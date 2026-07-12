Οικογένεια Γεμιστού καταθέτει αναφορά στην ΕΛ.ΑΣ. και ζητεί ευθύνες από το Α.Τ. Μαλεβιζίου

Η οικογένεια του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού κατέθεσε στο αστυνομικό προσωπικό του Ηρακλείου γραπτή αναφορά για περιστατικά που προηγήθηκαν της δολοφονίας, ζητώντας να διερευνηθούν τυχόν παραλείψεις και να αποδοθούν ευθύνες στους αστυνομικούς του Α.Τ. Μαλεβιζίου.

Η οικογένεια του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού υπέβαλε το πρωί του Σαββάτου (11/07) γραπτή αναφορά προς την Ελληνική Αστυνομία για περιστατικά που προηγήθηκαν της εν ψυχρώ δολοφονίας του νεαρού, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση και την απόδοση ευθυνών σε όσους εμπλέκονται, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών του Α.Τ. Μαλεβιζίου.

Συναντήσεις με ανώτατους αστυνομικούς

Σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενείς του θύματος συναντήθηκαν με τον Αστυνομικό Διευθυντή Ηρακλείου, ταξίαρχο Χρήστο Χηνόπουλο, και τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, στους οποίους επέδωσαν τη γραπτή αναφορά. Στην αναφορά περιγράφονται, όπως αναφέρει η οικογένεια, όλα τα περιστατικά και οι καταγγελίες που είχαν προηγηθεί και τα οποία, κατά την άποψή τους, συνιστούν παραλείψεις που συνέβαλαν στον άδικο χαμό του 21χρονου.

Απαιτήσεις της οικογένειας και δηλώσεις

Η οικογένεια ζητεί τη διερεύνηση των ευθυνών «όπου υπάρχουν» και την προσφυγή στη Δικαιοσύνη για όσους, κατά την εκτίμησή τους, συνέβαλαν στο αποτέλεσμα. Η αδελφή του θύματος, Μαρία Γεμιστού, τόνισε ότι στην αναφορά καταγράφονται οι προηγούμενες επιθέσεις και οι επανειλημμένες καταγγελίες που κατατέθηκαν στο Α.Τ. Μαλεβιζίου.

«Το μόνο που ζητήσαμε είναι να οδηγηθούν όλοι στον δρόμο της Δικαιοσύνης και να πάρει ο καθένας την ποινή που του αναλογεί»

Η ίδια εξέφρασε, παράλληλα, εμπιστοσύνη στο σύστημα της ελληνικής Δικαιοσύνης, επιμένοντας ότι το αίτημα της οικογένειας είναι να αποδοθούν οι ανάλογες ποινικές ευθύνες στους υπεύθυνους, από το «ελάχιστο έως το μέγιστο», όπως ανέφερε.

Αποκαλύψεις για την επικοινωνία της οικογένειας με τις αστυνομικές αρχές

Σε δηλώσεις της, η Μαρία Γεμιστού υποστήριξε ότι η οικογένεια είχε επανειλημμένα απευθυνθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου ζητώντας προστασία και βοήθεια πριν από το τραγικό συμβάν. Όπως είπε, είχαν προηγηθεί συστάσεις και καταγγελίες που, κατά την άποψή τους, δεν αντιμετωπίστηκαν με επαρκή τρόπο.

Αίτημα: πλήρης διερεύνηση των καταγγελιών και απόδοση ευθυνών.

πλήρης διερεύνηση των καταγγελιών και απόδοση ευθυνών. Υπογεγραμμένη αναφορά: κατατέθηκε στον Αστυνομικό Διευθυντή Ηρακλείου και στον Γενικό Συντονιστή Νοτίου Ελλάδος.

κατατέθηκε στον Αστυνομικό Διευθυντή Ηρακλείου και στον Γενικό Συντονιστή Νοτίου Ελλάδος. Δήλωση θύματος: η οικογένεια αναφέρει ότι είχε ζητήσει βοήθεια επανειλημμένα.

Πρόσωπο Ρόλος Χρήστος Χηνόπουλος Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου Νίκος Σπυριδάκης Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος

Η αναφορά της οικογένειας προστίθεται στο πλαίσιο των διαδικασιών που ακολουθούνται μετά τη δολοφονία, ενώ αναμένονται ενέργειες από τις αρμόδιες αρχές για να εξεταστούν οι καταγγελίες και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υποβληθέν έγγραφο. Κάθε σχετική ποινική ή διοικητική έρευνα θα κρίνει εάν πράγματι υπήρξαν παραλείψεις ή ευθύνες από πλευράς των αστυνομικών υπηρεσιών.

Η εξέλιξη αυτή έχει σημασία για την πορεία των ερευνών και για την εμπιστοσύνη στη λειτουργία των αρχών, καθώς θίγει το ζήτημα της προστασίας πολιτών που ισχυρίζονται ότι είχαν ζητήσει βοήθεια χωρίς επαρκή ανταπόκριση.