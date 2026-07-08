Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τον Σμαΐλοβιτς: νέα τετράδα στόπερ και πλάνο ενίσχυσης της άμυνας

Ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς έγινε επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού, με τετραετές συμβόλαιο και μεταγραφή που αγγίζει τα 6,5 εκατ. ευρώ — μια κίνηση που δυναμώνει ουσιαστικά την κεντρική άμυνα της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου την απόκτηση του 22χρονου κεντρικού αμυντικού Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς, ολοκληρώνοντας μια μεταγραφή που αλλάζει σημαντικά το βάθος στη θέση των στόπερ. Ο παίκτης, γεννημένος στις 20 Δεκεμβρίου 2003 στη Στοκχόλμη με καταγωγή από τη Βοσνία, ενσωματώθηκε άμεσα στην αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία και υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας μετά από τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις.

Χρηματοοικονομικές και αθλητικές λεπτομέρειες

Η συμφωνία με την πρώην ομάδα του Σμαΐλοβιτς, τη νορβηγική Sandefjord, φτάνει συνολικά τα 6,5 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 5 εκατ. ευρώ αποτελούν το βασικό ποσό της μεταγραφής, ενώ το υπόλοιπο προβλέπεται ως μπόνους επίτευξης στόχων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του νορβηγικού συλλόγου, στοιχείο που υπογραμμίζει και την αξία της μεταγραφής για όλες τις πλευρές.

Επιπτώσεις στο ρόστερ και τα σχέδια του προπονητή

Με την άφιξη του Σμαΐλοβιτς, ο προπονητής Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διαθέτει πλέον πλήρη τετράδα στόπερ, συνδυάζοντας δεξιοπόδαρους και αριστεροπόδαρους επιλογές: Ρέτσος, Σμαΐλοβιτς (δεξιοπόδαροι) και οι αριστεροπόδαροι Πιρόλα, Κάρμο. Η συγκρότηση αυτού του σχήματος προσφέρει μεγαλύτερο βάθος στη θέση, ποικιλία επιλογών τακτικής και αυξημένο ανταγωνισμό εντός της ομάδας.

Άμεση ενσωμάτωση στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία.

Τετραετές συμβόλαιο μετά από ιατρικές εξετάσεις.

Μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της Sandefjord.

Από αγωνιστική πλευρά, ο Σμαΐλοβιτς μετράει 39 συμμετοχές με τη Sandefjord, έχοντας πετύχει 2 γκολ και μοιράσει 3 ασίστ. Πριν από τη θητεία του στη Νορβηγία είχε περάσει από ομάδες της Ιταλίας και της Σουηδίας, συμπληρώνοντας ένα διεθνές και πολυθεματικό παρελθόν για τόσο νεαρό παίκτη.

«Καλωσορίζουμε τον Ζινεντίν στην οικογένεια του Θρύλου!»

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ επισημαίνει με σαφήνεια το καλωσόρισμα αλλά και τις προοπτικές που ανοίγονται: η προσθήκη του Σμαΐλοβιτς δεν είναι απλώς ποσοτική — δίνει στον Μεντιλίμπαρ τη δυνατότητα για εναλλαγές στη διάταξη, ασφαλέστερη διαχείριση τραυματισμών και επιλογές σε διαφορετικά ματς/αντιπάλους.

Συμπεράσματα και προοπτικές

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, η μεταγραφή ενισχύει την εσωτερική αγορά και δείχνει τη διάθεση του Ολυμπιακού να επενδύσει στην άμυνα. Σε μεσομακροπρόθεσμο, η κίνηση αυτή ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ομάδας σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ τα χρηματικά δεδομένα καταδεικνύουν και την επιρροή που ασκούν οι ελληνικές ομάδες στην αγορά νέων ταλέντων από τη Σκανδιναβία και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Στοιχείο Αριθμός Συνολική αξία συμφωνίας 6,5 εκατ. € Βασικό ποσό μεταγραφής 5 εκατ. € Συμμετοχές στη Sandefjord 39 Γκολ / Ασίστ 2 / 3

Η μεταγραφή του Σμαΐλοβιτς είναι σαφές ότι αποτελεί στοιχείο στρατηγικού προγραμματισμού για τον Ολυμπιακό: ενισχύει την ομάδα άμεσα και ταυτόχρονα δημιουργεί επιλογές που μπορούν να αποδειχθούν κρίσιμες σε μια σεζόν με πολλές απαιτήσεις.