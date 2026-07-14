Πανελλήνια φεστιβαλική ώθηση: 95 εκδηλώσεις σε 94 μνημεία για την ανθρώπινη condition

Το «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» επανέρχεται για έβδομη χρονιά με αξιώσεις: θεματικός άξονας την επιστροφή στον άνθρωπο, 95 παραστάσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους και μία μουσικοθεατρική καντάτα στα Άβδηρα που συναντά Κέρτες και Μπαχ.

Για έβδομη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» επιχειρεί να μετατρέψει τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους σε ζωντανές σκηνές τέχνης. Ο φετινός κεντρικός θεματικός άξονας, εμπνευσμένος από τον στίχο του Μενάνδρου, ανακαλεί την ανάγκη επιστροφής στην ανθρώπινη ουσία και τον στοχασμό πάνω στην ανθρώπινη κατάσταση μέσω των παραστατικών τεχνών.

Μια πανελλαδική γιορτή της τέχνης και της μνήμης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 95 εκδηλώσεις — μουσική, θέατρο, χορό, μουσικό θέατρο, εικαστικά και περφόρμανς — οι οποίες θα παρουσιαστούν σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία ανά την Ελλάδα. Η επιλογή των χώρων υπογραμμίζει την πρόθεση των διοργανωτών να αναδείξουν τα μνημεία όχι ως παθητικά κομμάτια παρελθόντος, αλλά ως ενεργούς τόπους καλλιτεχνικής δημιουργίας και κοινωνικής συνάντησης.

Κεντρικό γεγονός του προγράμματος είναι η μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Μείνε άνθρωπος σε πείσμα των ανθρώπων», που θα παρουσιαστεί στον αρχαιολογικό χώρο των Άβδηρων, υπό την αιγίδα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης. Πρόκειται για μια καντάτα για ηθοποιό, φωνή και οργανικό σύνολο, σε ιδέα και δραματουργία της Λένιας Ζαφειροπούλου και της Φανής Βοβώνη.

«Ὡς χαρίεν ἔστ’ ἄνθρωπος, ἂν ἄνθρωπος ᾖ»

Η παράσταση παραφράζει και επανατοποθετεί τον γνωστό στίχο του Μενάνδρου, προτείνοντας τον προβληματισμό: πώς διατηρείται η ανθρωπιά όταν οι κοινωνίες δοκιμάζονται από βία, απανθρωπιά και ιστορικά ερείπια. Πηγή έμπνευσης αποτελεί το κείμενο του Ίμρε Κέρτες Άνθρωπος χωρίς πεπρωμένο, ενώ μουσικός συνοδοιπόρος είναι η διαχρονική μουσική του Ι. Σ. Μπαχ. Η συνάντηση λόγου και μουσικής στοχεύει στη δημιουργία μιας τελετουργικής εμπειρίας μνήμης, πένθους και αντοχής.

Σκηνή, μνήμη, συλλογική εμπειρία

Η σύνθεση του έργου — λεκτική, μουσική και σκηνική — επιδιώκει να μετατρέψει το αρχαιολογικό τοπίο σε τόπο συλλογικής μνήμης. Κάθε άρια και κάθε μουσική φράση λειτουργούν ως υπενθύμιση ότι η ελπίδα και η ενσυναίσθηση μπορούν να υπάρξουν ως μορφές αντίστασης. Η επιλογή των Άβδηρων ως χώρου παρουσίασης συνδέει τη σύγχρονη θεματική με το βάθος της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι διοργανωτές τονίζουν την πολυμορφία του προγράμματος: παράλληλες δράσεις για παιδιά και εφήβους, εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις που αναδεικνύουν την προσβασιμότητα του πολιτισμού. Στόχος είναι όχι μόνο η αναβάθμιση της πολιτιστικής εμπειρίας αλλά και η εμπλοκή διαφορετικών κοινούς, από το νεαρό κοινό έως τους κατοίκους των περιοχών γύρω από τους αρχαιολογικούς χώρους.

Θεματικός άξονας: ανθρωπιά και συλλογική μνήμη

ανθρωπιά και συλλογική μνήμη Κύριο έργο: «Μείνε άνθρωπος σε πείσμα των ανθρώπων», μουσικοθεατρική καντάτα

«Μείνε άνθρωπος σε πείσμα των ανθρώπων», μουσικοθεατρική καντάτα Εμβέλεια: 95 εκδηλώσεις σε 94 χώρους, πανελλαδική παρουσία

Είδος Αριθμός Εκδηλώσεις 95 Χώροι 94

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή να μετατραπούν τα μνημεία σε ενεργούς χώρους πολιτισμού: μέσα από τη συνύπαρξη κειμένων διεθνούς βεληνεκούς και μουσικής παραδοσιακής αξίας, επιχειρείται η δημιουργία εμπειριών που προωθούν την κριτική σκέψη και την ανθρώπινη αλληλεγγύη. Η επιτυχία του εγχειρήματος θα μετρηθεί τόσο από την προσέλευση του κοινού όσο και από την ικανότητά του να εμπλέξει τις τοπικές κοινωνίες στον διάλογο για την πολιτιστική κληρονομιά και την κοινωνική συνθήκη.