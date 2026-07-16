Παράδοση επαίνων από Κέιν για Μέσι μετά την ήττα της Αγγλίας (2-1)

Με αποθεωτικούς τόνους ο Χάρι Κέιν μίλησε για τον Λιονέλ Μέσι μετά το 2-1 που έστειλε την Αργεντινή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στις 19/07.

Κέιν αναγνωρίζει την κορυφαία κλάση του Μέσι μετά τον ημιτελικό

Η Αγγλία ηττήθηκε με 2-1 από την Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αποτέλεσμα που έδωσε το εισιτήριο στην Αργεντινή για τον τελικό της διοργάνωσης. Στις δηλώσεις που ακολούθησαν, ο αρχηγός της αγγλικής ομάδας Χάρι Κέιν επέλεξε να μιλήσει με υψηλότατους τόνους για τον αντίπαλό του, Λιονέλ Μέσι, επισημαίνοντας την κλάση και την επιρροή του στο παιχνίδι.

Ο Κέιν στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο ο Αργεντινός σταρ «ζωντανεύει» κάθε φορά που η μπάλα φτάνει στα πόδια του, αναγνωρίζοντας ανεπιφύλακτα την ποιότητά του. Η εκτίμηση αυτή έχει αυξημένο ειδησεογραφικό ενδιαφέρον, καθώς συνδέεται με τη συζήτηση για την κληρονομιά και το μέγεθος της καριέρας του Μέσι στο πλαίσιο των μεγάλων διοργανώσεων.

«Ο Μέσι είναι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου, προσπαθήσαμε να τον σταματήσουμε όσο περισσότερο μπορούσαμε αλλά κάθε φορά που η μπάλα έφτανε σε αυτόν, ζωντάνευε ξανά»

Επιπλέον, όταν ρωτήθηκε αν αυτό ήταν το τελευταίο του Μουντιάλ, ο Κέιν απάντησε αναφέροντας πως βλέποντας την εμφάνιση του Μέσι στα 39 του χρόνια, δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο της αποχώρησης από τη διοργάνωση. Σημαντικό είναι ότι ο Κέιν ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με έξι γκολ, στοιχείο που αναδεικνύει την προσωπική του απόδοση παρά την απογοήτευση της ομάδας.

Το αποτέλεσμα του αγώνα και οι δηλώσεις του Κέιν αποκτούν έξτρα βάρος επειδή η Αργεντινή θα βρεθεί στον τελικό για να αντιμετωπίσει την Ισπανία, σε ματς που έχει προγραμματιστεί για τις 19/07 στις 22:00. Η αναμέτρηση αυτή σηματοδοτεί τη συνέχεια του ενδιαφέροντος για το τουρνουά και τη δημόσια συζήτηση γύρω από τους κορυφαίους παίκτες της εποχής.

Τελικό αποτέλεσμα ημιτελικού: Αργεντινή 2 - Αγγλία 1

Κέιν στο τουρνουά: 6 γκολ

γκολ Τελικός: Ισπανία vs Αργεντινή — 19/07, 22:00

Η δημόσια παραδοχή της αριστείας ενός αντιπάλου από έναν αρχηγό όπως ο Κέιν θα συζητηθεί ευρέως στα επόμενα 24ωρα, καθώς προσθέτει διάσταση σε όσους αξιολογούν την καριέρα του Μέσι και τη διαχρονική του θέση στο ποδόσφαιρο.

Στοιχείο Δεδομένο Ημίχρονο/Τελικό αποτέλεσμα Αργεντινή 2 - Αγγλία 1 Γκολ του Κέιν στο τουρνουά 6 Τελικός διοργάνωσης Ισπανία — Αργεντινή, 19/07 (22:00)

Καθώς το Μουντιάλ προχωρά προς την κορύφωσή του, δηλώσεις όπως αυτή του Κέιν λειτουργούν και ως υπενθύμιση της επιρροής που έχουν ορισμένοι παίκτες σε κομβικά παιχνίδια. Ο σχολιασμός από πρωταγωνιστές του γηπέδου συμβάλλει στην ιστορική καταγραφή της κάθε διοργάνωσης και τροφοδοτεί τη συζήτηση για το ποιοι θα μείνουν στη συλλογική μνήμη του ποδοσφαίρου.