Ολοκληρώθηκε ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος σε 2.500 αθλητικές εγκαταστάσεις

Το Υπουργείο Αθλητισμού και οι συνεργαζόμενοι φορείς παρέδωσαν ψηφιακή απογραφή και εκθέσεις αξιολόγησης για 2.500 αθλητικά συγκροτήματα, στο πλαίσιο νέου πλαισίου ασφάλειας και αδειοδότησης.

Εθνική απογραφή και πρώτο βήμα για νέο καθεστώς ασφάλειας

Σε μια κεντρική κίνηση για τη θωράκιση των αθλητικών υποδομών, ολοκληρώθηκε ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος σε 2.500 εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε βάσει της πολιτικής κατεύθυνσης του Υπουργείου Αθλητισμού και με τεχνική υποστήριξη φορέων όπως ο ΟΑΣΠ και το ΤΕΕ, προσφέροντας για πρώτη φορά ενιαία και ψηφιακά τεκμηριωμένη εικόνα για την αντισεισμική κατάσταση των αθλητικών χώρων.

Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2026, περιλάμβανε εκπαιδευμένες αυτοψίες από πιστοποιημένους μηχανικούς και την ανάπτυξη ειδικής πλατφόρμας για την υποβολή και διαχείριση των δελτίων ελέγχου. Η παρέμβαση χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με ποσό 15,5 εκατ. € και συνδέεται άμεσα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που τέθηκαν σε ισχύ (ν.5176/2025 και ν.5214/2025) για το νέο πλαίσιο αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων.

Ο έλεγχος κάλυψε ένα ευρύ φάσμα στοιχείων: κερκίδες, στέγαστρα, πυλώνες φωτισμού, ηλεκτρονικούς πίνακες, βοηθητικά κτίρια, κλειστά γυμναστήρια, κολυμβητήρια και κατασκευές μεγάλης ελεύθερης επιφάνειας. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε πολυκριτηριακή μεθοδολογία που λαμβάνει υπόψη τόσο τη δομική τρωτότητα όσο και παράγοντες χρήσης, εκκένωσης και πιθανές κοινωνικές/λειτουργικές συνέπειες.

Εκπαίδευση και πιστοποίηση ελεγκτών

Ψηφιακή απογραφή και ηλεκτρονικά δελτία

Κατηγοριοποίηση κινδύνου και προτεραιοποίηση παρεμβάσεων

Ενώ ο πρωτοβάθμιος κύκλος έχει κλείσει για τις 2.500 εγκαταστάσεις, απομένουν περίπου 1.000 συγκροτήματα που θα ενταχθούν στην ίδια διαδικασία. Η συγκεντρωμένη πληροφορία έχει ήδη σταλεί προς Περιφέρειες και Δήμους, ώστε να ξεκινήσει ο επόμενος σχεδιασμός παρεμβάσεων και η προετοιμασία για το νέο καθεστώς λειτουργίας.

Η αποτελεσματική εφαρμογή των ευρημάτων θα καθορίσει την ταχύτητα με την οποία θα προχωρήσουν οι εργασίες ενίσχυσης και η έκδοση νέων αδειών. Η ψηφιακή βάση και η ενιαία μεθοδολογία προσφέρουν στους αρμόδιους εργαλεία για στοχευμένες παρεμβάσεις και διαχείριση πόρων, αλλά και για διαφάνεια στην ενημέρωση των τοπικών αρχών και του κοινού.

Δείκτης Αριθμός Εγκαταστάσεις ελεγμένες 2.500 Εγκαταστάσεις εκκρεμείς ~1.000 Χρηματοδότηση 15,5 εκατ. €

Η ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου ελέγχου σηματοδοτεί αλλαγή σε θεσμικό επίπεδο: από εδώ και πέρα το καθεστώς αδειοδότησης θα βασίζεται σε τεκμηριωμένες εκτιμήσεις και προτεραιοποίηση κινδύνου. Για την αθλητική κοινότητα, τις τοπικές αρχές και τους γονείς των παιδιών που χρησιμοποιούν αυτές τις εγκαταστάσεις, το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί κρίσιμο βήμα προς μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερο σχεδιασμό για το μέλλον.