγραμμα Κατανομής που κάθε 20 λεπτά υπολογίζει την καλύτερη αξιοποίηση όλων των μονάδων.

Ημερομηνία Ορόσημο Ιούλιος 2025 Έναρξη δοκιμών υβριδικού σταθμού Νοέμβριος 2025 Έναρξη κανονικής λειτουργίας Μετά 1 έτος Διείσδυση ΑΠΕ έως 98% (μηνιαία βάση)

Για τους κατοίκους του Άη Στράτη, η μετάβαση αυτή σημαίνει πρακτικά μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα και, αντίστοιχα, πιθανή μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιπλέον, το νησί λειτουργεί πλέον ως ζωντανό εργαστήριο για τεχνολογίες αιχμής, δίνοντας χρήσιμα δεδομένα για πιθανή αναπαραγωγή του μοντέλου και σε άλλα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και η συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας εξασφαλίζουν ότι η ενσωμάτωση μεγάλου ποσοστού ΑΠΕ γίνεται χωρίς να διακινδυνεύεται η ευστάθεια του τοπικού δικτύου. Το εγχείρημα δείχνει επίσης την αξία στοχοθετημένης δημόσιας χρηματοδότησης και συνεργασίας τοπικών και εθνικών φορέων για την ενεργειακή μετάβαση σε μικρές κοινότητες.

Σε τοπικό επίπεδο, η επιτυχία του έργου ενισχύει την προοπτική μελλοντικών παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν την ενεργειακή αυτονομία και την οικονομική βιωσιμότητα της νησιωτικής κοινότητας, χωρίς να επιβαρύνουν απευθείας τους κατοίκους.